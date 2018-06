Smart Forfour EQ, urbanita ecològic

Ara fa vint anys Smart va revolucionar el món de l’automoció presentant el Fortwo, un vehicle molt petit però alhora molt pràctic per afrontar el trànsit de les ciutats. De la mà de Mercedes-Benz, i amb tan sols 2,5 metres de longitud, va fer història en el món dels microcotxes gràcies al seu gran aprofitament de l’espai, i ofereix una seguretat molt elevada gràcies al seu xassís anomenat Tridion.

Al llarg dels anys la marca ha anat presentant altres models; alguns, radicals i esportius com el Crossblade o el Roadster, i d’altres molt pràctics, com el Forfour. Smart sempre ha volgut anar un pas endavant respecte a la competència, de manera que l’any 2007 va llançar el seu primer vehicle elèctric: l’Smart Fortwo ED (Electric Drive). La marca va electrificar també el seu model Forfour amb l’arribada de la segona generació, que ara hem tingut l’oportunitat de provar.

ESTÈTICA EXTERIOR

La variant elèctrica del Forfour gairebé no té cap diferència respecte a la versió de combustió, tret de les inscripcions “Electric Drive” i, evidentment, la boca del dipòsit de combustible, que ara és un endoll. Això es tradueix en un vehicle idèntic a l’Smart Fortwo però més llarg i amb dues portes més a la part posterior, de formes molt quadrades però atractives i dinàmiques; en definitiva, un disseny típicament Smart.

Tot i la curta distància entre el capó davanter i l’habitacle, la cèl·lula de seguretat Tridion està més que comprovada i ofereix el mateix nivell de seguretat que qualsevol vehicle compacte, amb la qual cosa es combina el disseny atractiu i funcional amb la seguretat.

La nostra unitat de proves estava totalment pintada de color plata, però la gamma de colors permet fer tota una sèrie de combinacions cromàtiques, ja que es poden barrejar els colors dels panells i les portes amb el de la cèl·lula de seguretat. En tot cas, la combinació entre aquest color platejat i les llandes de setze polzades signades per Brabus en color negre es veu perfecta en el petit utilitari. Potser l’aspecte més negatiu el trobem en les finestres posteriors, que no es poden abaixar i només són mínimament practicables. Sens dubte, un detall que desllueix una mica el conjunt.

ESTÈTICA INTERIOR

Si hem dit que l’exterior del Forfour pot oferir combinacions de colors ben vistoses per marcar la diferència respecte a la resta de cotxes, l’interior manté aquest esperit i té un disseny alegre que recorda en tot moment que ens trobem al volant d’un Smart.

El contrast entre l’exterior i l’interior també es nota en el fet que, mentre que la part externa té un disseny força quadriculat, a l’habitacle les línies arrodonides dominen tot l’espai. No només les sortides d’aire tenen forma circular sinó que la instrumentació, el quadre de comandaments, les portes, els botons del volant, la zona que envolta la pantalla central de set polzades o fins i tot els simpàtics rellotges que informen sobre el nivell d’exigència de la bateria i el tant per cent de càrrega que ens queda també adopten aquesta forma.

Pel que fa a l’equipament, de sèrie incorpora elements com el limitador de velocitat Tempomat, l’assistent d’arrencada en pendent, l’airbag de genoll pel conductor o el paquet Cool & Audio, que compta amb Bluetooth mans lliures i connectivitat amb iOS i Android. Opcionalment es poden afegir seients calefactables a totes les places, assistent de canvi de carril o càmera de visió posterior, i equipar així el petit urbà amb elements de segments superiors.

En general la qualitat de l’habitacle és correcta, i ofereix detalls de qualitat com les zones del quadre de comandaments folrades de tela o el bon tacte dels botons del panell central, on es nota la mà de Mercedes-Benz en la fabricació del petit utilitari. L’habitabilitat de les places davanteres és molt bona i els ocupants gaudeixen d’un espai més que suficient i d’uns seients molt còmodes.

