Els fraus a les asseguradores de cotxes es disparen

Durant els últims cinc anys s’han triplicat els fraus o intents de fraus a les asseguradores automobilístiques. De fet durant els darrers anys la policia espanyola ha detectat fins a 400 grups mafiosos dedicats a aquesta mena de delictes, amb imports superiors als 10.000 euros per cada accident fraudulent simulat.

El perfil dels defraudador sol ser el d’un home entre els 20 i els 30 anys, aturat amb ingressos baixos i que vol una font d’ingressos extra o un repàs de xapa i pintura del seu vehicle. Els fraus més comuns són el de la rotonda -el conductor circula deliberadament pel carril exterior buscant la col·lisió amb un altre vehicle-, de grups organitzats (a vegades clans familiars sencers) dedicats a la creació de sinistres o el cas de caps de taller que simulen sinistres per arreglar el cotxe i cobrar de la companyia asseguradora.

El frau de la rotonda Aquesta tècnica consisteix en grups de conductors que circulen pel carril dret de les rotondes i acceleren buscant l’impacte amb el cotxe que circula pel carril interior quan aquest marca intermitent per sortir de la rotonda. Les seves víctimes favorites són les persones grans i els cotxes d’alta gamma

Segons apunta un estudi realitzat per la companyia asseguradora Línia Directa el 6% dels accidents declarats a l’estat espanyol són falsos i tenen com a únic objectiu enganyar a les companyies asseguradores.

La major part dels accidents falsos o fraudulents apunten a danys materials, un autèntic calaix de sastre que inclou fraus com ara incloure danys aliens a l’accident, muntatges mai realitzats al vehicle o pressupostos inflats -que necessiten la col·laboraciódel taller-. Tot i que menys importants, també hi ha qui intenta cometre frau amb els danys personals, exagerant o fingint lesions produïdes per impactes dels sinistres -reals o no-.

De fet hi ha autèntics grups organitzats que es dediquen professionalment a enganyar de forma continuada i repetitiva a diverses companyies asseguradores, amb imports superiors als 12.000 euros per cada sinistre simulat o provocat.

L’informe de Línia Directa apunta que l’import total del frau a les asseguradores a Espanya arriba als 833 milions d’euros anuals, esdevenint un dels estats europeus on més fraus d’aquesta mena es produeixen.