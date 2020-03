Els 5 millors cotxes dels anys 80

En un moment tan excepcional com el que vivim, en plena crisi del coronavirus i amb la mobilitat limitada per motius mèdics i sanitaris, proposem un viatge en el temps que anirem fent al llarg d’aquests dies difícils amb l’únic objectiu d’intentar pensar durant una estona en altres realitats diferents de la de la crisi sanitària i les seves conseqüències. Durant aquests dies, doncs, repassarem històries i proposarem rutes amb la vista posada en l’estiu i la sortida del túnel en què ens trobem.

Els anys 80 del segle passat van ser una dècada prodigiosa per a la indústria de l’automòbil i els seus aficionats. Durant aquella dècada es van construir alguns dels cotxes més apassionants de tots els temps, molts dels quals derivats dels Grup B del Mundial de ral·lis, i altres d'enfocats a un públic més o menys jove amb aspiracions esportives que volia diferenciar-se dels automòbils dels anys 60 i 70 que conduïen els seus pares.

He decidit escollir cinc dels millors cotxes dels anys 80, però no hi són tots els que hi podrien ser. Soc conscient que en queden fora autèntics mites com el Ford Sierra i la seva versió RS Cosworth, el Fiat Uno, el Fiat Panda, el Seat Ibiza, el Ferrari Testarossa i l’Opel Kadett, entre més. Al final els cinc escollits responen a un criteri personal basat en el seu impacte tecnològic, el seu historial esportiu i el seu valor en el mercat més de trenta anys després.

Audi Quattro

L’Audi Quattro va ser el cotxe que va rellançar la marca dels anells. Fins als anys 80 Audi no era un fabricant al mateix nivell que BMW i Mercedes, i després del Quattro i el seu sistema de tracció integral amb diferencial de tipus Torsen i les seves victòries en els campionats de ral·lis es va guanyar un lloc en el cor dels aficionats de tot el món.

El Quattro feia 4,4 metres de llarg i tenia una gran potència per al seu temps, perquè la seva oferta mecànica oscil·lava entre els 203 i els 306 CV de les versions més esportives. Audi fins i tot va fabricar 39 unitats d’una versió descapotable, que actualment és una de les versions més cotitzades, com la versió limitada a 200 unitats del Quattro Sport, el model més prestacional dels d’Ingolstadt.

Volkswagen Golf MKII

El Golf de segona generació o MkII probablement és el Golf per antonomàsia, la generació que ha convertit el model de Wolfsburg en el mite que és avui. El Golf II es va començar a fabricar el 1983 i es va convertir en un dels cotxes més desitjats de la dècada. De fet, aquesta segona generació del Golf va passar a la cultura popular com el cotxe dels pijos o amb aquell acudit que deia que era com un castell encantat, perquè sempre hi havia fantasmes a dins seu.

El Golf de segona generació utilitzava motors gasolina i dièsel amb potències d’entre 55 i 210 CV de la versió G60 Limited, sempre associat a un esquema de tracció davantera i canvi manual. La posada a punt del cotxe era llegendària, i resultava molt àgil i dinàmic, molt divertit al volant. Potser la versió més popular del Golf va ser la GTI de 112 CV i la GTI 16V de 139 CV, amb els seus detalls estètics exclusius i el característic doble far davanter.

Mercedes-Benz 190E

El Mercedes-Benz W201 és, ras i curt, un dels millors cotxes mai fabricats per Daimler. I això, creieu-me, és molt dir. Un cotxe potent, robust, molt segur i tecnològic, amb un disseny molt encertat i unes prestacions espectaculars.

La variant més espectacular del W201 va ser el 190E 2.5-16 Evo de l’any 1989, ja al final de la dècada, que arribava a 235 CV i 245 Nm de parell associat a un canvi manual de cinc relacions i un pes de 1.320 quilos que el permetia accelerar de 0 a 100 en només 7,1 segons.

BMW E30

L’altre candicat a superberlina de la dècada és el BMW E30. Rival etern del Mercedes-Benz W201 (encara avui no és clar quin dels dos cotxes era millor), es va convertir aviat en una de les icones culturals i de disseny de la dècada dels 80.

Però el model més important de la gamma va ser, sense cap mena de dubte, el primer M3, probablement el cotxe més popular mai fabricat per la marca bavaresa. El primer M3, anomenat també M3 E30, és un dels cotxes més desitjats i cotitzats, i fins i tot avui se'n venen algunes unitats a un preu superior a la d’un M3 nou de trinca. El BMW M3 i M3 Evo arribaven als 200 i 215 CV respectivament, sempre associats a un canvi manual de cinc relacions i tracció posterior. Una màquina llegendària, convertida en un cotxe de culte.

Lancia Delta HF Integrale

Del Lancia Delta HF i Delta Integrale, ja n’hem parlat (i molt) amb articles específics. El Delta Integrale era la versió turbo amb tracció integral del Delta, que arribava a 185 CV gràcies al seu motor de dos litres, i que va regnar al Mundial de Ral·lis durant sis anys consecutius (1987-1992).

La versió HF Integrale, a banda de la seva potència i el seu so característic, també brillava per introduir una posada a punt específica molt avançada al seu temps, com ara un sistema antibloqueig de les rodes davanteres, suspensions independents sobre cada roda i una posada a punt específica del bastidor amb un tarannà més rígid, que el convertia en un autèntic esportiu capaç d’oferir un pas per revolt realment espectacular.