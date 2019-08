Montesa Cappra: l’arma perfecta de Fernando Muñoz

El mercat americà va ser per a les motos catalanes d’off-road dels anys 60 com un tercer pulmó. A Montesa, conscients de l’oportunitat, el 1966 van fer una moto de cros dissenyada específicament per als gustos d’aquells consumidors. En paral·lel, el pilot Pere Pi va crear-ne una de més idònia per al campionat d’Espanya de l’especialitat, la Cappra, que li va permetre emportar-se el títol d’aquella temporada, com ja havia fet cinc cops.

Pi va ser l’impulsor d’aquestes motos en l’àmbit espanyol, però els èxits internacionals van arribar gràcies al finlandès Kalevi Vehkonen, que va donar nom a una de les versions de la moto, o al belga Raymond Boven, que va guanyar amb una Cappra VB el txec Jaroslav Falta i el belga Harry Everts al GP d’Espanya del 1977 a la pista del Vallès.

Però si un pilot va ser identificat amb aquesta moto va ser Fernando Randy Muñoz. Abans de fitxar per Montesa havia corregut quatre anys per Bultaco, com a pilot de trial, i un per Ossa, compaginant el trial amb el motocròs. El 1975 va començar amb els d’Esplugues i l’any següent, ja dedicat gairebé en exclusiva al motocròs, va obtenir el primer dels diversos títols que rubricaria amb les Cappra. D’aqueta manera va tallar la ratxa de campionats consecutius que havien enllaçat els pilots de Bultaco des del 1967, tant en 125 com en 250. Les batalles entre ell i Toni Elías, rival i amic, encara són recordades.

La inèrcia que Randy va donar a la seva marca va permetre la creació del Trofeu Montesa de motocròs, la millor fórmula de promoció d’aquest esport, mai superada en aquest país. Després, Muñoz també seria pilot de Maico, Gilera i Yamaha, amb qui seguiria guanyant curses i campionats, però no amb l’autoritat amb què ho havia fet amb Montesa. Andalús de naixement i català d’adopció, va morir als 33 anys d’un accident de trànsit a la Seu d’Urgell.