Fiat Multipla, cigne o aneguet lleig?

Encapçala totes les votacions populars dels cotxes més lletjos i estranys de la història i va resultar un fracàs comercial en molts mercats, però és l’únic vehicle que compta amb una exposició permanent al MoMA i estudiat per totes les escoles de disseny europees i nord-americanes. Vint anys després el Multipla continua generant debat i controvèrsia al món de l’automoció.

Fiat va començar a fabricar el Multipla l’any 1998 a la planta de Mirafiori. La seva idea era construir un monovolum amb molt d’espai sobre la plataforma dels Fiat Bravo de la seva època. El repte no era senzill, i van encarregar el disseny del cotxe a un jove Roberto Giolito (pare del nou 500), que va debutar com a dissenyador en cap amb el Multipla.

Giolito va aconseguir els objectius marcats per Fiat, ja que el Multipla era capaç d’oferir espai per a 6 ocupants (amb dues fileres de tres seients individuals cadascuna) i un maleter de 430 litres en un cotxe que no arribava als 4 metres de llarg.

La solució pràctica del Multipla no s'ha superat: oferia un maleter de 430 L i espai per a sis ocupants en un cotxe més petit que un Ibiza actual

Ara bé, el disseny de Roberto Giolito no va deixar indiferent a ningú. La major part de la crítica no va comprendre el llenguatge estètic emprat pel Multipla (la revista TIME o el programa televisiu Top Gear van arribar a afirmar que era el ‘cotxe més lleig mai fabricat), però algunes de les solucions que avançava s’han consolidat amb el temps: interiors diàfans, finestres grans per fer entrar llum, lluna panoràmica o els grups òptics petits i arrodonits (de fet els fars del 500 són herència dels del Multipla).

Mecànicament el Multipla també fou un avançat al seu temps, ja que a banda de motors dièsel i gasolina sempre va disposar de variants ecològiques, des del mateix moment de l’inici de la seva comercialització, durant l’any 1999. Concretament el Multipla oferia un motor que podia funcionar amb metà, i al 2001 Fiat va incorporar una variant GLP (Gas Liquat de Petroli) a la gamma.

Fiat va fabricar unes 122.000 unitats de la primera generació del Multipla, que no va triomfar fora d’Itàlia. De fet el mercar transalpí fou l’únic que va acollir favorablement al monovolum de Fiat.

L’any 2004 va aparèixer la segona generació del Multipla, que tot i utilitzar la mateixa plataforma mecànica del primer model, va evolucionar la fisonomia del frontal per fer-lo més homologable als gustos europeus, tot i que també va fallar la seva comercialització.

El Multipla va desaparèixer del mercat l’any 2010 amb més pena que glòria, havent-se convertit en objecte de befa per part d’un gruix important dels consumidors, i Fiat va omplir el seu espai amb un cotxe força diferent, el 500 L encara avui vigent.

Però el camí obert pel Multipla ha generat moltes adhesions, i altres marques han reproduït fórmules similars a les de l’italià: Honda FR-V, Nissan Cube o l’actual Kia Soul són hereus de l’atreviment estètic, revolucionari i avançat al seu temps, del Multipla.