Un Alfa Romeo Giulietta SZ, rescatat de la paperera de la història 35 anys després

El passat mes de novembre uns operaris van descobrir un autèntic tresor, una de les troballes més espectaculars dels darrers anys. I és que en el soterrani d’un local del centre de Torí va aparèixer una Giulietta SZ en bon estat de conservació 35 anys després d’haver vist la llum del sol per darrer cop.

El seu antic propietari era un mecànic solter i sense fills que va morir sense nomenar hereus, i tal com fixa la llei italiana les seves propietats van passar a mans de l’estat. Quan els funcionaris del país transalpí van inspeccionar les propietats del difunt no van donar crèdit al que van trobar, ja que Alfa Romeo només va fabricar 217 unitats de la Giulietta SZ, abreviatura del mot ‘Sprint Zagato’, una variant biplaça esportiva amb carrosseria lleugera ignada per Zagato.

El cotxe, que havia estat 35 anys guardat al soterrani (segons sembla per una averia en el muntacàrregues del taller) està en un perfecte estat de conservació i manté la pintura, els cromats, la transmissió i el motor originals, convertint-se en un autèntic unicorn en el món dels cotxes clàssics.

Després de recuperar la Giulietta SZ mitjançant una grua l’estat italià va subhastar el cotxe, pel qual algú va arribar a pagar 567.000 euros, un preu no excessivament elevat tenint en compte l’estat del vehicle i el seu historial, i que segurament es revaloritzarà encara més en el futur.