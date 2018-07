Beetle, el cotxe del poble

Ara tothom el coneix com a Beetle, però l’anomenat “cotxe del poble” el vam descobrir com a Escarabat. El seu gran impulsor va ser ni més ni menys que Adolf Hitler. El funest genocida volia fer revifar la castigada indústria alemanya després de la Primera Guerra Mundial. La indústria de l’automòbil era clau per assolir la fita. L’enginyer Ferdinand Porsche va entendre el repte i per això va crear el primer KdF-Wagen, que seria l’embrió d’aquest Escarabat.

Després de valorar més de trenta propostes diferents de Porsche, la cúpula del govern nazi va aprovar el disseny i fabricació d’un automòbil que es va apropiar com a símbol de la seva propaganda. Sortosament, amb els anys aquest cotxe s’ha anat desempallegant d’aquell lúgubre llegat i s’ha convertit en un vehicle simpàtic, capaç de protagonitzar fins i tot pel·lícules per als més joves.

El Beetle ha esdevingut més que un producte d’èxit indiscutible en la història de l’automoció: una imatge icònica de l’automòbil.

Tot i que els primers dissenys venen del 1934, no es va començar a fabricar en sèrie fins al 1938. Les unitats que van arribar per aquí eren totes d’importació.

D’aleshores ençà hi ha hagut diverses generacions d’un vehicle que, en el disseny original, es va deixar de fer el 1978 -tot i que en alguns països el van continuar fabricant uns anys més-, després de produir-ne més de vint-i-un milions d’unitats a tot el món.

I el 1998 naixia la primera generació del New Beetle, que ens acompanya encara avui dia amb un èxit notable, després de diverses remodelacions.