Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100, com a casa

El C4 Cactus neix l’any 2014 amb la tasca d’ocupar un lloc al pròsper mercat del SUV de tamany mitjà ‘low-cost’. I és que fent ús de la plataforma del Citroën C3, convenientment allargada, el Cactus es situa just entre els C3 i C4.

Aquest nou model va avançar dos aspectes de disseny fonamentals per a la totalitat de la gama Citroën actual. D’una banda el nou llenguatge de disseny amb les llums diürnes, de tipus LED, separades dels fars principals, i aquests últims relegats al para-xocs davanter, oferint als frontals de Citroën un nou aspecte força futurista.

D’altra banda el C4 Cactus va ser l’encarregat d’estrenar els discutits ‘Airbump’. Els ‘Airbump’ consisteixen en dues capes de plàstic flexible que tenen aire al seu interior, que permetia fer front i suportar lleus impactes (portes, carros de compra...) sense veure’s afectats ni ells ni la carrosseria del vehicle. A més a més es poden demanar de diferents colors, oferint una amplia personalització del vehicle. L’ús d’aquests ‘Airbump’ no quedava relegat només a les portes: para-xocs i portó posterior no s’escapaven d’ells.

El que en una primera instància semblava una bona idea per a un cotxe de batalla diària a les ciutats, va generar una gran controvèrsia entre els amants dels cotxes i el públic al qual anava destinat. Així doncs, en aquesta revisió del Cactus, Citroën ha decidit prescindir pràcticament d’ells, relegant-los als baixos de para-xocs i portes, resultant un vehicle més corrent.

El frontal s’ha actualitzat amb una estètica més jove i dinàmica. Com a la resta de la gama, els chevrons s’han allargat per tot l’ample del capó, separant el para-xocs en un altre volum. A la part posterior continuen els canvis. Diem adéu als ‘Airbump’ i a uns pilots quadrats de bombeta de filament, per donar la benvinguda a uns pilots rectangulars de tecnologia LED. Un dels canvis més encertats, en la meva opinió.

Interiors de disseny minimalista

On menys ha canviat el Cactus és a l’interior. Nous teixits, una tapa de guantera amb símils de tanques de cuir i ja podem acabar aquí e curt repàs de les novetats del nou Cactus.

L’interior és un dels punts forts, en termes de disseny, d’aquest vehicle. Senzill i sobri (propi d’una empresa sueca de mobles) amb un taulell força baix que ofereix un espai molt diàfan. Però no per això resulta avorrit. A mesura que passen els dies de la prova aquest interior m'agrada més i més. Molt ben rematat i tot i estar format de plàstics durs, no existeixen gaires grinyols, imperfeccions o sorolls molestos.

Centrant-nos en els taulell, la pràctica totalitat del comandaments de la ràdio i climatitzador queden relegats a fer-los servir amb la tauleta situada enmig del taulell, però no de forma integrada, sinó flotant.

Això que en termes de disseny resulta molt atractiu, no ho resulta tant en termes pràctics. A l’hora de fer servir el aire condicionat per exemple, hem de navegar per diversos menús i cal desviar l’atenció de la carretera. Per a aquest motiu, els enginyers de Citroën han disposat sota la tauleta d’una fila de botons que accionen funcions d'importància, com pot ser el desentelat del parabrises. Sota els difusors de l’aire condicionat centrals hi trobem un pràctic espai on deixar el telèfon, amb una entrada USB i presa de 12 volts.

Els seients solen donar una primera impressió sobre el tarannà que tindrà el cotxe. D’angles molt rectes i sense pràcticament subjecció lateral per l’esquena, només pot indicar que no som a un cotxe que busqui sensacions a l’hora de conduir. D’altra banda són realment còmodes, i amb el seu elegant estampat de caire nòrdic, veritablement sembla que estem descansant tranquil·lament a un sofà de casa.

