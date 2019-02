Nou Peugeot 208: un felí ecologista

El nou 208 serà la gran estrella de Peugeot al Saló de Ginebra que comença en poques setmanes. De fet el model francès s’hauria d’haver decober el 7 de març vinent, però una filtració de les fotos oficials del 208 durant la setmana passada n’ha accelerat la presentació.

Aquesta nova generació del 208 estrena una nova plataforma modular anomenada CMP (Common Modular Platform) i que utilitzarà la propera generació del DS3 i del Opel Corsa, i que destaca també per l’adopció de versions totalment elèctriques. De fet aquesta generació del 208 estrenarà una versió totalment elèctrica anomenada e-208 que utilitzarà una bateria de 50 kWh i disposarà d’una autonomia de més de 300 quilòmetres.

Més enllà de la versió elèctrica el nou 208 disposarà de motors dièsel i gasolina gràcies als propulsors gasolina tricilíndric 1.2 PureTech amb potències de 75, 100 i 130 CV i una versió dièsel amb un motor 1.5 BlueHDide 100 CV. Totes les versions utilitzen el canvi automàtic EAT8 amb excepció de la versió d’accés gasolina de 75 CV i que mantindrà un canvi manual de cinc relacions.

La nova plataforma és més lleugera (fins a 30 quilos menys que el seu predecessor) i amb major rigidesa torsional, cosa que beneficia els consums de carburant, les xifres d’emissions i fins i tot beneficia el comportament dinàmic del vehicle, tot i ser vuit centímetres més llarga que la carrosseria del 208 anterior.

Estèticament el nou 208 és un cotxe realment cridaner, que incorpora solucions estètiques i de disseny provinents del 508 i el 3008, els dos models més importants de la gamma francesa. El seu estil és més felí que mai i detaca per unes línies afilades i agressives amb una clara herència del disseny de la resta de models de Peugeot, però aportant una dosi de frescor, esportivitat i joventut.

El nou 208 només disposarà de carrosseries de cinc portes, com la majoria dels seus rivals, i per primer cop en la història de Peugeot superarà els 4 metres de llarg, arribant fins els 405 centímetres de llargada. Això el col·loca en la línia dels seus principals rivals, com els Seat Ibiza, Ford Fiesta o Renault Clio, entre altres.

Els interiors del 208 també reben una forta influència del 3008, i disposarà d’una ergonomia futurista i innovadora, on destaca l’ús dels botons i comandaments en forma de piano, una solució que ja utilitzen diversos models de la gamma Peugeot.