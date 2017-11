37 anys d’herència Quattro

L’any 1980 un desconegut Volkswagen Iltis (desenvolupat en un inici per a un ús militar) guanyava un encara més desconegut ral·li París-Dakar (només se’n havien disputat dues edicions). Però el que només coneixeran els més posats en matèria, és que aquest fou el primer cotxe de tracció integral mai fabricat per Audi, un cop es van fusionar totes les marques que havien format Auto Union. Aquesta va ser la base, del naixement d’un nou concepte que ho van canviar tot, el sistema de tracció total Quattro.

Però per a poder avançar en matèria, cal que encara ens remuntem 3 anys enrere d’aquestes dates. Al 1977, Audi va consultar a la FIA (Federació Internacional d’Automobilisme) la possibilitat de derogar la normativa que prohibia, fins aleshores, la participació al mundial de ral·li de qualsevol vehicle que comptés amb tracció integral. La FIA va traslladar aquesta demanda a les diverses marques que aleshores competien al mundial i va donar el vist-i-plau a Audi per iniciar el projecte. L’encarregat de posar-se al capdavant del projecte era ni més ni menys que Ferdinand Piëch, nét de Ferry Porsche.

Així doncs, al Saló Internacional de Ginebra de l’any 1980 Audi presentava al món el seu nou producte, l’Audi Quattro, un cupè basat en l’Audi 80, que comptava amb un sistema de tracció integral i amb un motor de nova factura, un 5 cilindres turbo de 2.2 litres i 200 CV de força, una base que perdura fins als nostres dies, movent als TTRS, RSQ3 i RS3, per exemple.

Tot i presentar una versió de carrer, el vehicle ja estava pensat per a fer el salt al món de la competició sense gaires modificacions a nivell mecànic, podent assolir fins a 350 CV. Es va modificar el xassís per a poder allotjar el sistema de tracció integral, amb un autoblocant central, i tarat en un inici a un 50% de l’entrega de parell per a cada eix.

Un cotxe invencible

L’estrena del Primer Audi Quattro al mundial de ral·lis que comptava amb l’homologació de Gr.4, fou al ral·li de Montecarlo, on en tan sols 6 etapes, el pilot Hannu Mikkola ja comptava de 6 minuts d’avantatge front el seu més immediat seguidor, però que no es va poder fer amb la victòria degut a una sortida de pista.

Va ser al ral·li de Suècia on l’Audi Quattro va poder assolir per fi la seva primera victòria, però degut a diversos problemes de funcionament als diversos ral·lis d’asfalt i problemes de gestió a l’equip, Mikkola no va poder assolir el campionat del món de pilots en aquesta primera temporada, i va haver d’esperar al 1982 per guanyar el primer títol de campions de constructors.

A la temporada següent, l’any 1983, es va iniciar la participació dels Grup B al mundial de ral·lis. L’Audi Quattro va evolucionar a la variant A1 fins a assolir una potència de 370 CV i una caixa de canvis de 5 relacions. Aquest any sí, el seu pilot oficial va conquerir la corona del campionat, però es va perdre la classificació de constructors per tan sols 2 punts de diferència amb el guanyador.

Durant la temporada de 1984 l’evolució A2 i la variant Sport Quattro, amb una batalla més curta, menys pes i més de 450 CV, però tot i això es va endur tant el títol mundial de pilots com el de constructors el germà petit A2.

A meitat de temporada va aparèixer la versió Sport Quattro S2, en la plenitud de la competició dels Grup B de ral·li, i va participar sense gaire fortuna fins al 1986, quan es van prohibir els Grup B degut a una serie de diferents accidents.

Tota la mala sort que va patir l’Audi Sport Quattro al mundial de ral·lis la va capgirar a la famosa pujada a Pikes Peak (Estats Units) on es va fer amb la victòria els anys 1984, 85 (Michele Mouton), 86 (Bobby Unser) i 87 (Walter Röhl).

Paral·lelament al desenvolupament de la tracció al món de la competició tant als ral·lis com al campionat de Turismes Alemany (DTM), Audi va anar introduint aquest sistema de tracció i diverses millores al llarg dels anys.

Al 1986, quan el pilot Bobby Unser coronaba Pikes Peak, Audi presentava el diferencial central Torsen. Aquest nou sistema permet que el propi vehicle i sense que el conductor hagi d’accionar cap tipus de bloqueig, reparteixi el parell de força entre l’eix davanter i el posterior, depenent de les condicions d’adherència de la via transitada.

Al 1988 es va presentar l’ Audi V8, el primer vehicle de representació que compta amb tracció integral. Al 1994, Audi va integrar el sistema EDS, consistent en controlar la frenada de cadascuna de les 4 rodes de forma separada, ajudant al sistema Torsen a garantir la màxima tracció possible. I al 1997 va sortir al mercat el primer vehicle equipat amb ESP i tracció Quattro.

El pas definitiu va ser a l’any 1998 quan la marca d’Ingolstadt va presentar l’Audi TT amb sistema Haldex, que consisteix en un sistema de discos electrohidràulics que adopta la funció de diferencial central. A l’hora d’iniciar la marxa o en condicions normals, el vehicle es comporta com un vehicle de tracció davantera ajudant d’aquesta forma a millorar els consums homologats però depenent de certes condicions, com el parell sol·licitat pel conductor, l’adherència de la carretera pot arribar a transmetre fins gairebé el 100% de parell al eix posterior.

L’èxit del sistema d’Audi era incontestable, i a inicis del nou segle ja havia col·locat al carrer 820.000 vehicles amb tracció Quattro. El sistema Haldex es va actualitzant i millorant a cadascuna de les seves versions anteriors, fins a comptar amb un nivell de diferencial esportiu que al 2012 es va introduir al equip de competició de Le Mans.

Avui sembla impossible pensar en la marca dels quatre anelles sense referir-nos al sistema Quattro, un sinònim de seguretat, efectivitat i exclusivitat de la marca d’Ingolstadt.