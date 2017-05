Skoda Yeti, un cotxe que no necessita aparentar

És el primer cop que analitzem un cotxe que té les hores comptades al mercat: el Yeti, l’únic SUV d’Skoda durant molts anys i que fins i tot ja té substitut: el nou Skoda Karoq, que arribarà al mercat a finals d’any.

L'Skoda Yeti és un cotxe que fa plantejar-te què és el que necessites realment en un vehicle. El Yeti és un totcamí funcional, pràctic i assequible capaç de fer pujar els colors a la majoria de SUV del mercat amb preus molt més elevats que el d'aquest SUV txec.

El Yeti reuneix tot allò que un totcamí realment necessita sense voler aparentar

El Yeti va aparèixer al mercat l'any 2009, tot i que va ser actulitzat amb un “restyling” estètic l'any 2014, però utilitzant la mateixa plataforma i oferta mecànica existent. El Yeti és, per tant, un model veterà que Skoda substituirà en un o dos anys. Per què és interessant un model que està tan a prop del fina de la seva vida comercial? Doncs perquè ara Skoda està oferint preus molt competitius i bons equipament per una plataforma i mecànica més que provada. Per tant, el Yeti es converteix en una opció molt interessant: tot i que el seu preu fos de 25.000 euros, és possible trobar unitats com la de prova per menys de 20.000 euros.

Les darreres unitats del Yeti incorporen el paquet “Black Pack”, una edició especial d'aquests models tardans que inclou un sistema d'àudio amb pantalla tàctil multimèdia de 6,5 polzades, climatitzador automàtic, connexió Bluetooth, port USB, Smart Link, sensors de pluja i llums, paquet esportiu exterior amb llandes de disset polzades, taula plegable en les places posteriors , càmera de visió posterior amb sensors d'aparcament i diverses motllures cromades en el seu habitacle. Tots aquests extres estaven disponibles en la nostra unitat de prova (que no era “Black Pack” si no “Yeti Outdoor”, una sèrie que ja no comercialitza Skoda).

Estèticament el Yeti ha variat ben poc. És un disseny més pràctic i funcional que no pas atractiu, tot i que els diversos elements estètics com els para-xocs, els passos de roda i les llandes d'aliatge li ofereixen una aparença aventurera i robusta.

Tot i les seves mides compactes, una de les qualitats del Yeti és la seva habitabilitat, que permet encabir cinc ocupants al vehicle -això sí, una mica justos a les places posteriors, ja que només ofereixen 136 centímetres d'amplada- i oferir un maleter amb una bona capacitat de 405 litres, i val a dir que els dos seients laterals posteriors es poden desplaçar fins 14 centímetres endavant per oferir més espai al maleter -que pot arribar fins als 510 litres de capacitat-.

Els seients posteriors també es poden extreure individualment, permetent una capacitat de càrrega màxima de 1.760 litres, xifra que sumada a l'obertura vertical de tot el portó fan que el Yeti tingui una capacitat de càrrega i una funcionalitat realment destacables.

Una mecànica robusta per un totterreny de debò

La nostra unitat de prova disposava d’un motor 2.0 TDI de 140 cavalls associat a un canvi automatitzat DSG de sis velocitats i doble embragatge, ben conegut per altres models de la marca. Vall a dir que el Yeti necessita recarregar els nivells d’AdBlue per acomplir correctament amb els llindars d’emissions comunitaris.

A més, el nostre Yeti disposava d’una plataforma de tracció integral gràcies a un sistema d’embragatge de tipus Haldex, que s’activa quan detecta que alguna de les rodes té pèrdua de tracció -això també vol dir que el 90% es comporta com un model de tracció davantera convencional-, cosa que sumada a un recorregut de les suspensions prou alts i els protectors de baixos augmenten la vocació i capacitat “off-road” del Yeti.

Fins i tot el Yeti disposa d’un mode “off-road”, així com bloqueig electrònic del diferencial i sistema de control de descens, que ens permet afrontar amb garanties les excursions fora de l’asfalt, cosa que no podem afirmar de l’immensa majoria de SUV i totcamins que poblen els carrers del país.

Ara bé, quan el ferm rellisca o perd la tracció el canvi DSG no m’ha acabat de convèncer per un ús “off-road”. M’explico: si no desactivem el control de tracció i passem a un control manual del canvi de marxes alguns conductors podrien tenir dificultats per avançar en un terreny relliscant com ara fang o neu, ja que la primera marxa no és prou llarga per fer les funcions d’una reductora.

El maridatge entre el canvi automatitzat DSG i el mode "off-road" del Yeti no són ideals per sortir-se'n de situacions amb poca adherència

Probablement aquest sigui un problema menor, ja que difícilment els propietaris d’un Yeti es buscaran problemes a la muntanya, tot i que el cotxe és capaç de sortir-se’n -menys encara si equipen llandes d’aliatge de disset polzades i pneumàtics convencionals-. Els angles d’atac i sortida també són suficients per circular per pistes fins i tot una mica trencades, per un cotxe amb correctes aptituds fora de l’asfalt, però que tampoc és el vehicle ideal per participar al Dakar.

El Yeti no és un cotxe ideal per moure’s per carreteres revirades, però sorprenentment balanceja i presenta menys inèrcies que molts SUV amb menys aptituds fora de l’asfalt que el Yeti. Ara bé, aquest no és un cotxe àgil ni ràpid. Millor és el seu comportament per autopistes i carreteres ràpides, on pot circular sense problemes a velocitats legals amb mitjanes de consum que voregen i difícilment superen els cinc litres a poc que siguem curosos amb el pedal d’accelerar.

Per ciutat, en canvi, el Yeti homologa consums de vuit a deu litres, tot i equipar un sistema “Start&Stop” i el fet que el canvi DSG engrani de seguida una marxa llarga. Ara bé, no tot és negatiu: aparcar aquest SUV és molt fàcil gràcies a les seves mides compactes i el fet que no tingui cap mena de tercer volum a la part posterior.

Conclusió Si necessiteu un model racional i assumible per circular amb garanties fora de l’asfalt amb una mecànica provada i consolidada i no sou d’aquells que busquen aparentar amb el seu vehicle, el Yeti és una opció magnífica.

Preus

Actualment encara es poden adquirir els Yeti “Black Pack” per un preu entre 16.200 i 17.500 euros amb un motor 1.2 TSI de gasolina o un motor 2.0 TDI dièsel de 110 cavalls, sempre associats a canvi manual i plataforma de tracció davantera.