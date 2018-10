Kia Stonic, un cotxe útil i atractiu

És un dels totcamins del segment B (o SUV urbans, si ho preferiu) amb més èxit del mercat. Basat en la plataforma del seu germà de gamma Kia Rio (que vam provar ara fa uns mesos) aquest ‘crossover’ destaca per una agilitat urbana destacable i un disseny fresc i innovador que, sumat a una política de preus continguts -ja no barats- fan del nou Stonic un dels pesos pesants del mercat.

I és que curiosament aquest ‘crossover’ (a mig camí d’un SUV i n vehicle convencional) no comparteix la plataforma del nou Hyundai Kona, com hauria estat lògic i normal, si no que es basa en un cotxe convencional com el Rio, cosa que fa que el seu comportament sigui encara més similar al d’un turisme i menys adequat per fer intensives escapades fora de l’asfalt.

De fet un cop al volant aquest Stonic té un tacte dolç, còmode i dòcil que transmet comoditat i confort dins l’habitacle, amb un comportament gairebé impecable sobre l’asfalt. A més, gràcies a les seves reduïdes dimensions aquest cotxe esdevé molt pràctic en entorns urbans, on es mostra prou àgil i reactiu, amb prou qualitats per realitzar amb comoditat també els desplaçaments ràpids per autopistes i autovies.

Un disseny espectacular, però un habitacle just

El nou Kia Stonic ha estat dissenyat pels estudis de la marca coreana a Frankfurt, i respon als cànons i gustos estètics del comprador europeu, de tall urbà i més juvenil que en altres segments. De fet m’atreviria a dir que l’Stonic és més apreciat pel gran públic que no pas el seu cosí i rival i Kona, ja que durant la prova vaig fixar-me que no eren pocs els que es quedaven mirant el cotxe de prova, un fet que no acostuma a passar en un vehicle que no és aspiracional, esportiu o de gamma alta.

Però el fet de compartir plataforma amb el Rio (un utilitari del segment B) fa que l’habitacle del nou Stonic no destaqui per la seva capacitat: el maleter es queda amb 332 L de capacitat, i les places posteriors són més estretes i petites que la majoria de rivals del seu segment. Ara bé, també cal destacar que aquest Stonic és més baix i la posició de conducció més estirada del que és habitual en els vehicles de tall totcamí.

Els interiors del nou Stonic presenten un disseny ergonòmic, modern i racional, amb suficient càrrega tecnològica i sense que els acabats siguin matossers o aspres al tacte -tot i que es noten els materials de menor qualitat que els que Kia pot utilitzar en un Sportage o Niro, per exemple.

Tots els models disposen de sèrie d’aire condicionat, Bluetooth, connexió USB i pantalla de 7 polzades, i opcionalment també pot disposar d’un navegador i una càmera posterior d’ajuda a l’estacionament. El paquet ‘Tech’ -més alt de la gamma- també inclou de sèrie un assistent de frenada d’emergència, alerta per canvi involuntari de carril, detector de fatiga i sistema d’enllumenat automàtic.

Mecànicament aquest totcamí disposa de motors de gasolina i dièsel amb potències compreses entre els 84 i els 120 CV, associats a un sistema de tracció davantera i canvi manual (tot i que opcionalment el motor T-GDI de 120 CV es pot associar a una caixa automàtica).

La nostra unitat de prova utilitzava el motor gasolina de tres cilindres i un litre de cubicatge 1.0 T-GDI de 120 CV de potència (el més potent de la gamma) associat a un canvi manual de sis relacions. Aquest propulsor m’ha sorprès per la seva contundència a la zona mitja-baixa del compta-revolucions i la seva suavitat i silenci en marxa. A més a més el canvi té un esglaonat molt ben treballat i estudiat, permetent unes transicions molt correctes, sense grans batzagades a l’hora d’engranar una marxa i deixar anar l’embragament.

Àgil i reactiu

Un cop al volant, el nou Stonic mostra un comportament noble i segur, i gràcies a les seves dimensions i el seu pes contingut (poc més de 1.100 quilos) es mostra àgil i reactiu en qualsevol situació. El fet de ser un vehicle lleuger i amb un xassís relativament rígid fa que el nou Kia Stonic no presenti inèrcies o moviments estranys de carrosseria millorant molt el pas per corba dels seus principals rivals. A més a més, el nou Stonic utilitza frens de disc a les quatre rodes, a diferència del Rio, model del qual deriva i que utilitza frens de tambor a l’eix posterior, cosa que fa que la frenada sigui molt eficaç en qualsevol circumstància.

De fet aquest Stonic és més o menys igual d’alt que la majoria de turismes compactes i el fet de derivar de la plataforma del Rio fa que es mostri molt segur a l’hora de circular per entorns urbans o per carreteres ràpides i autopistes. Ara bé, el coreà no és el millor company de viatge per endinsar-nos en grans aventures fora de l’asfalt: tot i les seves decoracions i protectors de plàstic aquest ‘crossover’ no passarà per on no pugui passar un Rio o un Ceed.

El nou Kia Stonic no disposa de cap selector de mode de conducció, i el seu comportament no es pot modificar en base a cap paràmetre electrònic o mecànic. Així doncs aquest cotxe no pot endurir la direcció en un mode esportiu o millorar la tracció fora de l’asfalt, cosa que obliga al ‘crossover’ coreà fabricat a Europa a ser un cotxe polivalent en tots els registres sense arribar a destacar especialment en cap.

Pel que fa als consums, vaig obtenir una mitja de 6’8 L en trams ràpids de carretera i autopista, mentre que en entorns urbans la xifra s’estabilitza al voltant dels 9 litres. Fins i tot vaig trobar-me en una gran retenció a la Ronda de Dalt de Barcelona, i en circumstàncies de trànsit molt intens el consum es pot elevar fins i tot per sobre dels 10 litres, tot i equipar sistema d’arrencada i apagada automàtica. En defensa del coreà cal dir que portava l’aire condicionat engegat, però no acabo de veure un gran estalvi de consum respecte d’un motor de quatre cilindres atmosfèric.

La gran carta d'aquest vehicle és el seu preu, que oscil·la entre els 17.000 i els 22.000 euros en funció del motor i equipament seleccionat, cosa que el converteix en un dels millors totcamins en relació qualitat-preu, i en una de les opcions més atractives del mercat. De fet el Mazda CX-3, un altre dels cotxes més bonics del segment, té un preu uns 3.000 o 4.000 euros superior a aquest coreà.