BMW Sèrie 5: evolució, no revolució

Quan tens un producte d’èxit com el Sèrie 5 fer grans canvis radicals no és una bona idea. Conscients d’aquesta realitat, els bavaresos han presentat la nova generació de la Sèrie 5, que ara incorpora mecàniques semihíbrides o mild hybrid de sèrie i dues versions endollables o plug-in amb més de 50 quilòmetres d’autonomia elèctrica. De fet, el nou Sèrie 5 no és més que una actualització estètica, mecànica i tecnològica del Sèrie 5 actual, que ja vam poder provar fa un parell d’anys.

Estèticament el nou Sèrie 5 no suposa cap gran revolució de disseny, tot i incorporar nous fars led més allargats i una calandra més prominent que li aporten un aire més juvenil i tecnològic. Disponible en carrosseria sedan i familiar o Touring, el nou Sèrie 5 manté unes línies i nervadures molt marcades, uns passos de roda posteriors dominants i emfatitzats i unes proporcions molt acadèmiques (morro allargat, capó, cabina una mica endarrerida, passos de roda imponents) per mantenir viva l’essència de l’elegància que hom espera d’una berlina senyorial alemanya.

Per primer cop, el Sèrie 5 serà ecològic de sèrie, amb mecàniques semihíbrides o híbrides endollables

Pel que fa a la mecànica, convé destacar que tots els nous Sèrie 5 disposen de sèrie d’un sistema d’hibridació lleugera de 48 V o mild hybrid suficient per rebre l’etiqueta ecològica de la DGT i beneficiar-se dels seus avantatges. BMW manté motors dièsel i gasolina turbo de quatre o sis cilindres amb potències compreses entre els 184 i els 540 CV (a l’espera del futur M5) sempre col·locats en posició longitudinal per millorar el repartiment de pes i el comportament del vehicle.

La gran novetat d’aquesta nova generació del Sèrie 5 és l’arribada de dues versions híbrides endollables o PHEV anomenades 530e i 545e. El 530e marida un motor de gasolina de quatre cilindres amb un motor elèctric per oferir una potència total conjunta de 292 CV i 420 Nm de parell amb una autonomia elèctrica d’entre 50 i 67 quilòmetres.

Per la seva banda, el 545e fa servir un motor de gasolina de sis cilindres en línia i un propulsor elèctric per desenvolupar 394 CV de potència i 600 Nm de parell, però de moment només es pot associar a la carrosseria sedan de tres volums.

A banda de les versions de tracció posterior o integral xDrive, BMW també ofereix canvis manuals per a les versions bàsiques i automàtics de 8 relacions per a les versions més potents, i manté una línia d’equipament M Sport que inclou diversos detalls estètics i d’equipament que el fan encara més atractiu.

Pel que fa a la càrrega tecnològica, convé destacar que el nou Sèrie 5 incorpora detalls molt interessants com el sistema Parking Assistant, que permet maniobrar o circular marxa enrere de manera autònoma, un nou quadre d’instruments digital amb el sistema BMW Live Cockpit Professional, amb un nou sistema operatiu més ràpid i modern, i una nova clau digital que permet obrir i tancar el cotxe des del nostre telèfon mòbil.

Però la novetat més interessant del nou Sèrie 5 és el sistema de gravació automàtic que guarda els últims 40 segons de marxa, un sistema que emula i recorda –salvant les distàncies– la caixa negra d'un avió i que pot ser extraordinàriament útil i valuós en cas d’accident o col·lisió.

El nou Sèrie 5 arribarà als concessionaris del país aquest estiu a un preu encara per confirmar, però que no variarà gaire de la forquilla de preus actuals, que es mou entre els 55.000 i els 90.000 euros de les versions més equipades, a banda dels models desenvolupats per a la sèrie M, amb un preu sempre superior als 100.000 euros fins als més de 150.000 euros que costa l’actual M5 Competition de 625 CV.