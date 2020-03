Queda’t, però no abandonis el teu vehicle

Confinats com estem, no podem circular com ho faríem habitualment. Però podem aprofitar aquesta aturada forçada per fer algunes coses imprescindibles per al nostre vehicle a les quals habitualment no parem atenció. Després ho agrairem, perquè ens hi va la seguretat, i de passada ens distraurem.

Netegeu bé el cotxe

Arriba la primavera, l’època de més al·lèrgies. Si podeu fer-ho a casa –al garatge o al jardí, ja que a la via pública està prohibit– aprofiteu aquests dies d’aturada forçada per netejar el cotxe a fons, sobretot per dins. Amb l’eliminació de pols, brutícia, pol·len, pels de mascotes i àcars, reduireu els elements que provoquen al·lèrgia. Us distraureu i us fareu un gran favor.

Canvieu els filtres

Cal passar l’aspiradora a fons, netejar amb escuma la tapisseria, rentar els vidres per dins, espolsar bé les estores i sanejar els botons i comandaments. Però també substituir –si us hi veieu amb cor (és fàcil!)– els filtres de l’aire condicionat i la calefacció. Poseu-los del tipus HEPA (high efficiency particulate air), de carboni, per conduir sense obrir la finestra i exposar-nos als agents al·lèrgens externs.

Calculeu la despesa

Aquests dies tindreu temps de fer càlculs. Mireu quan gasteu en carburant i quants quilòmetres feu a l’any. No només els feiners, sinó també a les vacances i els festius. L’estudi us ajudarà a planificar millor la vostra economia si a més també teniu present el cost del manteniment (revisions, consumibles i reparacions), l’assegurança, els peatges i els impostos associats al vehicle.

Trieu la motorització adient

Aquest estudi detallat us permetrà saber quina motorització us cal realment, sobretot si tenim en compte l’escenari per on ens movem: autopista, carretera o ciutat. Podríeu arribar a la conclusió que no us surt a compte un cotxe de gasolina, que potser us en convé un d'elèctric, o que –en funció del quilometratge– necessiteu un dièsel d’última generació (no el descarteu!) o un híbrid.

Privat, públic o compartit?

No menystingueu la possibilitat que aquesta anàlisi us porti a la reflexió que el que realment us convé és moure-us entre setmana a peu, en bicicleta o en patinet –segons la naturalesa dels vostres desplaçaments–, o en transport públic. I plantegeu-vos si el cap de setmana podeu funcionar amb un vehicle compartit, quan el necessiteu puntualment, o amb un de lloguer si és per a un temps continuat.

Proveu de vendre el cotxe

Ara que teniu temps potser és el moment d’experimentar quina acollida podria tenir aquell vehicle que ja no voleu, que no necessiteu o del qual us voleu acomiadar. Per què no pengeu la vostra oferta a les webs que hi ha per a transaccions entre particulars? Amb provar-ho no hi perdreu res. I si teniu un dièsel, potser quedareu sorpresos de com van de buscats en el mercat dels de segona mà, contràriament al que molta gent creu.

Busqueu el model que us convé

Després de molts dies sense transaccions comercials, quan la crisi sanitària s’acabi, els concessionaris hauran de recuperar el temps perdut. Hi haurà ofertes per reactivar les vendes. Ara és el moment d’analitzar quina moto o cotxe podríeu comprar, d’estudiar les seves característiques, avantatges i inconvenients. Acumuleu tota la informació possible per quan el semàfor canviï al color verd.

Teniu l’assegurança que toca?

La pòlissa de cobertura d’un vehicle hauria de ser una cosa dinàmica. No necessitem la mateixa assegurança per a un cotxe nou que per a un altre que ja té una vida més llarga, o que no fem servir tan sovint. Ara és el moment d’analitzar-ho, i de mirar les ofertes que fan les companyies. De tant en tant és bo canviar d’asseguradora per aprofitar els beneficis de benvinguda en cas de canvi.

Alerta amb les 'fake news'

Qui no té feina, el gat pentina. I si no, escampa mentides per la xarxa. Alerta amb el que llegiu a internet. Com el fals rumor que ha circulat aquests dies que deia que l’assegurança del cotxe no es faria responsable d’un hipotètic accident que poguéssim tenir en un desplaçament que no estigués justificat en aquest moment d’estat d’alarma. La patronal de les asseguradores ho ha desmentit.

No perdeu els papers

La guantera, el maleter i els compartiments per dur-hi coses acostumen a ser un món desconegut on s’hi acumulen quantitats ingents de porqueria de tota mena. Ara és el moment de comprovar que tenim en regla tots els documents que acrediten la legalitat del vehicle (permís de circulació, targeta d’inspecció tècnica i ITV al dia), així com els elements de senyalització en cas d’avaria (triangle i armilla reflectant).

Compte amb les caducitats

A banda de la ITV del cotxe o de la moto, cal recordar que el carnet de conduir té una data de caducitat. Abans, si passaven més de quatre anys de la data límit, calia examinar-se altre cop. Avui ja no. Però portar-lo caducat inhabilita per conduir i implica una sanció. Ara que tenim temps, comprovem la seva vigència, i si ja ha passat revisem els tràmits que cal fer per renovar-lo quan sigui possible.

Doneu vida al motor

Tenir un vehicle aturat molt de temps no és bo. Aquests dies, de tant en tant, hauríeu d’engegar el motor perquè no es descarregui la bateria. Convindria tenir-lo en marxa –si disposeu d’una bona ventilació– uns cinc minuts perquè no s’estanquin els líquids refrigerants, circulin bé els lubricants i no es ressequin les juntes plàstiques dels diferents elements mecànics. I recordeu, quan pugueu circular, de mirar la pressió dels pneumàtics, que probablement s’hauran desinflat una mica.