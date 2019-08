Ossa 125 A: coneguda com la Palillos

A Manuel Giró, fundador d’Ossa, li va costar una mica fabricar la primera moto de la marca, tot i que portava anys intentant-ho. La Guerra Civil i les seves seqüeles, sobretot la manca de materials, van allargar el començament de la producció en sèrie de l’Ossa 125, inspirada en la DKW RT 125, fins a quinze anys després de la seva creació.

Però quan va arribar, el 1952, va tenir una acceptació molt bona: el primer any ja en van vendre 1.500 unitats. Un any més tard arribaria l’enlairament definitiu amb la versió A, que incorporava millores al motor (carburador) i sobretot a la suspensió del davant. La nova forquilla tenia unes barres tan estretes que la gent la va batejar popularment com la Palillos. La suspensió posterior també era molt especial, el basculant comprimia un sistema elàstic format per unes gomes, que quedava camuflat pel gran parafangs del darrere, que contrastava amb la línia afilada del davanter.

En total, d’aquelles 125 en van despatxar 15.000 unitats. Aquest volum de vendes tan considerable va donar a la marca un múscul financer prou consistent per tirar endavant diferents projectes ideats per Giró, una màquina de produir idees brillants. Tot i que no van estar pensades per a competició, aquestes motos van participar amb resultats en curses com els Sis Dies d’Àustria, primera competició internacional en què va prendre part Ossa.

I és que l’esperit de les curses sempre va estar present en la marca barcelonina, en terrenys tan diferents com els circuits de velocitat i les zones de trial. Va ser així perquè els agradava, però també perquè era l’única manera de no perdre pistonada en relació a les altres dues grans marques catalanes rivals: Bultaco i Montesa.