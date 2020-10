Audi A6 55 TFSIe quattro, la transició somiada cap al cotxe elèctric

Probablement el futur de l’automòbil passi per la mobilitat elèctrica, però tot sembla indicar que el present passa per la hibridació. I si fa uns anys els híbrids tradicionals eren els grans protagonistes del mercat dels vehicles anomenats ecològics, actualment estan agafant el relleu els híbrids endollables o PHEV. Fa unes setmanes us vam tractar d’explicar com funcionava un vehicle d’aquest tipus amb la prova del BMW 530e i si valia la pena comprar-ne un o no, i avui ens centrem en un dels seus rivals més directes, l’Audi A6 55 TFSIe quattro.

La berlina alemanya és un dels vehicles més senyorials que té la marca dels quatre anells, tan sols superat per l’Audi A8 (i si es vol també l’A7, que no deixa de ser un A6 en format cupè). I ara, amb l’arribada de la tecnologia híbrida endollable, també és un dels més ecològics. Sobre el paper homologa unes dades espectaculars: més de 40 km d’autonomia elèctrica, consum d’1,6 litres cada 100 km, emissions de CO2 de 36 grams per kilòmetre i, evidentment, etiqueta 0 de la DGT.

A la pràctica, com ja vam veure amb el BMW 530e o amb qualsevol altre híbrid endollable, si circulem en mode híbrid el consum no és tan baix, ja que el motor de gasolina ha de moure un pes sensiblement superior al de la versió de combustió equivalent.

Però en qualsevol cas l’Audi A6 55 TFSIe quattro d’aquesta prova pot ser una opció a tenir molt en compte per tots aquells que vulguin (o es puguin permetre) una berlina gairebé de representació i alhora poder realitzar uns quants kilòmetres en mode 100% elèctric. Així doncs, anem a veure de què és capaç la darrera creació de la marca d’Ingolstadt.

DISSENY EXTERIOR

L’Audi A6 és un d’aquells models que tenen el mateix disseny que el dels cotxes que tots (o potser no tots, però jo segur) dibuixàvem quan érem nens. El típic vehicle amb carrosseria berlina de tres volums amb un frontal allargat, una part central sense caigudes cupè o dissenys estridents i una part posterior que amaga un gran maleter. Si el comparem amb la versió TDI de 286 CV que vam poder provar ara fa uns mesos, aquest model no ha canviat el seu disseny, tret d’alguns elements molt discrets que l’identifiquen com una versió híbrida endollable.

El seu frontal és típicament Audi, amb una graella frontal que és la protagonista principal i uns fars amb tecnologia Matrix LED que ofereixen una capacitat lumínica absolutament espectacular. Els detalls que habitualment tenen un acabat cromat en la nostra unitat de proves eren de color negre, la qual cosa generava un contrast molt bonic amb el color blanc de la carrosseria. Personalment no escolliria aquest color en un Audi A6, però he de reconèixer que en aquesta unitat el resultat és molt vistós.

A la seva part lateral destaquen alguns elements comuns a totes les versions i altres específics d’aquesta unitat. Els detalls en color negre es fan extensius als retrovisors, i les llandes de 20 polzades amb cinc radis dobles aporten un toc dinàmic al conjunt.

La versió híbrida endollable equipa de sèrie el paquet Competition, que equipa llandes de 19 polzades (tot i que com he dit, les de la nostra unitat eren de 20), pinces de fre pintades en color vermell i vidres tintats.

Tot plegat es suma a la cintura molt elevada característica d’aquesta generació de l’Audi A6 i a un detall curiós: als dos laterals del cotxe hi trobem la característica tapa del dipòsit, perquè per un costat podrem omplir el dipòsit i per l’altre carregar la bateria. D’aquesta manera Audi ha evitat haver d’ubicar l’endoll a l’aleta davantera, un fet molt habitual en els vehicles PHEV.

La part posterior és similar a la davantera per filosofia, ja que els pilots tenen tecnologia LED i estan connectats entre sí per una tira de color negre que ajuda a maximitzar la sensació d’amplada del vehicle. La part del difusor, també de color negre, equipa els típics embellidors que simulen dues sortides d’escapament, i des d’aquest angle només podrem identificar que estem davant de la versió híbrida endollable mirant la lletra “e” de la inscripció 55 TFSIe que trobem a la porta del maleter.

DISSENY INTERIOR

Si per fora costa diferenciar la versió de combustió de la versió PHEV, per dins és encara més difícil. L’interior de l’Audi A6 TFSIe quattro és idèntic al del model dièsel que vam provar fa uns mesos, i només podrem identificar-lo fixant-nos en el botó “EV” situat a una de les pantalles centrals o fent un cop d’ull al nivell de càrrega de la bateria de la instrumentació.

