Skoda Spaceback 1.2 TSI 110, polivalència en estat pur

Dins el mercat dels compactes hi ha una sèrie de models que gairebé coneix tothom, més enllà dels coneixements que tingui del mercat automobilístic. Estem parlant de models mítics com el Renault Megane, el Seat León, el Volkswagen el Golf, el Ford Focus i un llarg etcètera. Però enmig de tota aquesta dura batalla hi ha una marca que sense fer gaire soroll col·labora a fer una mica més difícil l’èxit comercial dels altres compactes: estem parlant d’Skoda. Si bé a la majoria de gent aquesta marca li sonarà per l’exitós Fabia (prova Fabia) o per l’enorme quantitat de taxis que hi ha del model Octavia, el cert és que els txecs no volien desaprofitar l’oportunitat d’incorporar-se al segment C -que és el més venut a Espanya- i per aquest motiu fa temps que ofereix a la seva gamma el model Spaceback.

Skoda va recuperar la denominació Rapid l’any 2012 per llençar al mercat una berlina compacta, que compartia la plataforma MQB i molta tecnologia amb d’altres models de Seat, Volkswagen o Audi, i que tenia moltes similituds amb el seu germà, el Seat Toledo. Un any després, i en la línia del que hem comentat abans, la marca va voler entrar de ple al segment C i va adaptar el seu model Rapid a la carrosseria “hatchback”, que era divuit centímetres més curta que la del Rapid i passava de 550 a 415 litres de maleter.

I d’ençà l’any 2013 l’Spaceback s’ha incorporat a un mercat molt competitiu amb unes dades de vendes més aviat discretes, superat clarament pels seus competidors més directes. Aquest fet no hauria d’amagar que el cotxe sigui totalment recomanable, com tot seguit detallarem.

ESTÈTICA EXTERIOR I INTERIOR

L’Spaceback no sembla un Rapid retallat a corre-cuita, sinó que té unes proporcions ben treballades que fan possible la seva identificació com a vehicle compacte des d’un primer cop d’ull. El disseny ni és estrident ni busca sorprendre, sinó que té unes línies senzilles però efectives (com és habitual al grup VAG) i pretén agradar en major o menor mesura a tothom.

La retallada en la llargària respecte la berlina de la qual deriva fa que mesuri 4,30 metres de longitud, mentre que l’amplitud és la mateixa (1,70 metres) i l’alçada és un centímetre inferior, situant-se en 1,45 metres. Així, els canvis es concentren bàsicament la part posterior, que manté la línia de disseny Skoda amb els fars dibuixant una “C” i una porta de maleter amb un acabat en color negre que aporta un toc d’exclusivitat.

La millor paraula que defineix l’interior és funcionalitat. Els comandaments són molt intuïtius, la instrumentació molt clara i l’ordinador de bord facilita una quantitat enorme d’informació del vehicle (de sèrie a partir de l’acabament intermedi). L’únic però que se li pot posar és que la pantalla central està situada en una posició un pèl baixa a la consola central i provoca haver de desviar molt la mirada de la carretera per consultar-la, però té com a contrapartida un disseny molt simètric que denota una clara integració de tots els elements que conformen el quadre de comandament.

L’habitabilitat és, segurament, el seu punt més fort. L’espai a les places davanteres és bo, però a les posteriors és senzillament brillant. Els passatgers gaudeixen de moltíssim espai per les cames i la distància fins al sostre és més que suficient. A més, té la opció d’incorporar el sostre panoràmic (com es pot veure a les imatges, per 750 euros), que incrementa la sensació d’amplitud gràcies a la gran quantitat de llum que aporta a l’habitacle.

I si mirem una mica més enrere ens trobem amb un gran maleter de 415 litres de capacitat i que compta amb la possibilitat d’abatre el seient central per encabir-hi objectes llargs, a més de poder abatre tots els seients posteriors en proporció 60:40 aconseguint un volum de càrrega de fins a 1381 litres.

Tot i que l’equipament de la versió bàsica no és molt complet, ja incorpora elements com la connexió USB i Auxiliar, ESP, aire condicionat o sistema start/stop, i s’ha de considerar que el seu preu és de tan sols 12.050 euros. A mesura que anem seleccionant nivells d’equipament més elevats la dotació augmenta notablement, mentre que el preu no ho fa en la mateixa proporció i es continua mantenint força baix, sent en la versió més completa de 15.460 euros. Cal destacar que la nostra versió equipava gairebé tot l’equipament opcional que es pot afegir al ja de per sí acabat més luxós (anomenat Style), i el preu final no arribava a 20.000 euros per un compacte amb motor de 110 cavalls i que incorpora elements com sostre panoràmic, fars de xenó, navegador, seients calefactables, control d’assistència en arrencada, càmera de visió posterior, sistema KESSY d’arrencada del motor sense clau i alarma, sensor de proximitat amb el vehicle que ens precedeix i un llarg etcètera. Sens dubte un preu molt competitiu.

MOTOR

Hem tingut l’oportunitat de provar el bloc d’1,2 litres TSI benzina, i el seu rendiment és realment bo. Desenvolupa un parell de 175 Nm i una potència de 110 CV, que tot i no ser unes xifres espectaculars val a dir que mouen amb agilitat l’Spaceback i en cap moment es troba a faltar potència. Això sí, el motor es deixa sentir a l’interior de l’habitacle i a la que s’ocupa la part alta del tacòmetre la el so percebut és elevat

Pel que fa a consums, a un ritme normal sense grans exigències i circulant a velocitats legals fent ús de marxes llargues la mitjana se situa en 6,9 L, lluny dels 4,9 que homologa. Com a mínim en un ús interurbà se situa en uns raonables 5,1 L, fet que el fan recomanable per fer molts quilòmetres en favor de les versions dièsel equivalents.

DINAMISME

L’Spaceback és eminentment un cotxe confortable, pensat per poder recórrer grans distàncies però que també és vàlid per un ús urbà gràcies, entre d’altres elements, a la suavitat de la seva direcció o a la bona visibilitat que ofereix. El tarat de la suspensió és confortable però sense ser tou i el comportament en carreteres secundàries és correcte, però en línies generals denota que no és allò pel que ha estat dissenyat.

Pel que fa al canvi, la nostra unitat incorporava la caixa manual de sis velocitats que disposa d’unes relacions llargues però amb suficient potència, amb la qual cosa no s’ha de reduir marxa contínuament per aconseguir que el cotxe avanci amb ganes. En definitiva, l’Spaceback és un cotxe al que si no li demanem grans exigències en carretera ens respondrà amb un comportament molt dòcil i confortable.