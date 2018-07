BMW i3 Rex, ja no tens excusa per no tenir un elèctric

Fins ara l’autonomia era, i ha estat, el gran taló d’Aquil·les dels cotxes elèctrics. I dèiem fins ara perquè el nou BMW i3 Rex és un cotxe elèctric que supera el problema de l’autonomia gràcies a incorporar un petit motor de gasolina que permet estendre l’autonomia fins uns 150 quilòmetres extra dels més o menys 200 que ja permeten les seves bateries de 33’2 kWh repartides per tota la plataforma del vehicle.

En total aquest i3 Rex té uns 350 quilòmetres d’autonomia, suficients per anar de Tortosa a Andorra o de Viella a Amposta sense haver d’aturar-nos a carregar les bateries, tot i que si volem, sempre podem parar en una benzinera convencional i omplir el petit dipòsit de gasolina de 9 L mentre que la infraestructura del país s’adapta a l’arribada dels cotxes elèctrics.

Potser us pregunteu que si disposa de motor de gasolina, aquest i3 Rex deu ser un cotxe híbrid. La resposta és no, o com a mínim no és un híbrid en el sentit convencional del terme. L’i3 Rex té un motor de gasolina que mou un generador elèctric i no pas les rodes del cotxe, a diferència dels cotxes híbrids convencionals, que sí traspassen l’energia del propulsor de combustió a les rodes.

Un urbà competent

La potència de l’i3 Rex és de 170 CV i té un parell màxim de 250 Nm, pot accelerar de 0 a 100 en 8’1 segons i té una velocitat màxima limitada de 150 km/h. És un cotxe de zero emissions i que en condicions normals només consumeix energia elèctrica (vaig obtenir una mitjana de 16 kWh cada 100 quilòmetres), però en cas d’haver d’utilitzar el propulsor de gasolina el seu consum s’estabilitza per sota del litre cada 100 quilòmetres, tot i que aquests consums varien molt del mode de conducció seleccionat. També és cert que els dies en els que vaig efectuar la prova van ser els més calorosos de l’any, i el sistema de refrigeració funcionava a tota màquina incidint en el consum d’energia del cotxe.

L’i3 té tres modes de conducció, anomenats ‘Confort’, ‘Eco Pro’ i ‘Eco Pro +’, que modifiquen el caràcter del cotxe, la gestió de la potència, el límit de velocitat màxima (130 km/h en el cas del mode ‘Eco Pro’ i 90 km/h en el mode ‘Eco Pro +’).

Un cop al volant aquest i3 Rex mostra les seves millors virtuts. És elèctric, i l’entrega immediata de parell el fa sorprenentment capaç en les acceleracions a l’hora d’incorporar-nos a la Ronda (o qualsevol autopista o carretera ràpida), i és capaç de deixar enrere (si volem) a qualsevol moto, ciclomotor o cotxe de tall esportiu a la sortida d’un semàfor.

Al cap i la fi, l’elèctric de BMW no deixa de ser un cotxe de 170 CV en una carrosseria de 4 metres de llarg i 1.400 quilos de pes amb una conducció sorprenentment àgil i dinàmica, que fa que moure’s per la ciutat esdevingui senzill i divertit. I utilitzo l’adjectiu divertit ja que a diferència d’altre models elèctrics que hem provat com el Renault Zoe, el Nissan Leaf de l’anterior generació, l’Smart forfour EQ o fins i tot l’e-Golf aquest BMW i3 Rex és un cotxe pensat per agradar i divertir al seu conductor.

El tacte de la direcció és sorprenentment dur i directe independentment del mode de conducció seleccionat, i la posada a punt de la suspensió converteixen el petit elèctric bavarès en un cotxe reactiu i amb molt més caràcter i personalitat que la resta d’elèctrics que havíem provat fins ara (els Tesla Model X i Model S juguen una lliga diferent).

El fet de disposar de llandes de 19 polzades, neumàtics petits però amples (175/55 davant i 195/55 al darrera) i un centre de gravetat baix gràcies a la disposició uniforme de les bateries al llarg de tota la plataforma fan que l’i3 brilli en l’apartat dinàmic.

A més, els més puristes es calmaran en saber que l’i3 conserva algun dels principis de BMW, com l’esquema de propulsió o tracció posterior. D’acord, l’i3 no és un cotxe per anar a ‘driftejar’ al pàrquing del centre comercial els dissabtes per la nit, però és que el perfil dels seus compradors és molt diferent al d’un M2 o M3, per exemple. Amb tot m’atreveixo a vaticinar que el pròxim MINI elèctric utilitzarà molts elements mecànics i estructurals de l’i3, ja que per dimensions i sobretot per sensacions els conceptes no varien massa. Les comparacions són odioses, però m’atreveixo a afirmar que les sensacions al volant d’un i3 Rex en cicles urbans i en algun petit tram revirat no són gaire diferents de les d’un MINI Cooper de combustió. Sorpresos? Jo sí, i molt.

