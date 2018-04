L’Opel GT celebra mig segle d’història

Ara fa 50 anys Opel va sorprendre tothom amb el seu esportiu anomenat Opel GT. L’Opel GT era un esportiu amb fars escamotejables (quedaven integrats a la carrosseria), un capó molt allargat i una part posterior amb un marcat tall cupè. Una autèntica obra d’art escultòrica, fins aleshores mai vista al Vell Continent.

De fet l’Opel GT va ser dissenyat i desenvolupat en secret a Rüsselsheim per un equip dirigit per l’enginyer Erhard Schnell. Quan van tenir el cotxe gairebé enllestit van presentar el projecte a la cúpula de General Motors, aleshores matriu d’Opel, que va donar llum verda al projecte.

Els primers Opel GT van sortir de la línia de producció l’any 1968, i era fruit de la col·laboració entre Opel (que fabricava xassís, plataforma i elements mecànics) i la carrossera francesa Brissoneau&Lotz, que s’encarregava de l’elaboració de la carrosseria, xapa i pintura dels esportius alemanys.

La mecànica de l’Opel GT era molt avançada pel seu temps, ja que disposava d’un motor de tan sols 1’1 litres de cubicatge procedent del Kadett que oferia 60 CV i un propulsor més potent de gairebé 2 litres que arribava als 90 CV de potència. Tots dos propulsors s’associaven a una caixa de canvis manual de quatre relacions i enviaven tota la seva potència a les rodes posteriors.

Aquestes xifres, avui molt modestes, però el moderat pes del GT -tot just pesava uns 800 quilos en buit- el permetien accelerar al GT de 0 a 100 en poc més d’onze segons i mostrar-se extremadament àgil i reactiu en conducció esportiva.

De fet la seva agilitat i capacitat dinàmica van fer que l’Opel GT tingués èxit en el món de la competició i obtingués alguns èxits significatius com el rècord mundial de velocitat per a una unitat preparada amb un motor dièsel o el rècord de velocitat per un cotxe elèctric en una unitat preparada específicament per Georg Von Opel, nét del fundador de la companyia, que va arribar als 189 km/h.

Tot i no ser un cotxe barat, Opel va fabricar el GT fins el 1973, i en va vendre més de 100.000 unitats a Europa i els Estats Units. Avui l’Opel Gt s’ha revaloritzat i és un dels cotxes clàssics més apreciats i amb més seguidors arreu del planeta, i curiosament les unitats més cotitzades són les que disposaven del petit motor d’un litre de cilindrada i 60 CV, de les que es van fabricar poc més de 3.000 unitats i en queden pocs centenars en bon estat, cosa que ha augmentat la seva cotització al mercat de clàssics.