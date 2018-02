Ave, Tarraco!

El nou Tarraco per fi té cara. Hem tingut accés a la primera imatge del SUV més gran mai fabricat per Seat (que es muntarà a Wolfsburg i no pas a Martorell), i la veritat és que el nou Tarraco té una pinta espectacular.

Dissenyat íntegrament a Martorell, el Tarraco mostra un frontal més agressiu que els Arona, Ibiza, León i Ateca actuals, i enceta el nou llenguatge estètic de la marca catalana. De fet aquest frontal també l'utilitzarà el nou León de quarta generació que arribarà el 2019.

La calandra prominent amb la reixa en forma de rusc d'abella i uns grups òptics led estilitzats i allargats aporten un toc agressiu i esportiu al Tarraco, i els protectors de plàstic negre del para-xocs i els passos de roda emfatitzen el seu caràcter totterreny -no debades anirà associat a plataforma de tracció davantera o integral 4Drive.

L'altre detall que a primer cop d'ull destaca són les seves generoses llandes, que semblen de 18 o 19 polzades, i ens conviden a pensar en possibles versions esportives FR i molt probablement Cupra en un futur no massa llunyà -ja com marca independent-.

Tal com us vam avançar fa uns dies, el nou totcamí de Seat farà 4,7 metres de llarg i disposarà d’una tercera filera de seients inclinable. A més, disposarà de variants amb tracció integral (4Motion) i caixa de canvis automatitzada de doble embragatge DSG. D’entrada no hi haurà versions híbrides o híbrides endollables (PHEV), i tampoc es preveu que el Tarraco disposi d’una versió totalment elèctrica.