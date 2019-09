Audi e-tron Scooter: un patinet elèctric amb el logo d’Audi

D’acord, l’e-tron Scooter és un vehicle car (més de 2.000 euros) i un pèl estrafolari (ningú té clar si aquest vehicle és un patinet o un monopatí), però Audi no vol quedar fora de la cursa per la mobilitat personal urbana sostenible i ha presentat el prototip del seu futur vehicle elèctric urbà.

A Audi veuen aquest e-tron Scooter com el complement perfecte dels seus cotxes dièsel o gasolina: un vehicle que podem guardar al maleter i que podem utilitzar per circular pel centre de les grans ciutats un cop estacionat el nostre cotxe amb motor de combustió, cosa que ens permetria moure’ns amb llibertat independentment de les restriccions al trànsit a les grans ciutats europees.

L’e-tron Scooter és un vehicle que es controla amb una sola mà gràcies a un comandament giratori que s’utilitza per accelerar o frenar, deixant lliure l’altre per senyalitzar cap on volem girar o maniobrar i amb una posició de conducció molt similar a la d’un monopatí o ‘skate’, cosa que el fa més atractiu i juvenil que altres vehicles similars de la competència, com els vehicles de BMW o Seat, per exemple.

Aquest vehicle urbà pesa uns 12 quilos i té una autonomia de 20 quilòmetres, i començarà a vendre’l a partir del 2020 a un preu de 2.000 euros, tot i que possiblement Audi l’inclourà com a part integrant d'un paquet de mobilitat del seu SUV elèctric e-tron.