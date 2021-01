Yamaha Tricity 300: tres no són multitud sinó un avantatge

El mercat de motos de tres rodes té un nivell d’acceptació estabilitzat al mercat europeu. En els últims cinc anys se n’han despatxat unes 21.000 unitats anuals, de les quals unes 2.300 de cada exercici les han assumides els usuaris de l’estat espanyol.

El client d’aquesta mena de vehicles busca, sobretot, un producte que li proporcioni més estabilitat –i per tant més seguretat– que el que teòricament li aporta una moto convencional, de dues rodes. Això fa que en ciutats on hi plou molt o hi acostuma a fer fred i per tant l’asfalt té unes condicions d’adherència més precàries, els tricicicles tinguin certa acceptació. Aquest seria el cas de capitals com París i també de Roma, on l’asfalt d’algunes zones està bastant malmès i en determinats indrets el formen una superfície de llambordes.

A Madrid coincideixen aquestes condicions. L’any passat s’hi van despatxar 817 unitats de tres rodes, cosa que va suposar un 30% del mercat estatal; en canvi a Barcelona, on hi ha més tradició de moto clàssica i potser no es prioritzen tant aquestes necessitats, se’n van vendre 520, un 19% del mercat total espanyol.

Piaggio, amb els models MP3 de 300, 350 i 500 centímetres cúbics, domina el mercat local, en què també destaca el Peugeot Metropolis.

I entre les propostes del fabricant italià o la del francès, Yamaha oferia fins ara el Tricity 125. El model japonès es va introduir aquí el 2014 amb la pretensió de convertir-se en una alternativa per als usuaris del cotxe o del transport públic que no volien anar amb un vehicle de dues rodes, pels motius que fossin. El 2018 van afegir el model Niken, una moto amb unes pretensions als antípodes del Tricity, ja que porta un motor de 850 cc que proporciona unes prestacions esportives que requereixen dels seus usuaris una certa experiència i traça a l’hora d’agafar-ne el manillar.

Yamaha ofereix ara una opció a mig camí entre les dues: el Tricity 300, amb una potència i un rendiment òptims per anar més enllà dels carrers de la ciutat.

Vam tenir ocasió de fer força quilòmetres amb una d’aquestes motos, rodant per rutes que habitualment són el camp de proves dels vehicles analitzats a La Guantera. I, entre elles, els 365 revolts que hi ha de Sant Feliu de Guíxols a Tossa de Mar... plovent, amb l’asfalt ben xop, per si la prova no era prou exigent.

El test no podia ser més concloent: el Tricity 300 transmet bones sensacions gràcies al seu motor de 28 CV (el mateix que trobem a l'XMax, l’escúter líder del mercat en la seva categoria), però també a un xassís que, lògicament, és menys àgil que el d’un escúter convencional de dues rodes (pel pes) però que aporta la seguretat del pneumàtic addicional a l’eix del davant.

Gran part de l'èxit d’aquest caràcter arriba del sistema de suspensió i direcció, format per dues forquilles (que recorden molt les de la Niken) unides per un paral·lelogram amb geometria Ackerman, semblant al que es fa servir per gestionar la direcció dels cotxes. Combinat amb uns generosos frens de disc i l'imprescindible ABS aporten una gran seguretat.

Per anar per ciutat de manera relaxada, aquesta 300 incorpora el dispositiu Standing Assist System que impedeix que la moto es tombi quan arribem a un semàfor, per exemple, i que ens permet no haver de posar el peu a terra si premem un simple botó de bloqueig, que queda alliberat quan el motor supera les dues mil voltes o excedim de deu quilòmetres per hora.

La comoditat d’aquest escúter queda reforçada pels molts detalls que incorpora: pantalla de gran mida, clau intel·ligent, seient gros, capacitat del cofre sota el seient (43,5 l), quadre d'indicadors, llums led, etcètera.

I per si amb això no n’hi hagués prou, el Tricity 300 ofereix tres paquets d’equipaments opcionals: Urban, Sport i Winter.

.-Fitxa Tècnica

.-PREU: 7.999 €

.-MOTOR: 4t, monocilíndric, 292 cc refrigerat per aigua

.-POTÈNCIA: 27,6 CV a 7.250 RPM

.-XASSÍS: Tubular, d’acer

.-RODES: 14 polzades

.-FRENS: 2 discos davant, disc darrere, amb ABS

.-PES: 239 kg

.-ALÇADA SEIENT: 795 mm

.-DIPÒSIT: 13 l

Ferrari Omologata: una peça única

Per no perdre el temps: ni en sabem el preu ni coneixem la identitat del seu comprador. Ser el propietari d’un Ferrari no està a l’abast de qualsevol. Ser-ho d’un model únic, fet a mida, per encàrrec, com aquest Omologata encara menys. No n’hi ha, ni n’hi haurà, cap d’igual.

Aquest és el desè model one-off, com anomenen a aquestes peces tan especials, sortit de la fàbrica de Maranello. Tots diferents, exemplars de col·leccionista, amb un valor incalculable que anirà pujant cada dia que passi.

Porta un motor V1, situat a la part davantera: una arquitectura i una configuració que ja són, per si soles, tota una declaració de principis.

L’equip de disseny de Flavio Manzoni ha trigat dos anys per fer-lo a partir de la plataforma del 812 Superfast. La carrosseria d’aquest cotxe –feta a mà en alumini– recull l’herència dels llegendaris Ferrari de les curses de GT, i l’han pintada en el color Rosso Magma (tres capes) que vam veure en els F1 que van participar en ocasió de la cursa número 1000 de Ferrari, recentment, al circuit de Mugello. Un color que contrasta molt amb la combinació del cuir i la tela texana dels seients, que destaquen dins d’un interior totalment negre. Una meravella, una joia que va més enllà de l’excel·lència habitual dels cotxes del cavallino encabritat.