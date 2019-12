Nissan Juke: el parent enemic del Qashqai

"Quan l’any 2010 va aparèixer la primera generació del Nissan Juke, aquest cotxe tenia només dos competidors en el seu segment. Avui en té 24". Amb aquestes paraules Marco Toro, el managing director de Nissan Iberia, defineix clarament la ferotge competència a la qual s’enfronta la segona generació del SUV urbà de Nissan, el Juke, que acaba de sortir al mercat.

De la primera en van vendre un milió d’unitats, una xifra que esperen millorar amb un producte que ha madurat, en part gràcies a un disseny més polit que reforça la seva personalitat, un refinament tecnològic superior, i un guany d’espai –i per tant també de comoditat– força destacable en comparació amb l’anterior versió que substitueix. Tot i això, és una miqueta menys ample del que ens esperàvem, sobretot a les places posteriors, però sense que això suposi un greu inconvenient, ja que queda compensat per la millora de l’espai per a les cames i per al cap gràcies a la distància superior en relació al sostre.

Aquest cotxe arriba en el moment que el segment dels crossovers petits, els que tenen un enfocament més clarament urbà, és el que més creix de tot el mercat, amb representants que aspiren a obtenir moltes vendes com el Seat Arona, el Peugeot 2008 o el Renault Captur, que comparteix la plataforma CMF-B amb aquest Nissan. Des de la marca japonesa –que es consideren els inventors d’aquesta divisió dels B-SUV– pensen que aquesta part del mercat encara té molt més marge de creixement, i el situen al voltant d’un 30% per als pròxims dos anys.

El nou Juke és molt més contundent que l’anterior. El disseny refrescat resulta més convincent perquè, sobretot, s’ajusta força més a les preferències dels usuaris europeus, menys donats a algunes solucions massa rebuscades del model original. Al davant, destaca un frontal que s’emparenta més directament amb el del Qashqai, els nous fars frontals i els de boira. Al darrere, el sostre baixa més sobtadament cap al maleter, de manera que amb aquesta inclinació el cotxe agafa un cert aire cupè. Justament aquest maleter –que ha crescut fins als 422 litres de capacitat (un 20% més que abans)– ara té un accés més còmode, gràcies a una millor obertura de la porta d’accés posterior. Nissan ha fet un bon treball ergonòmic amb el disseny, tot i que alguns dels materials triats per a l’interior podrien tenir millors textures. Destaca la posició de conducció una mica més elevada, i l’angle de llançament de la canya de direcció fa que ara el volant estigui en una posició més vertical que abans.

El Nissan Juke està disponible en onze opcions de color diferents per a la carrosseria, que es poden combinar amb tres alternatives per al sostre. A dins hi ha tres variants d’il·luminació que li donen personalitats prou contrastades. Pel que fa a la motorització, inicialment només està disponible amb un motor gasolina de tres cilindres 1.0 amb turbo, que dona 117 cavalls, combinable amb un canvi manual de sis relacions, o un d’automàtic de set. Es tracta d’un propulsor alegre que, sense ser un devessall de potència, accelera molt vigorosament gràcies a un bon parell motor.

El recorregut designat per fer la prova (anar a Montserrat des de Barcelona, per Can Massana, i baixar per Monistrol, abans de continuar per carreteres del Penedès) no era el més adequat per a aquest cotxe. Tot i així les conclusions tretes permeten destacar les qualitats d’aquest propulsor, especialment a la zona urbana (no tant a les carreteres amb més pujada) i ponderar el comportament del canvi manual, molt més àgil que l’automàtic per carretera, encara que aquest últim fa una aportació molt bona a la reducció d’emissions contaminants.

Dinàmicament es nota que el cotxe és ara una mica més lleuger, a pesar de les noves mides, que són més generoses. Però, sobretot, el Nissan més connectat de la història aporta confiança per la tecnologia (assequible) que incorpora, especialment en matèria de seguretat, i tots els dispositius per facilitar la conducció, d’entre els quals cal destacar el sistema ProPilot, l’aproximació real, no especulativa, de la marca cap a la conducció autònoma d’un futur que ja és present.

FITXA TÈCNICA:

PREU: des de 19.900 €

EMISSIONS: 135 grs. CO 2 /Km (WLTP)

/Km (WLTP) MOTOR: gas. 1.0 tres cil. 117 cv

CANVI: man. 6 vel. o aut. 7 vel.

TRANSMISSIÓ: davant

MIDES: 421x159x180 cm

PES: 1.182 l

MALETER: 422 l

DIPÒSIT: 46 l

Ariya: l’aparador del que vindrà

Quan Nissan va treure al mercat el Qashqai va apostar pel naixement d’un concepte nou de vehicle crossover. Recentment, al saló de Tòquio han tornat a fer una aposta decidida a marcar tendència com van fer al seu moment amb un cotxe que ha estat gairebé una dècada liderant el seu segment. L’Ariya és, de moment, un vehicle conceptual, però que incorpora tots els plantejaments de la casa japonesa per al seu futur més immediat, sobretot en matèria d’electromobilitat i de conducció autònoma.

Aquest SUV va equipat amb un doble motor elèctric, i destaca sobretot pel minimalisme de les seves línies. Com era d’esperar, aquest cotxe incorpora l'última generació del sistema ProPilot de la marca, la 2.0, que ofereix un nivell de conducció autònoma molt elevat –fins i tot es pot conduir sense mans per un carril únic– per millorar l’experiència i la seguretat de l’usuari. La navegació porta a porta, el planificador de ruta o la gestió de l’energia guardada són algunes de les moltes capacitats d’aquesta aposta de Nissan.

Totalment connectat Zoom Diuen a Nissan que el Juke és el cotxe més connectat que han fet fins ara. Inclou connexió per smartphones, l’aplicació NissanConnect que permet controlar i monitoritzar el cotxe a distància, i una xarxa wifi per als ocupants del vehicle. Aquest cotxe és compatible amb Google Assistant, el que permet governar remotament el sistema de navegació i fins i tot controlar l’autonomia i l’estat del vehicle des de casa, si disposem d’un Google Home.