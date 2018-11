El Mercedes-AMG GLC 63 S es converteix en el totcamí més ràpid a Nürburgring

La lluita pel tro del totcamí més ràpid a Nürburgring és més viva que mai. Ara fa una mica més d'un any l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde es coronava 'king of the ring' després de signar un crono espectacular de 7:51 al vell traçat alemany derrotant esportius de pura raça com el BMW M4, el Mercedes-Benz SLR McLaren, el 911 GT3, l'Audi R8, el Panamera Turbo S, l'Honda Type R o el Golf GTI Clubsport, entre d'altres.

Mercedes ha contraatacat amb un nou registre de 7:49 (dos segons més ràpid) signat pel Mercedes-AMG GLC 63 S, que es converteix en el totcamí més ràpid de Nürburgring. Aquest model alemany preparat pel departament esportiu AMG iguala la potència de l'Stelvio (510 CV) però presenta un parell superior gràcies a la cilindrada del seu propulsor, ja que si l'italià utilitza un V6 de 2,9 litres, aquest Mercedes-AMG GLC 63 S és impulsat per un imperial V8 4.0 biturbo.

Però pel que sembla la batalla per la corona de Nürburgring no ha fet més que començar, perquè els rumors apunten que la primavera vinent li arribarà el torn al nou Lamborghini Urus i els seus 650 CV de potència. Una lluita probablement innecessària –els totcamins no haurien de poder competir amb un esportiu– però que no pararà de créixer.