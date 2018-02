BMW C Evolution, una moto elèctrica i eficaç

Teníem moltes granes de poder provar una moto 100% elèctrica, i l’escollida ha estat la BMW C Evolution. Estem davant del futur -que ja és present- dels vehicles sostenibles amb aquesta moto de zero emissions i baix impacte ambiental, ideal pels desplaçaments urbans.

A primer cop d’ull a la C Evolution és prou semblant a la seva germana de motor tèrmic C 650 Sport, excepte en algunes diferències apreciables en el frontal, com ara un parabrises enfosquit i bastant baix, i una pantalla central TFT de color que ofereix tota la informació necessària d’aquest maxiescúter elèctric.

La BMW C Evolution es mou gràcies a unes bateries d’ions de liti d’alta capacitat de 8kWh que alimenten un motor elèctric instal·lat sobre el basculant. Les bateries estan cobertes per una estructura d’alumini que fa la funció de xassís de la moto. Consta de refrigeració líquida per poder garantir una òptima temperatura de funcionament.

Múscul elèctric

Amb aquestes credencials la moto elèctrica bavaresa presenta una potencia nominal de 15 CV (es pot conduir amb el carnet B) però el motor pot donar pics de potència –o ‘boost’-de fins a 48 CV . A més, aquesta moto disposa de marxa enrere, cosa que s’agraeix per moure els més que notables 261 quilos que homologa a la bàscula.

Gràcies al potent propulsor elèctric, i malgrat el seu pes, la C Evolution és capaç d’oferir una acceleració mai vista en una escúter, ja que accelera de 0 a 50 en tan sols 2,7segons

La C evolution disposa de 4 mapes de potència o modes de conducció anomenats ‘ECO PRO’, ‘ROAD’, ‘SAIL’ i ‘DYNAMIC’) diferents per poder realitzar una conducció el més eficient possible, sempre en funció de les necessitats específiques de la moto. A més, disposa de sèrie d’un sistema de recuperació d’energia al desaccelerar i en accionar el sistema de frens. Amb el mode ‘ECO PRO’ activat la recuperació energètica es total en la desacceleració, mentres que la acceleració es veu afectada a causa de que utilitza menys del 50% de la potència del motor.

Amb el mode ‘ROAD’ activat la capacitat d’acceleració de la moto arriba al 90% aproximadament, mentre que la capacitat de recuperació energètica en desacceleració és del 65%. Aquest mode estàndard probablement sigui ideal per utilitzar a diari en desplaçaments urbans.

El mode ‘SAIL’, per la seva banda, utilitza el 90% de la potència del motor, mentre que evita per complet la recuperació d’energia i utilitza la pròpia inèrcia de l'escúter per poder avançar. Aquest mode es una bona opció en vies ràpides o autopista.

Per últim, en el mode ‘DYNAMIC’ disposa de la màxima recuperació al desaccelerar i utilitza el 100% de la potència del motor, convertint-se així en el mode més esportiu de tos quatre. Ara bé, coma a contrapartida, l’autonomia de la moto es redueix de forma ostensible.

Comoditat i confort

La C Evolution és una moto còmode i eficaç. Un cop al manillar, és difícil no accelerar amb ganes, ja que l’entrega del seu parell és molt contundent, i crea certa addicció. A més, la falta de soroll i vibracions provinents d’un motor de combustió fa que sigui un plaer conduir-la.

També ofereix prou espai per col·locar un casc integral sota el seient, tot i que si ja hi allotgem el carregador -que ocupa gran part de l’espai- reduirem considerablement la capacitat de càrrega. A més, per millorar l’experiència de conducció del dia a dia, es poden afegir extres en opció, com els punys amb calefacció i llums automàtiques.

I la C Evolution no va del tot sobrada d’autonomia, ja que ofereix així una autonomia d’uns 120 quilòmetres -depenent dels modes de conducció seleccionats-, i necessita entre tres hores i mitja o quatre hores per fer una càrrega total de la bateria.