Seat León e-Hybrid, el primer cotxe híbrid endollable català

Sembla que hagi passat una eternitat des del moment en què vam presenciar la presentació oficial del nou Seat León, el millor Seat de tota la història, que per primer cop introdueix una versió híbrida endollable en la seva gamma fabricada a la planta de Martorell i es converteix així en el primer cotxe híbrid endollable, plug-in o PHEV de la història industrial catalana.

Probablement aquest fet no desperti un gran interès entre el gran públic, però el Seat León e-Hybrid és un pas ferm i decidit en la modernització de la gamma de Seat i de la fàbrica catalana: la consolida entre les més importants del sud d’Europa i homologa la seva capacitat tècnica a la de qualsevol altra potència automobilística.

Mecànicament, el Seat León e-Hybrid marida un motor 1.4 gasolina amb un motor elèctric per obtenir una potència combinada de 204 CV i 350 Nm de parell gestionats per un canvi automàtic DSG de sis relacions. Aquesta mecànica és idèntica a la del nou Audi A3 o Volkswagen Golf amb tecnologia híbrida endollable, cosa que exemplifica el valor del León dins del grup Volkswagen.

Gràcies a aquesta potència, el Seat León e-Hybrid pot accelerar de 0 a 100 en 7,5 segons i homologa unes emissions de 32 grams per quilòmetre i un consum de carburant de tan sols 1,4 l/100km. Les bateries, amb 13 kWh de capacitat, poden carregar-se en un punt de corrent altern de 3,6 kW en tan sols 3 hores i 40 minuts, o una mica més de 5 hores en un endoll domèstic.

Estèticament és molt complicat diferenciar aquesta versió híbrida endollable de la resta de models de la gamma, més enllà de l’entrada lateral per endollar el vehicle i les diverses inscripcions amb el mot e-Hybrid en la part posterior de la carrosseria. Més enllà d’això, el nou Seat León e-Hybrid té algunes aplicacions específiques i funcionalitats orientades a la gestió de la bateria, com l’estat de càrrega visible des del quadre d’instruments digital.

El Seat León e-Hybrid té un preu base de 34.080 euros i està disponible amb carrosseries hatchback o turisme de cinc portes i SportsTourer o familiar i amb els acabats Xcellence o FR, que poden elevar el preu fins als 36.510 euros. Ara bé, els preus anunciats per Seat, que es mouen en la forquilla dels 34.080 als 36.510 euros, poden beneficiar-se de diversos descomptes comercials i eventuals ajudes governamentals per a la compra de cotxes amb etiqueta de zero emissions, com el cas d’aquest Seat León e-Hybrid, un dels cotxes més importants de la història recent de la marca.