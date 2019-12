BMW i4: la temptació elèctrica bavaresa

Tot i que no el començarà a fabricar fins al 2021, BMW ha ha començat a filtrar algunes de les xifres i prestacions del futur i4, el cotxe elèctric que completarà l’actual oferta electrificada de la marca, que ja compta amb els i3 i i8 que vam poder provar ara fa alguns mesos.

Les primeres informacions apunten que el BMW i4 utilitzarà unes bateries de liti de 80 kWh i dos motors elèctrics (un sobre cada eix) per oferir una potència conjunta de 390 kW, uns 530 CV convencionals. Tota aquesta potència li servirà per accelerar de 0 a 100 en només 4 segons i agafar una velocitat punta limitada electrònicament de 200 km/h.

Les bateries de 80 kWh del futur i4 es podran carregar fins al 80% en un punt de càrrega ràpida de 150 kW en només 35 minuts, en un procés de càrrega el doble de ràpid que el sistema que actualment utilitza l’i3.

Curiosament el nou i4 no estrenarà cap plataforma modular nova o exclusiva per a models elèctrics, ja que utilitza la mateixa plataforma que actualment utilitza la nova generació del Sèrie 3 i que també utilitzarà el futur Sèrie 4, i que està preparada per allotjar cotxes amb motors elèctrics, de combustió o hibridats.

El fet de compartir plataforma i elements estructurals amb els Sèrie 3 i Sèrie 4 farà que els interiors del futur i4 no siguin gaire diferents dels d’aquests models, i no siguin tan exclusius i diferenciats com els dels actuals i3 o i8.

Per acabar, el nou i4 reforça l’aposta estratègica de BMW pels cotxes elèctrics, ja que l’any passat va vendre més de 100.000 unitats dels i3 i i8, i que preveu seguir augmentant en un futur no massa llunyà, ja que espera que la demanda de cotxes electrificats dispari les vendes de la seva divisió i.