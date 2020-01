El millor Seat León de la història

Ras i curt, el nou León és el millor Seat de la història. A falta d’haver-lo pogut conduir i provar a fons, la quarta generació del compacte català mostra el nivell de maduresa i capacitat tècnica dels del Baix Llobregat, que amb aquest nou model demostren que volen “anar una passa més enllà i pujar de nivell”, en paraules dels membres de la cúpula de Seat. I és que l'inversió realitzada pel nou Seat León ha estat molt important: un total de 1.100 milions d'euros per desenvolupar i posar en marxa la producció del cotxe estrella de la marca

Seat ha invertit 1.100 milions d'euros en el desenvolupament i entrada a producció del nou León

La presentació del nou León ha estat un acte carregat de reconeixement cap el fins fa poc president de Seat, l’italià Luca de Meo, que va dirigir i coordinar aquesta quarta generació del León. De fet podríem dir que aquest model és part de l’herència de la tasca de l’italià a la marca catalana, i en aquest sentit tots els membres de la cúpula de Seat han volgut reconèixer la vàlua de Luca de Meo i el seu paper en el ressorgir de la marca. L’altre gran leitmotiv de la presentació del nou León ha estat una declaració d’amor a Barcelona, “autèntica font d’inspiració del nou León” pels dissenyadors de Seat, tal i com ha reconegut el cap de disseny de la marca, l’espanyol Alejandro Mesonero-Romanos.

I és que el nou León mostra un disseny esportiu i passional, que té coma objectiu seduir als clients mantenint a grans trets l’essència del disseny de la generació anterior. La quarta generació del León és atractiva i senzilla, ja que fuig de dissenys barrocs sobrecarregats i aposta per una línia sòbria, on la senzillesa esdevé la clau d’una carrosseria que busca la proporció de la forma per sobre de la funció, una mena d'obra d'art amb rodes que neix d'un disseny molt passional, inspirat en Barcelona i l'estil de vida actiu dels seus habitants.

Seat també ha presentat la versió familiar del nou León anomenada ST, una carrosseria que manté l’equilibri entre la versatilitat i funcionalitat d’un cotxe de tal familiar amb l’esportivitat i el disseny atrevit del León, que conserva les seves senyals d’identitat principals també en la variant familiar: capó molt baix, un frontal amb un tall molt vertical, una línia horitzontal ascendent marcada que li aporta una cintura elevada i una carrosseria més ampla que mai.

Pel que fa a les signatures òptiques davanteres i posteriors i a la calandra del nou León Seat ha decidit apostar per una línia continuista amb el nou llenguatge estètic del Tarraco i el futur el-Born. Amb tot, convé remarcar que si bé l’espai de l’habitacle és pràcticament igual que en la generació precedent, el maleter del nou León de cinc portes perd 20 litres de capacitat (homologa una capacitat de 360 L), però la versió familiar ST en guanya uns quant més fins arribar als 617 L de capacitat.

Un cotxe molt tecnològic

Seat orienta el seu producte a un públic jove. De fet la mateixa companyia s’ha afanyat a remarcar que el client de Seat té una mitjana d’edat d’uns 35 anys, cosa que suposa un públic 10 anys més jove que la resta de competidors del mercat.

I si alguna cosa caracteritza als millenials és el seu gust per productes innovadors i tecnològics. La versió més bàsica del León, anomenada Reference, ja incorpora de sèrie elements com ara l’obertura i arrencada sense clau, ports USB de càrrega, llandes de 16 polzades, retrovisors elèctrics, climatitzador de tres zones o fars led, entre altres.

El públic de Seat és el més jove de tots els grans fabricants europeus, amb una mitjana d'edat de tan sols 35 anys

El sistema d’infoentreteniment de Seat va més enllà i fa aquell "ascens a un altre nivell” del que parlava la marca amb un nou control d’ordres per veu i algunes aplicacions de control gestual, eliminant tots els botons físics de la ràdio i el climatitzador i apostant per un sistema Full Link compatible amb qualsevol versió d’Apple Car Play o Android Auto.

Seat estrena també una nova aplicació anomenada Seat Connect que permet controlar algunes gestions del cotxe de manera remota, com ara consultar l’estat de les bateries, controlar les ubicacions del nostre cotxe o la gasolina restant, programar la calefacció en una hora determinada o interactuar amb l’obertura i tancament del cotxe. Els enginyers responsables d’aquesta aplicació ens han confirmat que en un futur s’aniran ampliant les possibilitats i funcionalitats d’aquesta aplicació

A més a més el nou León també disposa d’un sistema de càrrega de telèfon sense fils i incorpora una targeta eSIM que ens permet estar connectats a la xarxa i escoltar ràdio en streaming o fins i tot tenir accés a diverses funcionalitats.

Arribats a aquest punt convé destacar que el nou León disposa també d’una funció única pels Seat León híbrids anomenada Intelligent Hybrid que ens permet programar un punt d’arribada amb connexió elèctrica i programar la gestió del motor i de les bateries per arribar amb les bateries descarregades al màxim però havent estalviat combustible i emissions a l’atmosfera.

Una aposta ecològica

Aquesta aplicació exclusiva pel León (de moment) i desenvolupada en solitari pels enginyers de Seat s’explica pel fet que per primer cop en la història d’aquest producte Seat oferirà versions amb motor gasolina, de gas natural o GNC, híbrides endollables o PHEV, versions mild hybrid o microhíbrides amb sistema de 48 V i dièsel.

Anem a pams, però. El nou León comptarà amb motors gasolina de tres i quatre cilindres amb potències compreses entre els 90 i els 190 CV, i dièsel 2.0TDI amb potències de 115 a 150 CV. En el cas dels motors de gasolina, aquests poden associar a un sistema mild hybrid de 48 V, sempre associat a una caixa de canvis automàtica DSG. A aquests cal sumar-hi el motor GNC (gas natural) de 130 CV que també pot funcionar amb gasolina i obtenir una autonomia de gas superior als 400 quilòmetres.

Per acabar el León eHybrid marida un motor 1.4 TSI amb un altre motor elèctric per obtenir una potència conjunta de 204 CV, associat a unes bateries de 13 kW i una caixa de canvis de sis relacions que promet ser el plat fort d’aquesta quarta generació de Seat León. Aquest cotxe també podrà circular fins a 60 quilòmetres en un mode totalment elèctric,cosa que li serveix per obtenir l’etiqueta ecològica Zero i beneficiar-se dels descomptes fiscals corresponents i no haver de patir per les restriccions mediambientals de les grans ciutats.