Saló CES: més que somnis i promeses

Byton: rival per a Tesla

A Elon Musk se li ha girat feina. A Las Vegas s’ha presentat Byton, una marca xinesa nova que neix per plantar cara a Tesla. De moment ho fan amb un prototip d’un SUV elèctric, que anuncia una autonomia de 400 quilòmetres i una potència en la primera versió equivalent als 270 cavalls. El millor argument, per ara, és un preu avançat de 41.000 dòlars i la pantalla gegant del tablier.

Mercedes: multimèdia intuïtiva

Aviat tots els cotxes de la marca de l’estrella portaran el nou MBUX, el sistema d’infoentreteniment multimèdia per potenciar l’experiència d’usuari. Concebut per ser utilitzat de manera molt intuïtiva, potencia la seguretat i comoditat dels usuaris. Incorpora el control per veu, serveis com el Car-To-X, la realitat augmentada, o la navegació fins al punt final, fins i tot fora del cotxe.

Honda: solucions d’energia

El fabricant japonès continua aprofundint en l’aportació de la robòtica a la mobilitat, insistint en la manera com els robots es relacionen amb les persones per ajudar-les. Al CES també han mostrat el Mobile Power Pack, un acumulador d’energia sostenible portàtil, destinat a múltiples usos. Les seves bateries intercanviables poden aportar l’energia per a diversos vehicles de la marca.

Nissan, amb la NASA

Fa cinc anys van començar a treballar plegats, i acaben d’actualitzar l’acord. L’any passat van presentar una plataforma per gestionar flotes de vehicles autònoms, i ara ja poden fer-ne la demostració pràctica en un entorn urbà. L’experiència de l’agència espacial nord-americana en el camp de la intel·ligència artificial ajudarà més Nissan a avançar en el terreny dels vehicles autònoms.

Hyundai: SUV d’hidrogen

El Nexo arribarà aviat als concessionaris d’aquest constructor. Aquest SUV utilitza una pila de combustible com a font d’energia, i és un dels divuit vehicles ecològics que la marca s’ha proposat treure abans del 2025. Promet una autonomia de 596 quilòmetres. Està preparat per funcionar en condicions climàtiques extremes i compta amb moltíssimes ajudes a la conducció (ADAS).

Ujet: materials de somni

D’escúters elèctrics n’hi ha molts. De tan sofisticats, pocs. L’Ujet fa servir materials molt avançats, procedents de la indústria aeronàutica. L’ús de matèries com el tuball, basat en el carboni, permet alleugerir el vehicle, que, en aquest cas, només pesa 43 quilos. Amb un disseny molt trencador, assegura una autonomia de fins a 150 quilòmetres, i un preu d’entrada de 7.400 €.

Jaguar - Land Rover: el 5G

L’acord d’aquests dos històrics fabricants britànics amb Qualcomm els permetrà utilitzar la nova plataforma Snapdragon 820Am per poder optimitzar la velocitat i les possibilitats de la xarxa 5G. Gràcies a això, per exemple, l’i-Pace, l’elèctric de Jaguar, podrà esprémer al màxim aplicacions per controlar des del cotxe moltes funcions pròpies d’una llar domòtica, gestionada remotament.

Volkswagen: avançar en IA

La promesa de VW d’equipar els seus cotxes amb solucions d’intel·ligència artificial (IA) va més enllà d’una dèria. Aviat ja ho veurem amb l’ID Buzz, la reencarnació de la mítica Transporter, un dels vint vehicles totalment elèctrics que la marca comercialitzarà abans del 2020. L’acord de VW amb Nvidia permet que la IA aporti múltiples funcions d’ajuda al conductor, per fer-l’hi tot més fàcil.