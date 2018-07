Volkswagen Amarok, entre la feina i l’oci

¿Qui pot voler una camioneta de 5’3 metres de llarg, gairebé dos d’ample i 1’83 d’alt, amb un pes de més de dues tones i un motor diésel de tres litres de cubicatge i sis cilindres en V? Probablement el client tipus d’aquesta mena de vehicles no viu al centre de les grans ciutats del país, i en la seva llista de prioritats no hi figura l’estalvi de carburant, ni l’espai on aparcar ni les restriccions per circular als cotxes diésel. També és cert que no tota la població de parla catalana viu a les grans ciutats, i que milions de persones necessiten un cotxe robust, potent i amb un consum assumible per les seves tasques diàries, just el perfil ideal d'aquesta camioneta alemanya.

Si heu arribat fins aquí heu de saber que l’Amarok és un cotxe veterà, que porta al mercat des de l’any 2010, això sí, sent objecte de diverses actualitzacions i ‘restylings’ per actualitzar-ne l’aspecte i la fisonomia. I Volkswagen ha fet la feina realment bé en aquest aspecte, ja que l’Amarok es veu fort, poderós i robust des de qualsevol angle i punt de vista.

Aquesta camioneta utilitza un xassís amb suspensions de ballesta, tracció integral 4Motion de sèrie, transmissió automàtica de vuit relacions amb convertidor de parell (no és un canvi tipus DSG) i des de fa uns mesos, un nou motor V6 que substitueix a l’antic motor de quatre cilindres en línia oferint tres nivells de potència: 163, 204 i 258 CV. A més, el nou propulsor és més reactiu que el seu predecessor, i és prou suau i poc sorollós per ser un V6 diesèl de 3 litres de cilindrada.

La nostra unitat de prova corresponia al nivell d’equipament i potència més alt de la gamma, anomenat Aventura. Entre altres, aquest monstre de 258 CV i 580 Nm de parell disposava d’elements de confort sorprenents per un vehicle pensat originalment per un ús agrícola o si més no professional, com per exemple els seients de cuir amb certificat ergonòmic i ajustaments elèctrics, pedals i taloneres d’alumini, la pantalla táctil central de 7 polzades, càmera de visió posterior, seients amb calefacció, el climatitzador automàtic bizona o les exclusives llandes de 20 polzades. Opcionalment els clients que hoy desitgin poden incorporar un bloqueig electrònic del diferencial posterior.

Amb aquestes credencials l’Amarok Aventura es situa com una alternativa seriosa als SUV i totcamins grans que inunden les carreteres del país. D’entrada la seva doble cabina permet espai suficient per encabir fins a tres ocupants reals a la segona filera de seients -la plaça central és prou ample per encabir-hi un adult- i l’immens maleter ens permet encabir-hi amb total comoditat objectes voluminosos com per exemple les bicicletes i els esquís de tota la família o transportar mobles nous sense haver-los de desmuntar, per exemple.

I aquest és el principal actiu de l’Amarok. La seva capacitat ‘off-road’ (angle d’atac de 29’5 graus, sortida de 18 graus, una alçada lliure de 19’2 centímetres i capacitat de superar rius de fins a mig metre de profunditat) sumada a la seva capacitat de càrrega (el seu maleter suporta fins 1.068 quilos de pes i pot arrosegar una tara máxima de 3.100 quilos) converteixen a l’Amarok en un cotxe apte pel treball dur al camp i per fer escapades a la muntanya amb la família o els amics sense haver de patir per transportar les bicicletes, el material d’escalada o el que sigui que volem transportar.

Dinamisme sorprenent

Des de fa uns mesos les camionetes o ‘pickups’ ja poden circular a 120 km/h per les autovies i autopistes (fins fa poc estaven considerats camions lleugers i la seva velocitat máxima era de 90 km/h), cosa qe¡ue les fa realment atractices i competitives per aquells compradors que busquen un cotxe gran ambn molta capacitat de càrrega i espai per desenvolupar activitats professionals, d’oci i familiars amb comoditat i practicitat.

A diferencia dels ‘pickup’ tradicionals, aquest Amarok és un cotxe sorprenentment còmode sobre l’asfalt. De fet, si el comparem amb el Toyota Hilux que vam provar fa un temps, la diferència és més que notable. La direcció i el comportament de l’Amarok fa que sigui pràcticament tan fàcil de conduir com un Golf, i tan còmode per sumar quilòmetres com un Passat. Els interiors són prou còmodes, amplis i ben aïllats per realitzar llargs desplaçaments, i el motor és més que potent per moure amb alegria l’Amarok en autopistes i carreteres. En nuclis no massa grans i amb carrers amples l’Amarok es mou amb certa facilitat, però no és un cotxe adequat per circular pels carrerons de Gràcia o pel nucli històric de Tarragona o Girona, per exemple.

Associat a les llandes de 20 polzades i els neumàtics de perfil estret 255/50 l’Amarok mostra un equlibri i una capacitat dinámica execel·lent sobre l’asfalt. A més, els frens de disc ventilats davanters i la gestió de l’electrònica afavoreixen la motricitat d’aquesta camioneta.

En canvi totes les qualitats dinàmiques d’aquest Amarok Aventura sobre l’asfalt el converteixen en un cotxe més discret un cop ens endinsem fora de la civilització. Aquest Amarok només disposa d’un botó que connecta un mode ‘off-road’ que modifica gestió de motor i caixa de canvis, però no disposa de cap bloqueig de diferencial de sèrie ni de reductora.

A més les seves llandes i neumàtics de perfil baix compleixen amb eficàcia en camins i pistes en relatiu bon estat, però no acaben de donar molta confiança en trams trencats o empedregats, on l’Amarok es surt prou bé, però que podria atacar molt millor amb uns neumàtics una mica més enfocats a un ús intensiu fora de l’asfalt.

Hi ha qui afirma que un dels punts febles de les 'pikups' és la falta de pes sobre l'eix posterior quan no van carregades i que fa que la part posterior balli o marxi amb certa facilitat. Vaig voler posar a prova aquest Amarok amb el maleter ben buit en una zona de carreteres ràpides i autovies sense notar cap incidència destacable. La gestió de l'electrònica i el 'savoir faire' de la camioneta de Hannover ofereixen un comportament molt neutre i segur. De vegades fins i tot massa: l'electrònica esdevé molt intrusiva quan afrontem un tram revirat a una velocitat mitjana-alta (dins dels límits legals) i ens frenarà el cotxe per no comprometre l'estabilitat de la 'pickup'.

La fitxa tècnica de l’Amarok promet un consum de 8’4 L cada 100 quilòmetres, però després d’uns 800 quilòmetres de prova per autopista, carretera i pista forestal vaig obtenir una mitjana de consum de 9’7 L, per bé que amb la refrigeració sempre encesa i carregat d’acompanyants i material per fer el seguiment del ral·li Bajo Aragón 2018. Una xifra que tampoc sembla excessiva per una camioneta de gairebé dues tones i mitja amb un motor V6 de tres litres de cilindrada.