Que la resta sigui exactament igual que qualsevol Audi A6 normal es tradueix en un habitacle d’una elevadíssima qualitat i una enorme càrrega tecnològica. La versió PHEV Competition equipa de sèrie els seients esportius, la instrumentació Audi Virtual Cockpit amb pantalla de 12,3 polzades i el sistema de navegació MMI Plus, però d’entre tots els elements que podem equipar en aquest model destaquen especialment l’assistent de visió nocturna, les càmeres de 360º amb vista en 3D, l’equip de so signat per Bang&Olufsen amb 19 altaveus o un llistat gairebé infinit d’assistents a la conducció.

La pantalla central és tàctica amb resposta hàptica i té 10,1 polzades. Des d’aquí podrem accedir als modes de conducció específics d’aquesta versió híbrida endollable (dels quals en parlarem més endavant), així com a gràfics sobre l’ús de la bateria, el flux d’energia que estem fent servir en tot moment o la programació de la càrrega de la bateria. Just a sota d’aquest monitor hi trobem un altre de 8,6 polzades gràcies al qual podem modificar paràmetres de confort com la regulació dels seients o la climatització. A més, com deia anteriorment des d’aquí podrem seleccionar directament el mode de conducció 100% elèctric.

Si he de destacar algun aspecte negatiu de l’Audi A6 (realment costa, ja que és un cotxe molt ben construït i amb una qualitat de materials molt elevada) diré que no m’acaba de convèncer l’excés d’ús del famós material piano black arreu del quadre de comandaments, ja que quan el vehicle és nou llueix espectacular però de seguida s’embruta i es ratlla.

A més, que els comandaments de la climatització siguin digitals no és còmode a l’hora de manipular-los durant la conducció, però a canvi l’assistent per veu d’Audi ens permet seleccionar la temperatura que vulguem en tot moment.

HABITABILITAT

En un vehicle híbrid endollable al motor de benzina i el corresponent dipòsit cal sumar-hi un motor elèctric i una bateria. Com que el xassís i les dimensions del cotxe són gairebé sempre idèntiques a les d’una versió de combustió, el resultat final en els models PHEV és un pes més elevat i una habitabilitat que acostuma a ser inferior. Audi ha decidit sacrificar l’habitabilitat del seu A6 TFSIe en el maleter, ja que l’espai per als passatgers és el mateix que en qualsevol altra versió d’aquest model.

Tot plegat es tradueix en unes places davanteres molt còmodes i de molt fàcil accés (amb una posició de conducció que es troba fàcilment) i unes places posteriors amb un accés prou bo i un espai per a les cames i el cap espectacular. A més, els ocupants de les dues places laterals gaudeixen d’una sèrie d’elements de confort que fan l’experiència encara més plaent, com ara unes cortinetes a les finestres, connexions USB, climatització independent amb quatre sortides d’aire o un reposabraços central molt gran.

Ara bé, si ens hem d’asseure a la plaça central no gaudirem d’una comoditat tan elevada. L’espai per a les cames és correcte (especialment si tenim en compte que aquest model disposa de tracció total), però tant el respatller com la banqueta són molt durs, de manera que es pot considerar l’Audi A6 com un vehicle de quatre places que disposa d’una cinquena en la qual s’hi pot anar, però en la que no és recomanable viatjar-hi moltes hores.

Finalment, el maleter és el gran perjudicat d’aquesta versió híbrida endollable. L’Audi A6 normal disposa d’una capacitat de 530 litres, mentre que el model TFSIe només n’ofereix 360 litres. La part positiva és que les formes són molt regulars i la boca de càrrega no és gaire elevada, però sens dubte trobarem a faltar fàcilment uns quants litres més d’espai si hem de fer un viatge llarg.

MOTOR

No ens enganyem, fins ara gairebé tot el que he comentat és extrapolable a qualsevol altre versió de l’Audi A6. Sí, l’híbrid endollable té alguns detalls estètics específics i el seu maleter és més petit, però on realment es diferencia de la resta de la gamma és en l’apartat mecànic. El conjunt que mou les quatre rodes d’aquest cotxe està format per un motor gasolina 2.0 TFSI de quatre cilindres amb 252 CV i un altre propulsor elèctric de 140 CV, que funcionant conjuntament són capaços de generar una potència de 367 CV i un parell màxim de 500 Nm a tan sols 1.250 rpm.

