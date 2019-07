BMW i8 Roadster: un 'F*cking money man' ecològic

Onada de calor estiuenca i un sol de justícia que castiga els agosarats que s’atreveixen a desafiar-lo durant les hores centrals del dia. Per la ràdio sona la primera cançó en català de la Rosalía, on afirma que voldria tenir un Bentley de color blanc o de color verd. Sento contradir la cantant catalana del moment, però posats a triar, amb diners, temps i temperatura, prefereixo lluir un esportiu descapotable pel passeig marítim de la nostra ciutat, i ja posat a triar, pocs cotxes ens semblen més apropiats per gaudir del bon temps que el BMW i8 Roadster, un esportiu híbrid endollable que mostra el camí de com han de ser els cotxes del futur.

El BMW i8 Roadster és la nova variant descapotable de l’icònic i8, potser l’esportiu híbrid més bonic i seductor de tot el mercat. A diferència del model de què deriva, l’i8 Roadster és un ‘roadster’, és a dir un esportiu biplaça que prescindeix de la segona filera de seients, amb un mecanisme elèctric que obre o tanca la capota del sostre en pocs segons.

La veritat és que aquest cotxe, tot un seductor futurista que fa girar colls al seu pas, té ben pocs defectes o aspectes a millorar, més enllà del seu preu de 160.350 euros, cosa que el converteix en un cotxe prohibitiu per a la majoria de la població. Potser les lleves integrades al volant podrien ser més grans i d’alumini, o els seus espectaculars seients de cuir i pell de primera qualitat podrien disposar d’un sistema de refrigeració per no acabar amb la camisa amarada de suor els dies més calorosos de l’any si circulem amb el sostre obert durant les hores de més insolació.

Un cotxe futurista

L’i8 Roadster és una autèntica obra d’art sobre rodes. La seva fisonomia és futurista i estilitzada, però també respon a criteris aerodinàmics. De fet, i aquesta és una observació personal, la zona posterior de la carrosseria em recorda a les formes sinuoses que l’escultor futurista italià Umberto Boccioni va fer servir en la seva obra ‘Formes úniques de continuïtat en l’espai’, ja que la carrosseria aconsegueix fer-nos partícips de la potència, la força i la velocitat del cotxe fins i tot quan està aturat.

Però potser l’element més icònic i espectacular de l’i8 Roadster és l’obertura de les seves portes en forma de tisora i sense marcs per a les portes, una solució tècnica espectacular que combina materials lleugers i resistents com ara el plàstic, la fibra de carboni o l’alumini.

Els interiors del nou i8 Roadster també responen als mateixos criteris d'elegància, esportivitat i visió de futur, i disposa de diversos detalls que denoten l’ADN del vehicle, com ara un túnel central i diversos elements de la consola elaborats amb fibra de carboni, alumini i plàstics tous, entapissats amb fil, cuir i pells de primera qualitat o un volant ‘e-drive’ que comparteix amb l’altre cotxe elèctric de BMW, el seu germà petit i3.

Ara bé, aquest i8 Roadster és un cotxe realment molt baix i molt ample. És tan baix que accedir-hi no és del tot senzill i les persones amb diversitat funcional, problemes d’esquena o d’avançada edat patiran per poder posar-se al volant del cotxe: un sacrifici que cal pagar a favor de l’esportivitat i del dinamisme.

Més enllà del disseny espectacular del nou i8 Roadster, aquest cotxe presenta diverses solucions constructives que marquen el camí als fabricants dels cotxes esportius del futur. D’entrada, l’i8 Roadster utilitza un xassís de fibra de carboni, cosa que li permet ser més lleuger (uns 1.600 quilos en buit) i una millor rigidesa torsional que allotja un motor gasolina de tres cilindres 1.5 amb 231 CV i 320 Nm de parell que impulsa les rodes posteriors i un motor elèctric que dona potència a les rodes davanteres i que ofereix 143 CV de potència. En total, 374 CV que fan volar al bavarès –accelera de 0 a 100 en poc més de quatre segons– i oferint un consum de només 2 o 3 litres cada cent quilòmetres.

Ecològic i esportiu

El BMW i8 Roadster té dos modes de conducció, anomenats Comfort i EcoPro, que modifiquen l’entrega de potència del vehicle. A part d’aquests dos modes híbrids encara existeix un mode totalment elèctric anomenat ‘e-drive’ i si posem la palanca de canvis en mode seqüencial podem activar un últim mode esportiu.

Anem a pams, però. L’i8 Roadster és un cotxe esportiu i dinàmic en qualsevol registre gràcies a les seves mides, potència i posada a punt. Amb tot, és ben cert que el mode Comfort és, al meu parer, el que millor extreu les possibilitats del vehicle, ja que ofereix la millor relació possible entre prestacions, consum i emissions.

Però a ningú se li escapa que aquest i8 Rodster és un esportiu. Ecològic o no, un esportiu és un cotxe pensat per gaudir al màxim al volant. Si seleccionem el mode Sport, l’electrònica modifica la gestió de la caixa de canvis automàtica de sis relacions, la direcció es torna més directa i la suspensió es fa més rígida, i el caràcter general del cotxe es modifica per oferir el seu esperit més agressiu. I poca broma; l'i8 Roaster accelera de 0 a 100 en 4,6 segons i té una velocitat punta limitada de 250 km/h, la qual cosa significa que hem d'estar molt atents als límits de velocitat si no volem cometre infraccions. Amb tot, el comportament del cotxe és molt noble: frena, gira i s'adequa al que li exigim amb molta facilitat, i la seva tracció integral, la posada a punt i la gestió de l'electrònica fan que sigui un cotxe molt fàcil de fer anar en qualsevol registre.

Hi ha un detall que explica la funcionalitat ecològica i la capacitat tecnològica de BMW, present en aquest i8 Roadster. La gestió de l’electrònica és capaç de modificar el funcionament del cotxe (mode híbrid, només elèctric o de combustió) només fixant una ruta en el navegador: aleshores el cotxe detectarà quines són les zones urbanes de baixes emissions i prioritzarà el funcionament del motor elèctric.

Amb tot, l'i8 Roadster és un cotxe baix i ample. Aquest fet, sumat a la peculiar obertura de les seves portes, fa que sigui complicat encabir-lo en alguns aparcaments o que calgui anar molt a poc a poc a l'hora de superar obstacles urbans com sots, clots, ressalts o els molestos passos elevats de les ciutats. Aparcar pujant-nos a la vorera és poc més que una quimera, de fet.

On l'i8 Roadster marca les diferències amb la resta de rivals –si és que existeix algun cotxe que sigui comparable amb aquest esportiu, cosa que dubto moltíssim– és en l'apartat de consums i emissions. I és que un Porsche 911 ens pot oferir unes sensacions dinàmiques similars i fins i tot superiors a les del primer superesportiu ecològic bavarès, però mai podrà homologar un consum real de poc més de 4 litres en registres de conducció esportiva (menys de tres litres en cicles de conducció normal) o la possibilitat de funcionar en mode totalment elèctric amb índexs de zero emissions i consum de carburant per entorns urbans.