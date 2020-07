Comparativa SUV: Nissan Juke vs. Volkswagen T-Roc

Els SUV-B o totcamins urbans són els cotxes de moda. De fet, són el segment que creix més a Europa gràcies a la seva mida compacta (al voltant dels 4,2 metres de llarg), que els fa ideals per moure’s en entorns urbans però també amb prou envergadura i capacitat per viatjar amb totes les garanties.

Avui comparem dos models molt singulars que rivalitzen pel liderat del segment, el Nissan Juke, que tot just estrena la seva segona generació, i el Volkswagen T-Roc, un cotxe nou en el segment. Tots dos utilitzen una plataforma de tracció davantera, motors gasolina turbo i canvi automàtic i tenen entre 120 i 190 CV de potència. Quin dels dos és millor?

Estètica

Com sempre, aquest és un apartat molt personal, en què cada comprador té el seu propi criteri. El Nissan Juke és una evolució del disseny original del 2010 que tant va agradar a milions de compradors, mentre que Volkswagen aposta per una imatge més seriosa i menys arriscada en el T-Roc.

D’alguna manera el Juke és un cotxe que assumeix el risc d’agradar o no als compradors, mentre que el T-Roc juga la carta de la neutralitat i agradar al màxim nombre de compradors possible mantenint un disseny molt similar al del nou Golf o el Tiguan. En aquest sentit, crec que cal aplaudir l’aposta més atrevida de Nissan.

Veredicte: Guanya el Juke

Potència i consums

El Juke utilitza un petit propulsor gasolina turbo de tres cilindres i un litre de cubicatge associat a un canvi automàtic de set relacions que ofereix 117 CV de potència, mentre que el T-Roc que comparem recorre a un motor 2.0 TSI amb canvi DSG de set relacions i 190 CV associat a un esquema de tracció integral 4Drive.

El T-Roc també té versions amb motor 1.0 TSI de 115 CV, que serien l’equivalent al del Juke, però en el seu cas no es poden associar a un canvi automàtic sinó a un de manual de sis relacions. En igualtat de condicions (motor 1.0 de 115-117 CV i canvi manual) escolliríem el Nissan Juke, però el motor 2.0 TSI de 190 CV associat al canvi DSG (molt millor que el canvi DCT del Juke) és molt superior al del Juke i (sorpresa!) els dos cotxes homologuen consums similars, al voltant dels 7 o 8 litres cada 100 quilòmetres.

Veredicte: Guanya el T-Roc

Equipament tecnològic i confort

Els dos models disposen de sistemes d'infoentreteniment dotats de navegador, pantalla tàctil i connectivitat amb els nostres dispositius mòbils amb sistemes Android o Apple. Potser la gran diferència entre ells és que el sistema del T-Roc és una mica més ràpid que el del Nissan (el navegador és més intuïtiu i fàcil de fer anar) i que el Juke manté un quadre d’instruments tradicional amb una pantalla digital central mentre que el T-Roc aposta per un quadre totalment digitalitzat, sense cap esfera o rellotge analògic.

Pel que fa a la qualitat percebuda, el Juke sí que sembla estar una mica per sobre del seu rival, ja que presenta uns interiors elaborats amb materials de més qualitat com ara el cuir o la cantera, i en el cas de la nostra unitat de prova fins i tot disposava de sistema de so Bose d’alta qualitat i vuit altaveus i seients de tall esportiu.

Veredicte: Empat

Habitabilitat i comoditat

Hi ha qui creu que el rival natural del Juke no és el T-Roc, sinó el T-Cross. Ara bé, el totcamí japonès ha crescut molt, fins al punt d’amenaçar el públic potencial del seu germà gran Qashqai (que respon a un altre tipus de plantejament).

Tot i així, el Juke és més petit que el T-Roc, ja que la segona filera només fa 132 centímetres d’ample i 91 d’alt enfront dels 137 centímetres d’ample i 95 d’alt que fa el T-Roc. Fins i tot el més petit T-Cross és més gran (134 i 95 cm) que el japonès.

Pel que fa al maleter el Juke ens sorprèn amb uns molt bons 422 litres de capacitat, no gaire lluny dels 440 litres del T-Roc i molt per davant dels 380 litres del T-Cross.

Veredicte: Guanya el T-Roc

Capacitats dinàmiques

El nou Juke ha millorat molt la seva posada a punt en aquesta segona generació. El cotxe és més estable, àgil i amb menys inèrcies gràcies a una suspensió molt ben equilibrada i una direcció molt precisa.

El T-Roc, per la seva banda, no és un cotxe tan passional o sensitiu, però és tant o més efectiu. Un cop en marxa, el maridatge del motor TSI i el canvi DSG és molt més efectiu i ràpid que no pas el del Juke, més lent i una mica tosc.

Poster si comparem les versions manuals amb motors gasolina equivalents de tres cilindres les coses serien molt diferents, però entre aquests dos models que comparem avui hem d’escollir el T-Roc.

Veredicte: Guanya el T-Roc

Preus

La gamma del Volkswagen T-Roc arrenca en els 22.565 euros que la marca demana per un model bàsic amb motor gasolina de 115 CV i canvi manual, i arriba fins als 48.860 que costa el T-Roc R de 300 CV de potència. La unitat provada, amb motor 2.0, canvi DSG i tracció integral (no disponible en el Juke) es queda en un preu de 36.555 euros.

El Nissan Juke, per la seva banda, té unes tarifes que van dels 21.400 euros que costa la versió d’accés amb motor gasolina i canvi manual amb 117 CV fins als 29.400 que costa l’edició Premiere Edition. La nostra unitat té un preu de 26.500 euros, que són exactament 10.000 menys que el T-Roc, però amb una potència inferior i sense la possibilitat d’equipar cap mena de sistema de tracció integral. En el cas de voler-lo comparar amb el T-Cross, el Juke seguirà perdent, ja que el T-Cross equivalent amb motor de 115 CV i canvi DSG té un preu de 23.250 euros.

Veredicte: Guanya el T-Roc

Guanyador

Ens trobem davant una victòria clara del T-Roc davant del nou Juke. Però val a dir que si haguéssim hagut de comparar les versions amb canvi manual i de potència equivalent (115 CV), el resultat de ben segur hauria sigut un altre. El T-Roc és bo en tot però no destaca especialment en res, mentre que el Juke encara té un potencial de millora prou interessant.