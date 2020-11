BMW F 900 XR: quan la polivalència no és només un adjectiu

És innegable que el mercat de la motocicleta actual està enfocat cap a les trail, que ens poden oferir un servei total sempre que no vulguem abandonar l’asfalt. BMW ja comptava amb la XR 1000, però enguany ha vist l'ocasió perfecta per arribar a un públic molt més ampli amb aquest nou producte, més orientat a un ventall més genèric de compradors. Amb un concepte sport i turisme, amb un manillar ben ample i unes suspensions amb més recorregut del que seria habitual, la BMW F 900 XR gaudeix d’una polivalència difícil d’igualar.

DISSENY I ERGONOMIA

Pel que fa al disseny, cal destacar que l'element que més bé en defineix la muntura és un toc avantguardista, modern i que atorga molta importància al confort de marxa amb un bon carenat i una pantalla elevada de caràcter sport i turisme.

El frontal el presideix un grup òptic full led amb llums diürns que aporta una qualitat d'il·luminació notable, que agraeixes d’allò més molt circulant de nit per carreteres secundàries i que també incideix positivament en la seguretat a l'hora de circular amb condicions meteorològiques adverses, com ara boira i pluja.

La pantalla central és de bona mida i protegeix força bé del vent i, a més, es pot regular manualment en dues posicions i es pot accionar perfectament fins i tot en marxa.

Com ja és habitual en les motos de BMW, la pantalla és TFT de 6,5 polzades i la considero personalment una de les millors del mercat, tant pel que fa a la fàcil lectura i a la possibilitat de fer-la servir des del control del manillar com per la informació de què disposa.

La postura en marxa és molt còmoda i el manillar és ample i alt, cosa que permet una bona posició de conducció tant en ciutat com en carretera. Això, acompanyat del seient regulable en altura, permet una bona ergonomia per encarar viatges llargs.

ESPERIT ESPORTIU

BMW ha redissenyat el propulsor de dos cilindres i 850 cc que porta la GS 850 i ha augmentat la cilindrada fins a 895 cc per oferir, així, un rendiment més elevat quant a les prestacions de la seva fitxa tècnica. Aquest nou motor fa que la XR 900 compleixi de sobres un compromís quasi perfecte entre suavitat, caràcter i un agradable so semblant a un motor V2. Així doncs, tenim un motor de 105 CV a 8.500 rpm amb un parell màxim de 95 nm a 6.500 rpm, una corba de potència molt aprofitable en tota la gamma de revolucions.

En l’apartat de suspensions fa servir una forca invertida i un monoamortidor posterior amb un tarat molt encertat per a qualsevol tipus de conducció, ajudat pel sistema ESA de suspensions electròniques que ajuda a afinar-ne més el funcionament.

Com a complement de les suspensions disposem d’un equip de frens de primer nivell amb pinces Brembo radials a la part davantera amb un funcionament excel·lent. L’única pega que hi trobem és el funcionament de la palanca del fre posterior, amb molt de recorregut, cosa que fa la sensació que tingui poca potència i en faci testimonial l'ús.

VALORACIÓ FINAL

La marca bavaresa ha jugat molt bé les seves cartes amb aquesta moto, que disposa d’un motor nou, amb una versió de 95 CV per fer servir amb el carnet A2, un preu no gaire elevat (11.950 euros) i, tot i que penso que per gaudir de tot el seu potencial cal equipar-la amb els extres que ofereix la marca, el conjunt val molt la pena. Disponible en tres colors: blanc lluminós, or metal·litzat i vermell sport. Ara la decisió és només teva!