Aquestes xifres són sorprenents, però el que realment resulta espectacular és combinar-les amb el consum homologat. L’Audi A6 55 TFSIe quattro és capaç d’accelerar de 0 a 100 km/h en 5,6 segons i arribar a una velocitat màxima de 250 km/h, però el seu consum és d’entre 1,6 i 2,1 litres cada 100 quilòmetres. Com ja vam explicar a l’article sobre el funcionament dels híbrids endollables –i que es pot llegir al principi d’aquesta prova- aquesta dada no és real, perquè mentre dura l’autonomia elèctrica el consum és zero i quan la bateria s’esgota el vehicle es converteix en un híbrid tradicional, amb un consum notablement superior a l’homologat.

I quin és aquest consum real? Doncs en mode exclusivament híbrid (amb la bateria descarregada) l’Audi A6 PHEV va registrar durant la prova un consum de 8,4 litres cada 100 km, una xifra extremadament sensible als canvis de nivell de càrrega de la bateria. I parlant d’aquest element, la seva capacitat és de 14,1 kWh i permet recórrer una distància aproximada d’uns 40 km en mode elèctric. Dit d’una altra manera: si carreguem la bateria fins al 100% i realitzem els primers 40 km en mode elèctric, els següents 60 tindran un consum aproximat d’uns 8 litres... però la mitjana de consum serà molt baixa.

En condicions reals, aquest híbrid endollable té poc més de 40 quilòmetres d'autonomia en mode elèctric i a partir d'aquí homologa més de 8 L de carburant

En aquest sentit l’Audi A6 TFSIe quattro és una gran opció per a tots aquells que tinguin la possibilitat de carregar habitualment el cotxe i realitzin trajectes diaris no gaire superiors als 50 quilòmetres. Per cert, a l’hora de carregar el cotxe podrem fer servir una estació de càrrega de fins a 7,2 kW i arribarem al 100% en dues hores i mitja, tot i que evidentment també podrem fer servir un endoll tradicional i tardarem unes sis hores.

A nivell de prestacions, la combinació de dos motors fa que quan sol·licitem tota la potència la resposta sigui molt contundent. Sens dubte, el parell immediat que és capaç de generar un motor elèctric sumat a la potència del motor de benzina fan que l’Audi A6 híbrid endollable disposi de potència suficient en qualsevol circumstància. Un fet especialment destacable si tenim en compte que el pes total del conjunt és de 2.085 quilos.

DINAMISME

Precisament agafaré la darrera dada de l’apartat anterior per començar a parlar del comportament dinàmic de l’Audi A6 55 TFSIe quattro. Efectivament, pesa més de dues tones... però a la pràctica no sé on les ha aconseguit amagar Audi. D’acord, si practiquem una conducció molt esportiva el pes es deixarà notar en forma d’inèrcies i tendència a subvirar, però el repartiment de pesos està molt ben aconseguit i el centre de gravetat és força baix gràcies a la posició de les bateries.

I quan no vulguem conduir de forma molt esportiva –per a això ja tenim els Audi S6 i RS6- ens trobarem amb un vehicle que és eminentment còmode. Disposa dels modes de conducció efficiency, confort, auto, dynamic i individual, però la comoditat és tan elevada que en cap d’ells notarem un canvi molt notable. És evident que el mode efficiency prioritza l’estalvi de combustible i el dynamic modifica la gestió de l’accelerador i el canvi i endureix el tacte de la suspensió i la direcció, però a la pràctica destaca per oferir unes suspensions suaus i confortables en qualsevol circumstància. En aquest sentit no pot amagar que és un Audi A6, de manera que es pot dir que és el rei de l’autopista però no arriba ni a príncep de les carreteres secundàries, al menys en aquesta versió tan pesada i orientada al confort.

Així doncs, a nivell dinàmic el més destacable és percebre la diferència entre la conducció en mode elèctric o híbrid. Com apuntava abans, aquesta versió híbrida endollable disposa d’uns modes de conducció específics que ens permeten circular en mode 100% elèctric (EV mode), deixar que el vehicle s’encarregui de decidir quina propulsió és més adient en tot moment (Auto) o circular mantenint un percentatge de la bateria per fer-la servir posteriorment (Hold).

La principal particularitat del mode 100% elèctric, a més de la suavitat de marxa, el silenci i el confort, és que prioritza el propulsor elèctric en gairebé tots els casos però no dubta en fer servir el motor de combustió si pitgem a fons l’accelerador, ja que detecta que necessitem els 367 CV de manera immediata.

Sigui com sigui, a nivell dinàmic és evident que l’Audi A6 és un cotxe que es defensa en qualsevol circumstància, però que prefereix circular per autopista. I quan no ho pugui fer, és més amic de la ciutat que no pas d’una carretera complicada, ja que en àmbits urbans és on pot circular fàcilment en mode elèctric i comportar-se realment com el vehicle de zero emissions que la seva etiqueta de la DGT diu que és.