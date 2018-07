Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye: culte satànic

El Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye i els seus 808 CV de potència i 958 Nm de parell semblen obra del diable. Capaç d'accelerar de 0 a 100 en només 3'4 segons i assolir una velocitat punta de 327 km/h, la darrera creació de Dodge és ja una autèntica obra diabòlica, un esportiu capaç de derrotar a molts superesportius en les carreres d'acceleració.

Aquest cotxe mai serà molt competitiu a un circuit, ni tampoc signarà un registre decent a Nürburgring. Els nord-americans no estan massa interessats en posar-se a negociar revolts a gran velocitat, i aquest Challenger SRT Hellcat Redeye ha estat pensat per derrotar rivals en les populars curses d'acceleració dels Estats Units.

Dodge ha reforçat la transmissió i la caixa de canvis del seu nou esportiu, i manté la suspensió signada per Blistein i el sistema de discs de fre perforats i ventilats de 390 mm propocionats per Brembo. A més aquest Challenger SRT Hellcat Redeye utilitza neumàtics de 305 mil·límetres d'ample per suportar l'enorme potència rebuda pel motor de vuit cilindres en CV que Dodge utilitza en aquest model.

La gran novetat d'aquest Challenger SRT Hellcat Redeye és el sistema 'Line Lock', que permet bloquejar els frens davanters en una sortida -o en un semàfor- mentre podem accelerar i escalfar els neumàtics posteriors per poder fer una sortida explosiva amb una temperatura d'ús òptima a les rodes posteriors i no patir pèrdues de tracció o relliscades durant la sortida.

Malauradament el Challenger SRT Hellcat Redeye no arribarà al nostre país, ja que el seu mercat natural és el subcontinent nord-americà (Canadà, Estats Units i Mèxic) on no acaba de ser rellevant que el dipòsit només duri uns deu minuts quan el potent motor 6.2 HEMI actua a ple rendiment.