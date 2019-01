Kia ProCeed GT, trencant esquemes

Aprofitant la presentació internacional del flamant Kia ProCeed a Barcelona i al circuit de Castellolí vam poder sumar els primers quilòmetres al volant del ‘Shooting Brake’ coreà, un cotxe pensat, dissenyat i fabricat específicament pel mercat europeu.

Vaig posar-me al volant del nou ProCeed GT (amb un motor gasolina turbo de 204 CV i una posada a punt específica) durant algunes hores al circuit de l’Anoia i en diversos trams de carretera per les comarques de l’interior de Barcelona, podent començar a copsar algunes de les característiques principals d’aquest nou model.

Disseny

Si hi ha alguna cosa que crida poderosament la nostra atenció d’aquest ProCeed GT és el seu espectacular disseny, que no deixa a ningú iniferent. “Però aquest cotxe de debò és un Kia?” ens han preguntat diverses persones durant les darreres hores. Doncs sí, aquest ProCeed és un Kia, i pel que sembla, sabrà conquerir el cor de molts possibles compradors.

El disseny del ProCeed (i sobretot d’aquesta versió GT) destaca per una línia de la cintura molt elevada, cosa que accentua l’esportivitat del model i en reforça una imatge musculada i poderosa. Potser la màgia del disseny d’aquesta versió esportiva és el seu pilar C o muntant posterior, que determina l’aparença del cotxe, i que dialoga amb el vidre formant un detall estètic amb el seu marc cromat que la marca anomena 'Shark Blade' (aleta de tauró).

El ProCeed GT també destaca zona posterior del cotxe, per la seva banda, queda presidida per la tercera llum de fre, que uneix els pilots posteriors entre sí, seguint la tendència estètica actual i recordant, en certa mesura, als nous dissenys de Porsche. Per acabar d’arrodonir aquesta zona psoterior (potser la més bonica mai dissenyada per Kia) el ProCeed GT mostra orgullós els seus difusors i aleró posteriors específics i diversos detalls en vermell als faldons laterals i posteriors, que atorguen un aire més esportiu i distintiu al coreà.

A més a més cal sumar el color de les pinces de fre, el detall de l’anella central de les llandes, el nou para-xocs davanter i l’espectacular graella frontal, que aporta una dosi extra d’esportivitat i agressivitat, fan que el nou ProCeed GT esdevingui el centre de totes les mirades.

Pel que fa als interiors del ProCeed GT aquests destaquen pel seu complert equipament, una sensació de qualitat percebuda i materials utilitzats força bones i diversos detalls identificatius i costures en fil de color vermell.

L’espai a les places posteriors és bo per a dos ocupants (tres ja viatjarien un pèl incòmodes) ja que la marca ha reduït la posició del maluc per no tenir problemes amb la caiguda cupè del sostre. Però aquest solució en forma de caigudapotserior té un defecte al nostre parer important: limita la visibilitat del retrovisor central i fa que només es vegin els cotxes quan estan molt a prop.

Dinamisme

Ràpidament ens adonarem que aquest és un cotxe amb marcat accent europeu, molt centrat en el gust dels conductors del Vell Continent, més proclius a deixar-se caure per carreteres revirades. La direcció del nou ProCeed s’inscriu molt bé als revolts i és força directa, i el maridatge del propulsor amb el canvi automàtic de doble embragatge DCT7 amb lleves al volant és fantàstic gràcies a la rapidesa del cotxe en gestionar les transicions entre marxes (gairebé tant com el canvi DSG del grup Volkswagen, que fa anys passa per ser el millor del mercat).

Un detall important en l’experiència de conducció és l’apartat auditiu, i aquí Kia ha treballat també molt bé el so de l’escapament: si seleccionem el mode de conducció ‘Sport’ el so a baixes revolucions sona greu i imita un so de motor més potent del que és.

El seu comportament dinàmic és digne d’un compacte esportiu GTI, sense arribar a ser dur o incòmode però mostrant-se molt ferm (les suspensions són més dures que les del Ceed normal). El treball dels enginyers de Kia a Frankfurt i la posterior posada a punt a Nürburgring de les suspensions, el repartiment de pes i d'inèrcies es nota i molt un cop ens posem al volant, permetent que no es percebi que portem un cotxe llarg i amb un maleter tan gran com el del ProCeed GT.

El ProCeed GT que vam poder provar utilitzava el motor gasolina més potent de la gamma (un 1.6 T-GDI turbo de quatre cilindres) que ofereix 204 CV de potència. Aquest motor té una empenta molt progressiva i sembla més potent del que és, un extrem que ja ens va semblar quan vam provar-lo en una altra configuració i potència amb el seu cosí de grup Hyundai Kona.

El propulsor coreà no arriba al nivell de contundència d’un 2.0 TSI per exemple, però resulta més que suficient per moure el ProCeed més esportiu. A més a més aquest motor és vàlid en diversos registres: pots viatjar amb comoditat amb la família o amics i alhora rodar força ràpid al circuit. Malauradament encara no podem oferir un registre realista de consum, donat que no vam poder sotmetre el cotxe als paràmetres habituals durant una setmana de prova.