El tacte del BMW i3 no difereix massa del d'un MINI Cooper de gasolina

No tot són flors i violes, però. L’i3 disposa d’un sistema de recuperació d’energia cinètica que fa que si deixem anar el pedal d’accelerar el cotxe es freni fins aturar-se completament. Aquest sistema de recuperació d’energia és realment útil per mantenir l’autonomia del cotxe i recuperar energia, però requerirà d’un període d’adaptació, ja que al principi les desacceleracions del vehicle us agafaran desprevinguts. Amb el pas del temps i dels quilòmetres, però, sereu capaços de calcular la distància en la qual l’i3 s’atura, i fins i tot sereu capaços de circular amb un sol pedal, sense necessitat de tocar el fre si no és per una urgència o imprevist.

L’altre aspecte que no m’ha acabat d’agradar de conduir l’i3 no és un defecte exclusiu d’aquest model, ni tan sols dels cotxes elèctrics, si no dels vianants i ciclistes. Durant una setmana al volant del cotxe vaig haver d’aturar-me en sec pels carrers d’Horta, Gràcia o el Poble Sec en diverses ocasions per evitar atropellar una desena de vianants. Al llarg dels dies tots som vianants, i l’arribada del cotxe elèctric i l’absència total de so pot originar moltes situacions de perill, sobretot si la gent segueix travessant el carrer lluny dels passos de vianants embadalits mirant el mòbil o bicicletes que circulen pel mig del carrer o es salten els semàfors i estops confiats de no escoltar cap vehicle.

Estètica futurista

És difícil catalogar o etiquetar l’i3 en una casella predeterminada. Potser la seva definició més senzilla sigui la d’un monovolum urbà elèctric de tall futurista. La versió i3 Rex no es diferencia estèticament d’un i3 convencional, que compta amb legions de detractors. I és que l’i3 té un aspecte una mica diferent del concepte que tots tenim d’un BMW, però –i aquesta és una valoració plenament personal- crec que l’i3 és un prodigi del disseny i del funcionalisme.

L’absència de motor de combustió convencional sota el capó permet que en aquest espai s’hi puguin dipositar objectes com una bossa o maleta de mà, al que cal sumar els 260 litres del seu maleter, ampliable a 1100 L en cas de reclinar les dues places posteriors.

Aquest monovolum urbà disposa de quatre places homologades prou àmplies, còmodes i perfectament aprofitables, a les quals és senzill accedir gràcies al revolucionari sistema d’obertura de portes en forma de tisora i la mateixa alçada lliure, que permet a les persones grans o a les persones de mobilitat reduïda i diversitat funcional accedir amb comoditat dins l’habitacle. Fins i tot és senzill encabir els infants en els sistemes de retenció adequats gràcies a l’obertura de les portes.

El seients són realment còmodes i ergonòmics, i un cop encabits dins l’habitacle amb el cotxe en marxa ens captiva l’absència total de soroll. A més, el tauler de comandaments és molt minimalista, net i futurista, tal com mostra el fet que el canvi de marxes automàic o el sistema d’arrencada s’accioni per una palanca situada just darrera del volant, que també és de tall futurista.

Els interiors estan molt ben aprofitats gràcies a l’absència de túnels de transmissió, caixes de canvis o gran motors sota el capó, i la sensació d’espai diàfan i amplitud regna a l’interior de l’i3 Rex. La posició de conducció és volgudament elevada i els vidres davanters fan que la visibitiat sigui excel·lent i gairebé panoràmica quan ens situem al volant.

Els materials emprats són de primera, i la sensació de qualitat percebuda és realment alta. A més, en el seu interior tecnològic hi destaca una mena de tauleta que fa les funcions de compta-revolucions i velocímetre a banda del ja tradicional sistema iDrive de BMW, que es gestiona mitjançant els botons situats al centre de la consola central.

Preus

Els i3 més barats de 94Ah i 170 CV tenen un preu base de 32.700 euros, una xifra raonable (no diré barata, però sí realista) per un model elèctric d’aquest nivell. La versió i3s, que arriba als 184 CV té un preu de 41.850 euros, mentre que les versions Rex amb motor auxiliar de gasolina per subministrar corrent elèctrica costen 42.000 euros en la versió i3 normal i 46.550 en la variant i3s.