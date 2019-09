Hyundai Tucson N Line: un SUV dièsel, ecològic i esportiu

El Tucson ha sigut la carta guanyadora de la marca coreana Hyundai durant els últims anys al Vell Continent. Un SUV compacte, que comparteix la plataforma estructural i diversos elements mecànics i tecnològics amb el Kia Sportage –un altre supervendes coreà– i que s’ha convertit en un dels totcamins més venuts a Europa durant els últims cinc anys.

Tot i ser un model veterà (es ven des del 2015), el Tucson encara no tenia cap versió amb un enfocament més esportiu i juvenil, un segment del mercat que funciona força bé tal com demostren les versions FR del Seat Ateca i R-Line del Volkswagen Tiguan. Però, a diferència d’aquests models, Hyundai ha volgut que el Tucson N Line no sigui només un paquet estètic i alguna millora específica en les suspensions i la direcció, sinó que també ha estrenat una mecànica ‘mild hybrid’ o semihíbrida que li permet obtenir una etiqueta Eco de la DGT.

El Tucson N Line marida un propulsor dièsel 1.6 CRDi de 136 CV amb un alternador-generador de 48 V que alimenta el circuit dels sistemes elèctrics del vehicle i permet alliberar potència i tasques al motor principal del cotxe, que així obté més bones xifres de consum i d'emissions, a banda de sumar fins a 16 CV i 55 Nm de parell més al conjunt. Un plantejament semblant al del Kia Sportage Mild Hybrid que vam provar ara fa uns mesos i que és en realitat el mateix cotxe que el Tucson, però amb una carrosseria diferent.

A banda d’aquesta versió semihíbrida, el nou Tucson N Line pot utilitzar un motor dièsel 2.0 CRDi de 182 CV i un de gasolina 1.6 T-GDi de 177. Totes les opcions mecàniques es podran associar a un canvi manual de sis marxes o automàtic de set relacions i doble embragatge, i a una plataforma de tracció davantera 4x2 o de tracció integral 4x4.

En el cas de la nostra unitat de prova, el sistema microhíbrid de 48 V s'associava amb el canvi automàtic de doble embragatge i set relacions i la plataforma de tracció davantera o 4x2. Tot i que el motor i el canvi es complementen molt bé en trams de conducció dinàmica i esportiva, no m’ha acabat de convèncer el funcionament a baixes revolucions perquè el salt entre marxes era força notori i feia alguna batzegada que perjudica la comoditat del cotxe a causa d'un canvi sec i massa perceptible per als ocupants del cotxe. L’altre punt que no em convenç d’aquest conjunt és que el Tucson N Line no incorpori unes lleves al volant, un element no indispensable però sí força útil en un cotxe de tall més o menys esportiu.

A banda d’aquests dos inconvenients, el Tucson N Line és un cotxe ben fet, equilibrat i seriós, amb una estètica molt seductora que recull el bo i millor de la divisió esportiva N de Hyundai amb detalls com ara un nou para-xocs més esportiu, nous espòilers davanters, llums led, detalls cromats o de color negre piano per a la carrosseria i els retrovisors i llandes exclusives de 19 polzades.

Pel que fa a l'interior, aquesta versió N Line té entapissats de color negre amb detalls de fil vermell, palanca de canvis específica, pedals d’alumini i un sistema d’àudio amb un so d’alta qualitat format per fins a nou altaveus firmat per Krell. Opcionalment també pot disposar d’un sostre solar panoràmic que genera més sensació d’amplitud a l’habitacle, tot i que la nostra unitat de prova no en disposava.

Una dinàmica ben treballada

Un dels detalls que més m’han agradat d’aquest Tucson N Line és el fet de ser un cotxe fàcil. Fàcil de conduir, intuïtiu i que als cinc minuts ja has fet teu gràcies a les seves mides compactes i a una agilitat sorprenent per a un totcamí de gairebé dues tones de pes.

I és que el Tucson N Line presenta també diverses millores en la posada al punt del cotxe, amb una direcció més precisa i uns nous amortidors més durs que en milloren l’experiència de conducció.

Curiosament, el Tucson N Line no disposa de cap mode de conducció ecològic: només ens permet escollir entre un mode normal i un d’esportiu. Un detall curiós en un cotxe amb etiqueta ecològica. Tampoc té cap mode ‘off-road’ enfocat a un ús intensiu fora de l’asfalt, tot i que sorprenentment disposi d’un sistema de control de descens, que la majoria de compradors d’aquest SUV esportiu no hauran de fer servir mai.

El Tucson N Line és un cotxe de 4,48 metres de llarg, 1,85 d’ample, 1,66 d’alt i que homologa un pes de 1.925 quilos en buit. Tot i que la gestió de l’electrònica està ben treballada i que el cotxe té un comportament molt neutre i noble, amb una direcció ràpida, dura i precisa, aquest SUV no acaba d’arribar al dinamisme dels pesos pesants del segment. Amb tot, aquesta dada és fins a cert punt poc important perquè l’enfocament d’aquest totcamí és el d’un vehicle àgil i dinàmic, però en cap cas vol ser un cotxe radical com l’i30N i l’hipotètic Tucson N –si és que aquest hipotètic SUV esportiu mai s’arriba a fabricar.

Sense cap mena de dubte, el Tucson N Line és més dinàmic i àgil que el seu germà bessó Kia Sportage, però aquesta aposta per l’esportivitat el converteix en un cotxe menys pràctic i menys enfocat a l’hora de viure aventures fora de l’asfalt. I és que el Tucson N Line és un totcamí amb ànima urbana i civilitzada, i sobretot les versions de tracció davantera amb llandes de dinou polzades i una distància respecte a terra rebaixada no serien gaire enfocades a la pràctica ‘off-road’.

Hyundai promet un consum mixt de 4,3 l/100 km, però a l’hora de la veritat difícilment podrem fer baixar el Tucson N Line semihíbrid dels 6,3 o 6,4 litres, una xifra allunyada del que promet la fitxa tècnica però acceptable en un totcamí de dues tones.

Conclusió En definitiva, el nou Tucson N Line és l’aposta coreana pels totcamins d’aspecte esportiu i passional, amanit amb una mecànica semihíbrida que el fa especialment indicat per a un segment de compradors més o menys joves i urbans, que fins ara miraven els totcamins amb desconfiança però que ho tindran més fàcil a l’hora de fer el pas.

Preus

Els preus dels Tucson N Line oscil·len entre els 32.000 euros de les unitats d’accés amb motor dièsel de 136 CV fins als 42.000 euros de les versions amb motor 2.0 CRDi i 185 CV de potència associats a un esquema de tracció integral i canvi automàtic.