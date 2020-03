Peugeot Landtreck: una camioneta d’alta costura

El segment de les camionetes o pickups no para de créixer: l’any passat es van vendre més de 2,4 milions de vehicles d’aquestes característiques a tot el món, i les previsions són d’un creixement exponencial durant els pròxims anys.

Peugeot ha decidit desembarcar en aquest segment, on se les veurà amb camionetes de tant nivell com el Ford Raptor, el Volkswagen Amarok o el Toyota Hilux, per citar tres pickups que hem provat a l’ARA durant els últims anys.

El nou Peugeot Landtrek disposarà de motors dièsel i gasolina, i carrosseries amb cabina simple o doble cabina, amb una llargada superior als 5,3 metres i una amplada que arriba als 1,92 metres, i una capacitat de càrrega útil de més d’una tona de pes en la seva caixa o maleter i de més de tres tones d’arrossegament.

Treball o oci?

A Peugeot saben que el gran creixement del segment de les camionetes o pickup sobretot al Vell Continent va associat als nous gustos dels compradors, que busquen cada cop més vehicles capaços de sortir de l’asfalt per fer activitats esportives o de descoberta de l’entorn a l’aire lliure.

El Peugeot Landtreck presenta un disseny prou atractiu per seduir tant el públic professional com aquells compradors que busquen un cotxe per a l'oci i el temps lliure. Utilitza la ja icònica calandra central estilitzada i els fars led, però també mostra unes llandes d’alumini de tall esportiu i uns interiors tecnològics i elegants on destaca la gran pantalla tàctil de deu polzades heretada del Peugeot 508.

Mecànicament, el Landtreck utilitza un motor dièsel 1.9 de 150 CV i 350 Nm de parell associat a un canvi manual de sis relacions que promet un consum de carburant de 7,8 L i un motor gasolina turbo 2.4 que ofereix 210 CV i 320 Nm de parell associat al mateix canvi manual o a un d'automàtic amb les mateixes sis relacions.

La seva plataforma permet que el Landtreck disposi de versions de tracció posterior o propulsió o de tracció total o integral. Les versions amb tracció a les quatre rodes disposen al seu torn de dos modes, anomenats 4H (mode 4x4 convencional) o 4L (una mena de reductora de relació 2,7 a 1), i d'un diferencial posterior amb sistema de bloqueig eLocker per evitar que les rodes rellisquin en ferms amb poca adherència.

Encara no sabem el preu final del Landtreck, tot i que la marca assegura que aribarà al mercat aquest mateix 2020. Caldrà veure, però, si aquest model serveix de base per evolucionar i crear noves camionetes o pickups de la resta de marques del grup PSA, sobretot d’Opel i Citroën.