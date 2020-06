BMW 540i xDrive Touring: l'alegria de tornar a conduir

Primer contacte amb la carretera oberta després de dos mesos i mig tancat a casa. Em sento un privilegiat per poder tornar a conduir i gaudir al volant i veure la llum al final del túnel. Encara queda molt per arribar a la normalitat absoluta, però tornar a la carretera, encara que sigui per treballar, em sembla alliberador després de dies i dies planificant on aniré un cop s’aixequi el confinament més dur.

La sort ha volgut que el primer cotxe que provi després de tants mesos sigui un BMW Sèrie 5, un model que ja té un substitut que arribarà la tardor vinent, però que encara continua vigent i del tot actual. La versió que provem és la 540i xDrive Touring, és a dir, la variant amb carrosseria familiar, motor gasolina de sis cilindres en línia i 340 CV gestionats per una caixa de canvis automàtica de vuit relacions i transmesa a les quatre rodes gràcies al sistema de tracció integral xDrive. Una combinació difícil de superar.

Ara fa un parell d’anys vam provar el Sèrie 5 Touring amb motor dièsel 2.0 de 190 CV i ens va semblar un autèntic plaer per als sentits. Però, creieu-me, si podeu escollir entre el motor dièsel de quatre cilindres i el mític motor gasolina de sis cilindres en línia muntat longitudinalment, heu de fer-ho sense dubtar un segon: el so, la potència i el plaer que proporciona aquesta versió són difícils d’igualar.

D’entrada hem de saber que parlem d’un cotxe car, amb un preu base de 76.200 que, amb tots els extres d’equipament de la nostra unitat de prova (paquet esportiu M, sostre solar panoràmic, pintura metal·litzada, equip de so Bowers&Wilkins amb setze altaveus, deu canals i 1.400 W, equip d’infoentreteniment BMW Live Cockpit Professional amb quadre digital, pantalla de 26 centímetres i disc dur de 32 GB, carregador per al telèfon sense fils i llandes específiques de 18 polzades), amplia la factura fins a 97.695 euros. Una xifra estratosfèrica per a la major part de les butxaques del país, però que a canvi us ofereix una de les màquines més completes mai fabricades per la marca bavaresa. I això és molt dir.

Engego el motor del 540i xDrive Touring i sento (tot i que personalment crec que l’escolto) com es desperta el propulsor de sis cilindres sota el capó. Resulta increïble el bon treball d’aïllament acústic que els enginyers de BMW han fet amb aquest cotxe. El seient és increïblement còmode i, gràcies als ajustaments elèctrics i la possibilitat de memoritzar dues posicions de conductor i acompanyant, resulta fàcil trobar-s’hi a gust. Si hi sumem la possibilitat de personalitzar la calefacció dels seients davanters i ajustar-hi fins i tot la rigidesa lumbar, ens trobem davant un d’aquells cotxes amb els quals te n'aniries fins allà on et permeti el dipòsit de combustible, el tornaries a omplir i continuaries conduint fins a l’infinit sense arribar-te a cansar en cap moment.

La posició de conducció continua fidel a la filosofia de BMW: cames molt estirades, posició molt baixa i un tacte de volant i materials realment excel·lent. També cal destacar el quadre de comandament digital, control gestual que em permet apujar o abaixar el volum de la cançó o canviar d'emissora, control d’ordres per veu que em deixarà interaccionar tant com vulgui amb el cotxe o el sistema head-up display que projecta les informacions més importants sobre la lluna davantera i que permet que no hagi de desviar la mirada per saber quina és la velocitat a què circulo o la velocitat màxima permesa al tram per on condueixo.

El 540i Touring no seria un cotxe especialment petit: els seus gairebé cinc metres de llarg i 1,9 d’ample són unes mesures considerables per moure’s per entorns urbans o aparcar en places dels anys vuitanta, però gràcies a les càmeres de visió lateral i posteriors i la possibilitat de projectar una visió zenital del vehicle, la tasca resulta molt més fàcil i agraïda.

Un cop en marxa, aquesta berlina familiar mostra una de les seves millors qualitats: el confort de marxa. De fet, els Sèrie 5 disposen d’un selector de modes de conducció que permet escollir entre els mapes o modes Comfort, Sport i Adaptative (que adapta la resposta del cotxe segons el nostre estil de conducció, l’estat de l’asfalt, la densitat de trànsit i els condicionants meteorològics) i el mode EcoPro que, contra tot pronòstic, accionaré sovint. Tot i així, el mode ecològic ofereix dos perfils diferents anomenats Standard i Individual, que podem modificar a les nostres preferències.

Amb tot, ja sé que en un cotxe d’aquest preu i amb aquest motor el consum de carburant o de les xifres d’emissions de CO2 que genera poden ser secundaris per a alguns compradors potencials, però reconec que quedo gratament sorprès de comprovar que circulant a vela, és a dir, aprofitant la mateixa inèrcia del cotxe i desacoblant motor i transmissió quan és possible, es pot mantenir el consum de carburant entre els 6 i els 7 litres cada 100 quilòmetres.

Les coses canvien força si arribem a un tram de carretera de muntanya i busquem les pessigolles al 540i xDrive. Al cap i la fi, és un model desenvolupat de la mà del departament esportiu M, i creieu-me que el cotxe vol fer honor al seu llinatge.

