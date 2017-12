Els 10 cotxes més segurs de 2017 segons Euro NCAP

L’Euro NCAP és un programa europeu de seguretat dels vehicles que avalua de forma anual tots els models presents al mercat. Avalua els efectes d’un impacte frontal a 64 km/h i d’un lateral a 50 km/h, i la seguretat en els impactes amb vianants a una velocitat de 40 km/h. També analitza i puntua els diferents dispositius de seguretat passiva, com ara els punts d’ancoratge de les cadiretes infantils o els assistents de frenada, de manteniment en un carril o el control de velocitat, entre altres.

El resultat de l’avaluació s’expressa en una escala que va de 0 a 5 estrelles, i en quatre blocs o aspectes que es calculen un percentatge com ara la protecció a les places davanteres, seguretat infantil, protecció de vianants i dotació d’assistents de seguretat. En aquest cas s’utilitzen unitats de sèrie, sense cap paquet extra.

Els 10 cotxes més segurs segons Euro NCAP Volvo XC60 Volkswagen Arteon Volvo V90 Volvo S90 Volkswagen T-ROC Subaru XV Subaru Impreza Mercedes Classe X Jaguar F-Pace Kia Stinger

Volvo acapara les primeres posicions Euro NCAP del 2017. El seu nou SUV XC60 és el cotxe més segur de l’any gràcies a uns índex de seguretat activa i passiva realment espectaculars. El totcamí suec obté un 98% en la protecció a les places davanteres, un 87% en la seguretat infantil, un 76% en la protecció de vianants i un espectacular 95% en la dotació d’assistents de seguretat.

Volkswagen assoleix una meritòria segona posició amb l’Arteon, la seva nova berlina cupè que curiosament obté la millor nota de l’any en la protecció als vianants amb un 85%, i queda a poques dècimes del XC60 en la resta d’apartats.

El Volvo V90 i S90 -que són en realitat el mateix cotxe- tanquen el podi, seguit de molt a la vora dels Subaru XV i Impreza, que són els que ofereixen una major protecció pels infants, amb un 89%. De fet, els japonesos podrien encapçalar aquesta classificació de no ser pel relativament pobre equipament d’assistents de seguretat.

La vuitena posició l’ocupa el Mercedes Classe X, el primer Mercedes mai fabricat a Catalunya i que obté un 90% de protecció a les places davanteres, un 87% de seguretat infantil, un 80% en la protecció de vianants i un 77% en els assistents de seguretat. La llista dels deu primers models la tanquen el Jaguar F-Pace i el Kia Stinger.

Els altres cotxes catalans

El Seat Arona, el primer SUV de Seat fabricat a Catalunya, ocupa la vint-i-quatrena posició amb una puntuació de cinc estrelles i un 95% protecció a les places davanteres, un 80% de un 77% en seguretat infantil, un 76% protecció de vianants i un 60% d’assistents de seguretat. Curiosament l’Arona ha quedat per davant del Porsche Cayenne, un cotxe que val pràcticament vuit cops més que el model català.

El nou Ibiza, flamant ‘Cotxe de l’Any a Catalunya’ ocupa la vint-i-sisena posició, just darrera del Cayenne però sensiblement millor classificat que autèntics pesos pesants com els nous BMW Sèrie 6 GT i X3, el Jeep Compass, el Mercedes Classe C, l’Honda Civic o el seu gran rival, el Ford Fiesta.