El BMW M1 de Warhol celebra el 40è aniversari en plena forma

“M’estimo molt aquest cotxe. És més que una simple obra d’art, té més èxit que una simple obra d’art”. Així va definir l’artista nord-americà Andy Warhol el seu BMW M1 un cop va acabar la seva obra, tot just ara fa 40 anys. La marca bavaresa ha volgut celebrar el 40è aniversari del BMW M1 Art Car amb una sessió fotogràfica exclusiva.

Tal com us vam explicar ara fa dos anys, el BMW M1 va ser un fracàs rotund que el temps ha convertit en un èxit i un model especialment estimat i valorat pels amants dels cotxes clàssics i de l’estètica ‘vintage’ del ‘pop art’ dels anys 70 del segle passat.

El BMW M1 Art Car de Warhol era una versió de competició homologada per competir en el Grup 4 de la FIA amb un motor atmosfèric de sis cilindres en línia que oferien 470 CV de potència. Va competir amb el número 76 en diverses curses de l’any 1979, entre les quals destaquen les 24 Hores de Le Mans, en què el cotxe pintat per Warhol va acabar en segona posició de la seva categoria i en sisena posició de la classificació general.

Potser pel seu historial esportiu aquest BMW M1 Art Car és un dels cotxes més valuosos que ha fabricat mai la marca bavaresa, ja que la carrosseria original, signada per Giugiaro, va ser la base sobre la qual Warhol va plasmar la seva obra, cosa que ràpidament va convertir el cotxe en una de les poques obres d’art de la història que, maridant escultura i pintura, han estat utilitzades per a alguna cosa més que per ser contemplades.

El fotògraf escollit per la marca per a aquest reportatge ha sigut l’alemany Stephan Bauer, un gran admirador de l’art de Warhol i del món de l’automoció que sempre ha qualificat el BMW M1 Art Car com el cotxe dels seus somnis. Ha quedat ben clar que el resultat del reportatge està a l’altura de l’obra d’art més ràpida de tota la història.