Comparativa: Tesla Model S 100D vs Skoda Octavia RS (Vídeo)

Ja ho hem dit en altres ocasions: els Tesla són els cotxes del futur. En aquesta ocasió hem volgut anar una mica més enllà i comparar les qualitats dinàmiques, la qualitat dels materials utilitzats i l’arsenal tecnològic del Tesla amb les d’un fabricant convencional i generalista.

El Model S 100D accelera de 0 a 100 en 4’2 segons, i té una velocitat màxima limitada de 250 km/h gràcies als seus dos motors elèctrics que ofereixen una potència combinada d’uns 700 CV de potència. En canvi l’Octavia RS utilitza un motor de gasolina de 4 cilindres que ofereix uns correctes 245 CV, molt lluny de la potència de l’elèctric californià.

Però el gran avantatge dels cotxes elèctrics és la seva capacitat de càrrega. El maleter del Model S arriba als 800 litres de capacitat, als que cal sumar els 200 més que pot allotjar sota el capó gràcies a l’absència de la mecànica convencional (en canvi Octavia RS només té uns 550 litres). Per contra, el Model S 100D pesa 2.200 quilos, gairebé una tona més que el seu rival, a causa del paquet de milers de bateries d’ions de liti repartides per la plataforma del cotxe.

Pel preu del Tesla Model S 100D, que costa entre 110.000 i 130.000 euros, ens podríem comprar fins a tres Octavia RS 37.500 Euros. Però tot i ser una diferència enorme, probablement el salt tecnològic entre els cotxes d’avui i els de demà puguin justificar el preu del Model S –per a aquells que ho puguin pagar-. Amb tot, aquest 100D costa menys que alguns Ferrari, Aston Martin o Lamborghini als quals pot arribar a guanyar en una cursa d’acceleració.

Per acabar, aquest Model S 100D pot carregar les bateries en tan sols 75 minuts en un Supercharger, i té una autonomia real d'uns 594 quilòmetres, no gaire menys que un dipòsit sencer de l'Octavia RS en condicions urbanes i dinàmiques. I ara agafeu-vos fort: el preu d'omplir les bateries del 100D és d'uns 14 euros de mitjana -encara menys si escollim les hores amb tarifes més econòmiques o utilitzem un Supercharger-. Per contra, omplir el dipòsit de gasolina de 98 octans mai baixarà dels 60 o 65 euros.