Skoda Superb iV: elegant, modern i endollable

Skoda tira endavant el seu procés d’electrificació. De fet, els txecs fins i tot han creat una submarca anomenada iV que identificarà els seus models elèctrics o híbrids endollables.

El nou Skoda Superb iV serà una berlina híbrida endollable que maridarà un motor gasolina 1.4 TSI i un motor elèctric per obtenir una potència total combinada de 218 CV i 400 Nm de parell gestionada per un canvi automàtic DSG de sis relacions i doble embragatge, i oferir unes emissions de CO2 inferiors als 40 grams per quilòmetre. El seu sistema híbrid permet que el Superb iV pugui fer fins a 850 quilòmetres sense haver de repostar combustible ni endollar-lo a un punt de recàrrega.

El Superb iV utilitza unes bateries de liti de 13 kWh, que triguen unes tres hores i mitja a carregar-se del tot, i el seu sistema de recuperació de l’energia cinètica també permet carregar les bateries gràcies als moviments d’inèrcia i frenada del cotxe.

Un prodigi tecnològic

El nou Superb iV estrena una nova pantalla virtual de 10,2 polzades que substitueix el quadre analògic de comandaments, i el sistema d’infoentreteniment ofereix informació instantània del sistema de propulsió híbrida. A més, Skoda incorpora nous modes de conducció o mapes motor que modifiquen el consum, el comportament i la gestió del vehicle, anomenats Emode, Hybrid i Sport.

Més enllà del seu sistema de propulsió, el nou Superb iV disposa d’un nou assistent de maniobra anomenat Trailer Assist per aparcar o girar per espais petits o amb un remolc, i el sistema de visió panoràmica zenital Area View gràcies a les quatre càmeres perimetrals del cotxe.

Skoda ha anunciat que les primeres unitats del Superb iV arribaran al mercat europeu a inicis del 2020, tot i que a un preu encara per confirmar.