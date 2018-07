França prohibeix l’ús del mòbil al volant fins i tot amb el cotxe aturat

El Tribunal de Cassació francès (màxim òrgan judicial de la República) ha emès una nova llei molt més restrictiva amb l'ús del telèfon (o altres aparells com ara tauletes) al volant. La nova norma preveu que el conductor només podrà fer ús del telèfon amb el cotxe estacionat i el motor apagat.

Aquesta llei suposa que utilitzar el telèfon durant una aturada amb el 'warning' activat o durant l'espera en un semàfor implicarà una multa de 135 euros i la pèrdua de 3 punts al carnet durant, com a mínim, tres anys.

La llei preveu també que aturar-se en un espai no habilitat a l'estacionament, com ara una aturada en doble fila, un espai reservat a la càrrega i descàrrega, un gual o una parada d'autobús tampoc serien excusa per poder utilitzar el telèfon, i la policia o autoritat pertinent podria multar i sancionar els infractors.

Una sola excepció La llei francesa preveu una excepció en l'ús del telèfon: en cas d'emergència el conductor podrà utilitzar el telèfon per demanar ajuda o assistència.

La legislació espanyola també prohibeix l'ús del telèfon al volant, però és permissiva en l'ús durant les aturades, en què es pot mantenir el motor encès. Segons xifres de la DGT l'any passat van morir unes 500 persones per accidents derivats d'infraccions originades per l'ús indegut del telèfon, i segons alguns estudis independents mantenir una conversa fins i tot amb el mans lliures multiplica per cinc el risc de tenir un accident.