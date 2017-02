Toyota Auris Híbrid, ser ecològic no costa tant

És molt difícil destacar amb personalitat al segment C, corresponent al mercat dels vehicles compactes, el segment preferit per la major part de compradors del planeta i on les marques exposen les seves millors creacions.

Però Toyota ha aconseguit crear un vehicle que brilla amb llum pròpia al segment. Es tracta de l'Auris, el referent compacte de mobilitat híbrida i ecològica -no debades, és l'híbrid més venut del món-, i un vehicle que també destaca per la seva versatilitat i polivalència.

I és que Toyota ofereix el seu model compacte amb tres opcions mecàniques: dièsel, benzina i híbrida. De les tres, la més venuda és la versió híbrida, que a l’estat espanyol va arribar a significar més de la meitat del total de matriculacions.

L'actual generació de l'Auris porta dos anys present al mercat, però tot just aquest 2017 Toyota l'ha actualitzat amb millores que afecten, sobretot, a l'equipament de seguretat amb la inclusió de sèrie del sistema Toyota Safety Sense que inclou, entre altres, detector de canvi de carril i d'objectes, control intel·ligent de llums de carretera i reconeixement de senyals de trànsit. A més, les versions híbrides -com és el cas que ens ocupa- reben de sèrie l'acabat d'equipament Feel!, que inclou unes llandes de disset polsades i seients davanters amb insercions d'Alcantara.

Un compacte amb personalitat

L'Auris és un cotxe amb personalitat pròpia. El seu disseny, molt de l'escola japonesa, es caracteritza pel gust per les línies rectes, el joc visual amb les formes geomètriques i el predomini del llenguatge estètic de la marca, especialment en el frontal -amb grups òptics allargats que conflueixen sobre la calandra i el logo de Toyota- i unes nervadures poc marcades (però existents) al capó i les portes del vehicle.

El disseny de l'Auris probablement no faci girar caps al seu pas, però a diferència del seu germà gran Prius, segueix alguns convencionalismes estètics per no mostrar-se excessivament diferent a la resta dels seus rivals.

Pel que fa als interiors, l'Auris gaudeix d’un disseny d'interior ergonòmic i racional, amb espais diàfans que permeten una bona habitabilitat i comoditat, amanit amb un bon assortiment tecnològic. La consola central està presidida per una pantalla tàctil amb ordinador de bord, ràdio i navegador gestionat pel sistema d'infoentreteniment del vehicle i que permet controlar l'estat de càrrega de la bateria, consultar les mitjanes de consum o introduir una adreça.

Una mecànica eficient

La versió híbrida del Toyota Auris suma un propulsor de benzina convencional de 99 cavalls de potència i 1’8 litres de cilindrada associat a un propulsor elèctric que suma 82 cavalls més. Curiosament l’Auris no pot sumar la capacitat màxima dels dos motors alhora, ja que estan limitats i gestionats electrònicament i quan treballen plegats aporten una potència màxima de 136 cavalls.

L’altre característica pròpia dels híbrids de Toyota és el seu canvi automàtic CVT, amb un funcionament de transmissió continua i sense embragatge, o l’absència de models endollables, ja que l’Auris recarrega les bateries gràcies a la pròpia energia cinètica del cotxe. Per exemple, si frenem lleugerament no són les pastilles de fre les que intervenen en la frenada, si no el generador d’energia que també intervé quan el cotxe circula en baixades o per la pròpia inèrcia del moviment.

Tot i ser un cotxe automàtic, l’Auris híbrid disposa de tres modes de conducció: “EV”, “Eco” i “Power”. El mode “EV” significa Electric Vehicle, i permet circular en mode 100% elèctric durant uns pocs quilòmetres. El mode “Eco” gestiona l’aportació dels dos motors per minimitzar emissions i consum de carburant, i el mode “Power”sacrifica l’eficiència per convertir el motor elèctric en un auxiliar del de combustió en la cerca de la màxima potència possible.

Val a dir que les diferències entre el mode “Eco” i “Power” no són abismals. De fet el mode “Power” tan sols destaca quan iniciem la marxa completament aturats com ara en una incorporació o un semàfor.

El Toyota Auris híbrid és un cotxe eminentment urbà. Gràcies a la seva direcció i suspensió és força àgil per moure’s per entorns urbans amb consums moderats i amb poques emissions. A més aquest model disposa del distintiu ecològic de la DGT, cosa que fa que pagui menys peatges, pagui menys impostos de matriculació i circulació o gaudeix de bonificacions a les zones d’aparcament delimitades com zones blaves o verdes de Barcelona i rodalies.

A més, l’Auris híbrid és extraordinàriament silenciós, suau i còmode per realitzar trajectes urbans, i allibera al conductor i als ocupants de les típiques sotragades que experimenten els cotxes de combustió convencional a l’hora de canviar de velocitat o iniciar la marxa quan estan completament aturats.

Per contra, aquesta versió híbrida no és tan brillant en un ús massiu per autopista o carreteres ràpides, ja que els consums reals s’enfilen als cinc o sis litres amb molta facilitat i la potència que entrega tampoc és extraordinària. Fins i tot cal pitjar el pedal de gas a fons si anem carregats i l’orografia no és favorable.