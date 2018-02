BMW X6, la derrota del funcionalisme

Louis Sullivan, el referent de l’Escola de Chicago, va popularitzar un concepte que va inspirar tot un corrent artístic a inicis del segle XX: “que la forma sempre es supediti a la funció”. Aquesta escola d’arquitectes i artistes pragmàtics van rebre el nom de funcionalistes, i va tenir adeptes del nivell de Mies Van der Rohe o Le Corbusier, que van popularitzar la idea que “una casa és una màquina per viure”.

El funcionalisme ha influït durant molts anys als principals dissenyadors de cotxes, que sovint veien retallada la seva llibertat creativa en virtut de les necesitats específiques i funcionals imposades pels enginyers. No cal anar massa lluny per veure com els prototips conceptuals que tant ens enamoren als principals Salons del planeta acaben convertint-se en models més insípids -o descafeinats si es vol- respecte el model original.

Però la història del BMW X6 trenca aquesta dicotomia funcionalista -i potser per això ha estat sovint criticat per bona part de la premsa especialitzada- Obra del dissenyador belga Pierre Leclercq (un dels dissenyadors més atrevits i influents dels darrers anys), l’X6 va trencar esquemes quan va ser presentat al Saló de Frankfurt de 2007, tot iniciant un nou segment de mercat que aviat va ser batejat com SAC (Sports Activity Coupé), l’evolució dels totcamins tradicionals maridats amb formes i dissenys de cotxes cupè de tall esportiu.

L’actual és la segona generació de l’X6 que es fabrica íntegrament a la planta de BMW a l’estat de Carolina del Nord, a la costa est dels Estats Units, tot i que es basa en la mateixa plataforma modular i bona part dels elements mecànics del model original, que es va començar a fabricar ara fa 10 anys.

Tot i utilitzar una plataforma veterana, l’X6 no renuncia a l’equipament tecnològic i de seguretat més modern, i disposa del sistema de càmeres amb visió zenital anomenat Surround View o el sistema de seguretat Driving Assitant amb alarma de canvi de carril, sistema de frenada automàtica i adaptativa de sèrie. Opcionalment la nostra unitat de prova també disposava d’un sistema Head-up Display, un quadre d’instruments digitalitzat i un sistema d’àudio signat per Harman&Kardon.

Una fisonomia peculiar

El disseny per sobre de la funcionalitat. Si busqueu un SUV funcional i pràctic, BMW ofereix l’X5, el seu germà bessó que utilitza la mateixa plataforma i elements mecànics amb millors quotes d’habitabilitat i pragmatisme.

Per exemple el maleter de l’X6 arriba als 580 litres de capacitat, un espai 70 litres inferior al de l’X5, per exemple. La raó és senzilla: la caiguda cupè del pilar o muntant C sobre el maleter.

Aquesta mateixa realitat fa que l’accés a les places posteriors no sigui tan còmode com en altres SUV, i que l’alçada dels ocupants de les places posteriors arribi a ser determinant: els passatgers de més d’uns 180 centímetres no viatjaran còmodes ja que tocaran el sostre d’aquest totcamí cupè. Per acabar-ho d’adobar la visibilitat posterior es veu limitada per la mida del vidre posterior, que pot arribar a dificultar alguna maniobra marxa enrere.

Un monstre sobre l’asfalt

Per mides i pes (pràcticament 5 metres de llarg i dos d’ample i 2.150 quilos de pes) aquest X6 esdevé un cotxe d’unes dimensions considerables, accentuades pel seu disseny, les nervadures laterals emfatitzades o els passos de roda posteriors.

Aquestes dimensions fan que l’X6 no sigui el totcamí més pràctic per circular per entorns urbans, i que calgui maniobrar amb cura per estacionar en espais reduïts. El recorregut de les seves suspensions, el generós tamany de les llandes i la seva alçada alçada lliure tampoc el fan el SUV ideal per embrutar-se en escapades ‘off-road’, tot i disposar de sèrie amb el sistema de tracció integral xDrive.

El motor dièsel de tres litres i 6 cilindres en línia de la nostra unitat de prova (30d) entrega una potència de 258 CV que el permeten accelerar de 0 a 100 en poc més de sis segons, i que mostra les seves millors qualitats en autopistes i autovies, on allibera tot el seu potencial amb seguretat.

A causa de les condicions meteorològiques també vaig poder provar les qualitats de l’X6 i el seu sistema de tracció integral xDrive en carreteres revirades amb l’asfalt mullat o molt mullat, i a diferència de les qualitats fora pista aquí sí em va convèncer força aquest totcamí bavarès. Tot i que les condicions de tracció no siguin les més adequades aquest SUV cupè (o SAC, com preferiu) no mostra cap mena de fatiga o raresa al volant.

Tot i el seu pes i les seves dimensions controla molt bé les inèrcies, frena amb contundència i s’inscriu en els revolts amb un bon radi de gir i una direcció sorprenentment directe i comunicativa. Fins i tot les suspensions tenen el punt just de fermesa per funcionar bé en fases dinàmiques sense resultar incòmodes per un ús quotidià i diari. Entenent-nos: no és cap esportiu (ni vol ser-ho), però es revela com un atleta capaç d’esprintar amb velocitat (fa el 0 a 100 en poc més de 6’8 segons) i prou dinàmic, sobretot amb el mode de conducció ‘Sport’ o ‘Sport+’ activat.

Seleccionant el mode de conducció ‘Eco’ o ‘Confort’, aquest X6 pot arribara a registrar mitges de consum al voltant dels 7’5 o 8 litres, però per poc que ens endinsem en trànsit urbà o seleccionem el mode esportiu i volem explotar els 258 cavalls que ofereix el motor el consum es pot situar fàcilment al voltant dels 10 litres, o fins i tot per sobre.

De fet les xifres de consum no haurien de ser impediment per un cotxe que té un preu base d’uns 80.000 euros, i que amb els diversos extres s’enfila fins pràcticament els 100.000 euros. A més el motor dièsel de 6 cilindres esdevé un pél sorollós i aspre, sobretot si el comparem amb altres propulsors de la mateixa marca més moderns i refinats.

Un altre cosa que no acabo d’entendre és per què no existeix un eixugaparabrises posterior. Els enginyers de BMW asseguren que l’aigua de la pluja rellisca pel vidre posterior gràcies al moviment del cotxe, i és cert que circulant a 100 o 120 km/h l’aigua no perjudica la visibilitat posterior, però en entorns urbans o circulant a baixa velocitat l’aigua no discorre amb facilitat i perdem capacitat de visió posterior.

Per acabar, trobo a faltar un model híbrid o híbrid endollable a la gamma de l'X6, ja que tan sols existeixen un motor dièsel de 258 o 313 CV i variants benzina amb potències compreses entre els 306 i 575 CV, però cap alternativa ecològica que faria encara més interessant aquest producte.