Un cop arribem a la part posterior la cosa es complica lleugerament, perquè en tan sols 3,49 metres és força complicat oferir una gran habitabilitat posterior. Amb tot, quatre adults poden viatjar-hi amb solvència, però les places posteriors tenen un espai més reduït per al cap i per a les cames. Això sí, l’accés a aquests seients és magnífic, ja que les portes posteriors del Forfour s’obren en uns impressionants 85º.

Finalment, la capacitat del maleter es conforma amb tan sols 185 litres –ampliables fins a 975 si abatem els seients posteriors–, que generalment per a l’ús urbà per al qual està concebut són més que suficients.

MECÀNICA

De la mateixa manera que en les versions amb motor de combustió, el propulsor se situa sota el maleter del vehicle, que també compta amb tracció a les rodes posteriors. La diferència és en que sota els seients s’ubiquen les bateries, que compten amb 96 cel·les d’ions de liti i una capacitat de 17,6 kWh. Aquest conjunt elèctric és capaç d’oferir una potència màxima de 60 quilovats, o cosa que és el mateix, 81 cavalls i un parell màxim de 160 Nm amb zero emissions, de manera que es posiciona com el model més polivalent i ecològic de la marca.

Precisament aquest parell tan elevat (la versió esportiva Brabus ofereix tan sols 10Nm més) és el que fa que el Forfour EQ ofereixi una acceleració excel·lent. La potència del propulsor elèctric s’entrega immediatament i l’acceleració de 0 a 50 km/h es resol en tan sols 5,5 segons, de manera que per practicar una conducció urbana es posiciona com un cotxe excel·lent. Per arribar als 100 km/h empra un total de 12,7 segons i la velocitat màxima és de 130 km/h, tot i que en línies generals el motor es comporta de manera molt positiva fora d’entorns urbans.

Calen 7 hores per carregar el cotxe en un punt domèstic

Les bateries es poden carregar connectant el Forfour EQ a un endoll convencional de 230V, una operació que requerirà un total de set hores per arribar al 100% de càrrega. També es pot carregar en 3,5 hores mitjançant un mural de càrrega o amb el carregador opcional trifàsic de 22 kW, en què passa del 10% al 80% de càrrega en tan sols 45 minuts.

En qualsevol cas, el punt més criticable d’aquest urbà elèctric és, sens dubte, la seva autonomia. La marca anuncia un total de 155 quilòmetres, que resulten insuficients per a qualsevol tipus de viatge, però que es mostren molt aprofitables en una conducció diària per ciutat. A sobre, aquests 155 quilòmetres a la pràctica no s’acaben complint, ja que si fem servir la climatització i no activem el mode ECO amb prou feines podrem superar els 100 quilòmetres. Pel que fa al consum, la marca anuncia uns 13,1 kWh, però en condicions reals i un ús per carretera i ciutat el marcador anunciava un total de 16,2 kWh/100 km.

DINAMISME

La primera impressió que podríem tenir d’un vehicle urbà de menys de 3,5 metres amb un motor elèctric de 81 cavalls és que a la ciutat se sentirà com a casa però que patirà en qualsevol altra circumstància. Amb el Forfour aquesta impressió no pot estar més lluny de la realitat, ja que la posada a punt del xassís és magnífica. Circulant per una carretera revirada es mostra àgil i dinàmic, i ens fa oblidar que ens trobem als comandaments d’un utilitari.

La direcció és poc comunicativa i està molt assistida perquè està concebuda per a un ús eminentment urbà, però més enllà d’aquesta consideració el comportament del Forfour EQ és notable fins i tot per autopista, i es mostra apamat i segur com si fos més gran del que realment és.

En el seu hàbitat natural –la ciutat– sap jugar molt bé les seves cartes i es mostra realment còmode i manejable, i es pot estacionar en qualsevol espai per petit que sigui gràcies a la seva bona maniobrabilitat. Tot plegat acompanyat del característic silenci dels cotxes elèctrics, que fa la conducció urbana més relaxada i plaent.