A les places posteriors hi trobem espai suficient com per a poder encabir a 3 adults, però realment estan pensades per a dos ocupants. Aquests ocupants disposaran d’un ampli espai per a les cames però aquí arriba un altre nota negativa del vehicle, i també força discutida pel públic. Les finestres posteriors no es poden baixar, simplement utilitzen un sistema d'obertura en compàs (típic dels 3 portes de fa anys). Clarament per un públic adult això pugui arribar a resultar un hàndicap, però considero que per a una parella jove amb nens petits, no resulta cap problema, tot el contrari. Així s’evita haver d’anular els alçavidres per evitar alguna situació de risc en marxa.

El maleter compta amb uns suficients 358 litres de capacitat (una mica més que l’utilitari C3, però d’inferior capacitat que un C3 Aircross per exemple), però amb el problema de tindre una boca de càrrega alta. Això dificulta introduir maletes o productes pesats.

Dinamisme i tecnologia

El C4 Cactus fuig de la tendència de fer un cotxe el més neutre possible en qualsevol condició de terreny o de conducció. Citroën ha apostat fort per una de les coses que sap fer millor, la comoditat. Des de la pròpia publicitat del cotxe, el que més destaca és la seva suspensió hidràulica progressiva i els seus seients “Advanced confort”. I això es nota a la personalitat d’aquest vehicle.

L’encesa del motor, fins i tot sent de tipus dièsel, passa força desapercebuda, no ens transmet cap tipus de vibració al habitacle i un cop en marxa per carretera i autovia és força silenciós, semblant al d’un motor de gasolina.

Enfocat clarament a un ús urbà, el C4 Cactus no tindrà problema en afrontar ferms en mal estat, passos de vianants elevats, o qualsevol petit obstacle que ens trobem a les carreteres. Aquest Cactus amb la seva suspensió progressiva ens fa la sensació d’estar volant a la catifa màgica. Però això té el seu contrapunt. Sota el meu gust, és massa tova i cal un cert temps per habituar-se als petits moviments de va i bé a l’hora d’arrencar i parar amb trànsit constant. A la vegada, en carreteres de muntanya més val prendre's les coses amb calma, gaudir del paisatge i no buscar les pessigolles al bastidor per baixar temps. És ben clar que no es el seu territori ni el seu caràcter.

El motor BlueHDI de 100 CV de potència tampoc està enfocat per a restar segons al cronòmetre. És un motor molt progressiu, que dona la sensació de no tindre gaire empenta, però que es defèn per a un ús quotidià i fer estalvi de carburant. La mitjana va quedar situada per sota dels 6 litres per cada 100 quilòmetres, amb un ús de tot tipus. Sí que potser ens requereix fer un ús més constant de la palanca de canvis, per a moure's amb agilitat a les rondes de Barcelona, per exemple, però degut a la seva absència de tacòmetre o compta-revolucions, possiblement sigui per tindre una 5a velocitat més enfocada per a ús d’autovia.

Aquest C4 Cactus va ben farcit de tecnologia per a la seguretat dels seus ocupants. Avisador de sortida de carril, radar de proximitat amb el trànsit del davant, assistent per veu i un llarg etcètera que fa que no hi trobem a faltar res del que porten cotxes de segments més alts… bé, una cosa sí.

No entenc com un cotxe pot prescindir de compta-revolucions: és una eina necessària per saber en quin règim està treballant el motor i ser el més eficients possible

Just davant del volant, en comptes d’utilitzar el típic quadre tradicional, tenim una petita pantalla de tipus LCD (com els clàssics rellotges CASIO) on figuren les dades bàsiques referents a la conducció, velocitat, control de creuer, icones de cinturons, llums… però no tenim tacòmetre!

És curiós com un cotxe carregat de tecnologia, hagi prescindit de facilitar aquesta informació al conductor, ja que per funcionament electrònic, la unitat de control del motor ha de saber a quines revolucions està treballant. Un última cosa que no m’ha agradat és que tampoc disposa de rellotge de temperatura de l’aigua, ni tan sols un led blau per indicar que el motor està fred, com fan altres marques.