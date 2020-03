Filtrades les primeres fotos del Fiat 500e: elèctric i descapotable

Tot i que encara no hauríem d’estar veient-lo, ja s’han filtrat les primeres imatges del 500e, el primer cinquecento elèctric que després d’estrenar-se als Estats Units ara també arribarà a Europa i que, a més a més, tindrà un sostre descapotable gràcies a una capota de lona que es podrà accionar manualment.

El 500e és una reinterpretació més del clàssic 500, l’autèntica gallina dels ous d’or de Fiat. El 500e manté l’essència característica de la família cinquecento amb el mateix disseny arrodonit de fars davanters (tot i que sensiblement més grans que els del 500 normal) dotats amb tecnologia led, línies arrodonides en els passos de roda, capó i zona posterior, i conserva el mateix aroma chic, elegant i un punt sofisticat que històricament han caracteritzat aquest model italià.

Potser una de les grans diferències d’aquesta versió elèctrica és que el logo del 500 substitueixi el de Fiat al frontal del cotxe, i que prescindeixi de la calandra convencional, ja que no és necessari refrigerar la mecànica del vehicle. En la part posterior també hi podem veure uns nous grups òptics més allargats amb una signatura òptica més elaborada.

Pel que fa als interiors, el 500e manté el disseny convencional del model original però introduint elements tecnològics i sofisticats com la nova pantalla tàctil central, un nou volant més gruixut i elegant, un quadre de comandaments totalment digital i una disposició més orgànica i ergonòmica dels botons repartits per la consola central.

Tot i que encara no coneixem la potència final del motor ni la capacitat de les seves bateries de liti, considerant l’espai disponible en aquest petit urbà italià, és possible que no superi els 300 quilòmetres d’autonomia, que amb tot no deixa de ser una capacitat suficient per a la gran majoria d’usuaris d’aquest cotxe, d’una clara vocació urbana. En aquest sentit, el 500e ens recorda l'aposta estratègica que ja utilitza Smart amb els seus models, i que vam poder provar l'any passat.

Tampoc coneixem el preu definitiu del nou 500e, però no hauria de ser gaire més car que els nous Seat Mii elèctric o Volkswagen e-Up!, dos dels grans rivals del seu segment amb mecàniques de zero emissions però d’un caràcter menys sofisticat i distingit que el del petit urbà italià. En aquest sentit convé destacar que Fiat espera que el seu 500e sigui tot un èxit, imitant el bon resultat del nou Peugeot e-208, i calcula vendre més de 80.000 unitats del cotxe elèctric cada any. I per això ha realitzat una inversió de més de 700 milions d’euros per adequar la seva planta de Mirafiori, al costat de Torí.