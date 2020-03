La Guàrdia Urbana enxampa un conductor que circulava a 156 km/h per la ronda del Mig

El 17 de febrer a les dues de la matinada la Guàrdia Urbana de Barcelona va enxampar i fotografiar el conductor d’un Mercedes-Benz GLE circulant a 156 km/h en un tram de la ronda del Mig que té una velocitat màxima permesa de 60 km/h.

A + velocitat= + risc d'accident i lesions + greus.

Recorda que respectar els límits de #velocitat salva vides.#gubUDIG #VisióZero pic.twitter.com/WPIFSNchkG — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) February 18, 2020

La Guàrdia Urbana ja ha anunciat mitjançant el seu perfil de Twitter que denunciarà penalment l’infractor, perquè gairebé triplicava la velocitat màxima permesa i, per tant, és constitutiu de delicte.

El Codi Penal preveu un càstig d’entre tres a sis mesos de presó (si no té antecedents, no haurà d'anar a la presó), una multa econòmica important i retirada del permís de conduir entre un i quatre anys.

Una realitat massa habitual

Desgraciadament, un cas com aquest no és gaire estrany a la ciutat de Barcelona. Sense anar més lluny, el 30 de gener –també de matinada– un radar de la Guàrdia Urbana situat a la ronda Litoral (B-10) va captar un cotxe circulant a 189 km/h en un tram on la velocitat màxima permesa era de 80 km/h.

Arribats a aquest punt, la Guàrdia Urbana de Barcelona insisteix que l’excés de velocitat, que molt sovint va associat amb el consum d’alcohol, és la principal causa de sinistralitat i d'accidents greus que hi ha al llarg de l’any a la capital catalana.