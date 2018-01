Hyundai Kona, llop amb pell de ‘crossover’

Poques vegades un cotxe em sorprèn tant com ho ha fet el flamant Hyundai Kona durant el temps que l’he pogut provar. I és que amb aquest cotxe les aparences enganyen -i de quina manera-.

El Kona és un ‘crossover’, és a dir, un vehicle a mig camí entre els SUV o totcamins, els monovolums i els turismes convencionals. Estèticament, a més, el Kona és un cotxe diferent a la resta, amb un disseny trencador i atrevit, caracteritzat per uns petits i allargats grups òptics LED i una silueta dominada per les proteccions dels baixos i els pasos de roda que li aporten potència visual. De fet, aquest Kona té algunes reminiscències del Citroën C4 Cactus, especialment en la seva línia frontal, tot i que la vista posterior i la posició dels muntants (o pilars C) també recorden el disseny del Mazda CX-3, un altre dels galls del segment.

Probablement aquesta és la primera gran qualitat del Kona: a Hyundai han pogut fer un SUV diferent (no té res a veure amb els seus germans Tucson i Santa Fe) amb bona presència estètica i un disseny molt atractiu pel públic jove i urbà, ‘target’ principal d’aquest vehicle.

Els interiors mantenen el discurs innovador, fresc i juvenil sense renunciar a qualitats de materials i comoditats pròpies de segments superiors. Sense anar més lluny la nostra unitat de prova disposava d’una pantalla tàctil de 8 polzades, un sistema de ‘Head-up Display’, connexió 4G, volant de tres radis amb calefacció, quadre d’instruments totalment digital, seients amb sistema de calefacció i refrigeració, climatitzador bizona i una atrevida combinació esportiva amb detalls, fils i costures de color vermell que aportaven major atractiu visual a l’habitacle. Els més aficionats a les noves tecnologies també valorarem les diverses entrades USB o el carregador de telèfon sense fils.

Tot i fer 4’17 metres de llarg i ser un model del segment B (utilitari) el nou Kona ens sorprèn també pel seu habitacle, gràcies a un maleter de 361 litres associat amb una segona filera de seients prou aprofitable on podem encabir fins a tres ocupants reals, tot i que la plaça central posterior no arriba a oferir un confort absolut al seu ocupant. D’acord, el Kona no és un Tucson ni un Sportage, però la capacitat de l’habitacle no queda massa allunyat d’aquests.

La seguretat és un altre dels pilars del nou Kona, que compta amb molts sistemes de seguretat i prevenció com ara el detector d'angle mort, detector d'objectes posteriors, sensors de proximitat o un sistema de frenada adaptativa.

Una cotxe sorprenentment divertit

Els primers Kona al nostre mercat utilitzen dos motors de gasolina: un tricilíndric d’un litre que arriba als 120 CV i un 1.6 de quatre cilindres que arriba fins als 177 CV. Nosaltres hem pogut provar el model més potent, associat de sèrie a una plataforma de tracció integral i un canvi automàtic de doble embragatge i 7 relacions anomenat 7DCT.

El nou Kona disposa d’un selector que inclou tres modes de conducció (anomenats ‘Eco’, ‘Sport’ i ‘Confort’) que regulen la rigidesa de les suspensions, la duresa de la direcció, la resposta del motor i la gestió de la caixa de canvis, canviant el caràcter i la forma d’entregar la potència d’aquest ‘crossover’ de forma radical.

En trams revirats i carreteres ràpides és on més brillen els 177 cavalls de potència del coreà, realitzant un maridatge sorprenentment eficaç amb el canvi automàtic i amb la direcció i les suspensions del Kona, que fan que el cotxe vagi allà on volem només de pensar-ho. De fet les seves reaccions i el seu comportament és més aviat digne d’un GTI que no pas d’un ‘crossover’ de tall urbà.

Però les sorpreses no s’acaben aquí. Equipat amb un eficaç sistema de tracció integral i fins i tot amb bloqueig de diferencial el Kona és un cotxe més que apte per circular en condicions atmosfèriques adverses o realitzar escapades ‘off-road’ amb més seguretat que la majoria de SUV del mercat, fins i tot més grans i amb molt més renom.

Per la seva banda, el mode ‘Comfort’ està orientat per un ús intensiu a l’autopista, on el Kona es converteix en un bon company gràcies als ajustos electrònics de la suspensió, direcció i la gestió de la potència del motor, mentre que el mode ‘Eco’ és el més indicat per un ús intensiu en entorns urbans, per evitar que els consums del Kona es disparin.

I és que potser el tema dels consums és un dels pocs aspectes que no m’ha acabat d’agradar d’aquest Kona: tot i que és possible homologar registres de 6 o 7 litres per autopista per sota de la velocitat màxima permesa i amb orografia favorable, és relativament senzill que els nostres registres s’enfilin per sobre dels 8 litres tot i fer-ne un ús més o menys estàndard. A més, passar dels 10 litres és molt senzill a poc que ataquem una carretera sinuosa o juguem amb el mode seqüencial de la palanca de canvis a un ritme àgil (i creieu-me, aquest Kona va tan bé que convida a treure-li el suc al seu potent propulsor). I en aquesta conducció més esportiva és on trobo a faltar -encara que sigui en forma d’extra- unes lleves al volant, per poder pujar o baixar marxes de forma més ràpida i efectiva a la nostra voluntat (tot i que, en honor a la veritat, el canvi automàtic és més que eficaç pel 90% dels casos).

Els relativament elevats consums són un dels pocs elements negatius del Kona

De moment Hyundai no disposa de mecàniques dièsel pel mercat europeu (tot i que està prevista la seva arribada durant aquest 2018) i no es descarta que en un futur no massa llunyà la seva oferta també arribi a incloure una variant híbrida o híbrida endollable. I veient les característiques d’aquest propulsor gasolina, no podem estar-nos de pensar que una hipotètica versió híbrida arrodoniria una de les grans revelacions de l’any.

Conclusió Aquest Hyundai Kona és un cotxe molt versàtil, capaç de reunir les millors virtuts d’un petit esportiu, amb prou espai per famílies de 3 o 4 membres i amb capacitat sobrada per superar els obstacles quan les coses es posen difícils. Estem davant del ‘crossover’ perfecte del segment B? No hi som gaire lluny, la veritat.

Preu

Les versions més econòmiques del Kona, amb tracció davantera i motor gasolina de 120 CV tenen un preu de 16.500 euros. Un preu prou atractiu i competitiu. En canvi la nostra unitat de premsa, equipada amb el nivell d’equipament més alt de la gamma (Style), motor de 177 CV, canvi automàtic i 4x4 té un preu final de 29.790 euros, descomptes promocionals al marge.