Selecciono el mode de conducció esportiu i em sorprèn que dins el mode Sport hi hagi tres variants o subapartats anomenats Standard, Plus i Individual. Anem a poc a poc, que el cotxe és ràpid i podem prendre mal. El mode estàndard és un mode dinàmic, que aguditza la rapidesa de la caixa de canvis automàtica de vuit relacions i convertidor de parell desenvolupada per ZF, mentre que el mode Sport Plus emfatitza la seva personalitat amb un reglatge específicament dinàmic i que treu tot el profit del xassís. En aquest sentit el canvi de pes, les inèrcies o la rapidesa de la direcció i immediatesa del pedal d’accelerar són senzillament impressionants: pitjar l’accelerador amb ganes és sinònim d’una embranzida vigorosa que m’empeny al seient, amb ràbia i energia: és com si sota el seu vestit d’executiu amagui una ànima d’atleta que deixa sortir de tant en tant.

L'últim mode esportiu, anomenat Individual, permet que el conductor reguli al seu gust els paràmetres de direcció, suspensió, gestió de l’electrònica i control de tracció. Val a dir que tot i ser un cotxe de tracció total, l'xDrive el 540i continua enviant parell de manera prioritària sobre l’eix posterior, i només n’enviarà fins al 40% del total quan detecti necessitats de tracció. Segurament pocs propietaris d’un cotxe com aquest desconnectaran la gestió de l’electrònica per posar-se a fer drift i derrapar al seu port de muntanya favorit, però cal destacar que el cotxe ho pot fer, i de manera sorprenentment àgil, dinàmica, intuïtiva... i segura.

Un cotxe que corre molt (com aquest 540i) necessita uns bons frens i neumàtics en condicions. I a fe que la nostra unitat de prova frenava bé, gràcies a les pinces de frens de sis pistons pintades de blau i els discs ventilats signats pel departament esportiu M que utilitzaven les quatre rodes, i els neumàtics Pirelli P Zero amb perfil 245/35 a les rodes davanteres i 245/40 a les posteriors.

Pel que fa al comportament dinàmic, el 540i xDrive Touring demostra ser un cotxe digne dels colors del departament esportiu Motorsport de BMW. El cotxe se sent àgil i reactiu en carreteres de revolts, i amaga els més de 1.700 quilos de pes i 5 metres de llarg amb una facilitat sorprenent. En aquest sentit el treball sobre l’electrònica i xassís ha resultat magnífic, i el cotxe se sent com un atleta en plena forma en un camp d’entrenament. A més, la seva tracció integral el fa molt efectiu en qualsevol carretera revirada, fins i tot amb l’asfalt humit o moll, manté la tracció i l'adherència i permet circular a un ritme àgil fins i tot en llocs on un GTI tindria problemes per mantenir l’estela del 540i, que tampoc té temps de desplegar tot el seu potencial en carreteres estretes i sinuoses perquè, literalment, no té prou temps per acabar d’accelerar del tot quan ja ha arribat al revolt següent.

Ara bé, posats a escollir, el 540i xDrive és més pràctic en carretera ràpida, autovia i autopista, on guanya velocitat en les acceleracions (incorporacions, peatges...) de manera efectiva. A més, és possible viatjar a velocitats elevades amb un confort sorprenent: fins i tot cal estar atent a no superar de llarg la velocitat màxima establerta. En aquest sentit, l’opció de circular amb el limitador actiu de velocitat adaptatiu i el sistema de manteniment de carril és una bona alternativa si no volem infringir gaire el codi de circulació: posar-se a més 140 km/h per autopista sense adonar-nos-en quan baixem una o dues velocitats mitjançant les lleves o la palanca seqüencial quan avancem un camió és molt més senzill del que us podeu imaginar, i cal estar atents en tot moment de no superar els límits.

Però no tot són flors i violes en aquest 540i xDrive, perquè també té alguns detalls que no m’han acabat d’agradar. En primer lloc, cal deixar ben clar que no és el cotxe més fàcil del món per accedir o sortir de les places posteriors: tot i que la porta s'obre prou, entrar i sortir del cotxe és més feixuc del que potser caldria en una berlina com aquesta, i el fet d’encabir tres adults als seients posteriors és una quimera tot i fer 1,9 metres d’ample.

El segon aspecte que no m’acaba de fer el pes d’aquest 540i xDrive Touring i de l’actual Sèrie 5 en general és que no disposi de gaires opcions electrificades. Sí, ja sé que la pròxima generació del Sèrie 5 que s’estrena abans de final d’any arribarà de la mà de versions mild hybrid de sèrie, però el model actual encara manté motors de combustió amb consums elevats (més 20 litres de consum en trams revirats és força normal) i índexs d’emissions paral·lels. Segurament hi haurà gent més o menys conscienciada en aquest aspecte, però la falta d’opcions més ecològiques és un punt que hi trobo a faltar (i que afortunadament aviat serà esmenat).

L'última cosa que no m’acaba de quadrar en aquest 540i xDrive Touring és el seu preu de més de 76.000 euros per a les versions bàsiques i de gairebé 100.000 euros per poc que el farcim d’equipament. Tenint en compte que el preu mitjà dels cotxes nous a Catalunya l’any passat va ser de 18.000 euros, podem imaginar que queda fora de l’abast de moltes butxaques i que, en cas de posar-se a gastar molts diners, el seu rang de preus convidaria a comprar altres models dins la mateixa marca com ara el magnífic Sèrie 7 o cotxes de tall familiar amb tracció integral i més polivalents com ara un X5 o un X6, per exemple. Ara bé, us puc ben assegurar que si mai podeu comprar-vos un 540i xDrive Touring, no us en penedireu: la satisfacció us vindrà de sèrie.