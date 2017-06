Seat León Cupra ST 4Drive, l'orgull de Martorell

He de confessar que associar en un mateix cotxe els conceptes Cupra i vehicle familiar m'ha costat una mica mes del que creia. Els Cupra són els models més potents dels del Baix Llobregat -de fet el propi nom Cupra prové dels mots "Cup Racing"- i l'actual León Cupra és el més potent mai fabricat gràcies als 300 cavalls que eroga el seu potent motor 2.0 TSI.

Altrament aquesta versió Cupra s'associa per primer cop amb un sistema de tracció integral -que els de Martorell anomenen 4Drive- i la carrosseria de tall familiar anomenada ST. La tracció integral 4Drive i la carrosseria familiar sumen diversos quilos a la bàscula (aquest model supera la tona i mitja de pes), però el motor 2.0 TSI els arrossega sense cap tipus de problema.

Un altre especificitat d'aquest León Cupra ST és que a diferència de la resta de la gamma d'aquesta generació del León Cupra tan sols està disponible amb un canvi automatitzat DSG de sis velocitats i doble embragatge.

El fet que aquesta versió disposi de forma exclusiva de tracció integral 4Drive i canvi automàtic demostra que la seva vocació al mercat és substancialment diferent al prototip de comprador d'un Cupra que ha existit fins ara. Fins i tot el tub d'escapament de la versió familiar és menys exagerat -o sorollós- que els altres models de la gamma.

Estèticament aquest Cupra afortunadament vol passar desapercebut -mai he estat massa amant de l'estètica recarregada de la generació precedent-, esdevenint un autèntic llop amb pell de xai capaç de fer suar les dents a models amb més renom i amb un preu molt més elevat. Pel que fa als interiors, els canvis estètics es limiten a la presència del logo Cupra al quadre d'instruments i palanca de canvi, a més dels seients tipus bàquet esportius de què disposa.

Un model amb caràcter

Tot i que aquest León Cupra ST 4Drive sembli i sigui més racional o civilitzat que la resta de la gamma Cupra, manté l'essència dinàmica que històricament han caracteritzat els Cupra. De fet és probable que aquest León Cupra ST 4Drive sigui el familiar amb ànima esportiva més equilibrat i assequible del mercat.

El cotxe disposa de quatre modes de conducció diferents, anomenats “Confort”, “Sport”, “Cupra” i un darrer anomenat "Individual" que permet ajustar i personalitzar els paràmetres del cotxe -suspensió, direcció i gestió de la caixa de canvis- en funció de les preferències del conductor.

La nostra unitat de prova equipava a més el “Performance Pack”, que previ pagament d'un sobrecost de 2.600 euros incorpora pneumàtics Michelin Pilot Sport Cup 2, suspensió esportiva específica i llandes ennegrides de dinou polzades per millorar el rendiment dinàmic del Seat més potent i capaç mai fabricat.

Un cotxe familiar?

La vocació dels models ST és oferir més espai i habitabilitat als compradors que per diverses raons necessiten un model amb carrosseria de tall familiar. Ara bé, la rigidesa de la suspensió i les prestacions dinàmiques del model van més enfocades a la diversió al volant que no pas al benestar de les places posteriors o un ús familiar intensiu, per bé que també pot complir amb més o menys encert en aquest aspecte. Potser més que un model orientat a encabir infants, el León Cupra ST pot esdevenir un company perfecte per esportistes que carreguen companys i material per gaudir de l’activitat física, per exemple.

Per garantir l'eficàcia dels 300 cavalls del motor 2.0 TSI i la seguretat dels ocupants del vehicle el León Cupra disposa d'un diferencial autoblocant electrònic hidràulic de sèrie que facilita les coses al conductor i garanteix l'eficàcia del cotxe fins i tot en condicions de poca adherència. L'altre apartat que cal destacar del León Cupra de 300 cavalls amb el paquet “Performance” és el del seu sistema de frenada, que inclou frens de disc perforats a l'eix davanter i ventilats al posterior.

Eficaç i segur

Les ajudes electròniques (control de tracció i estabilitat) i mecàniques (frens, pneumàtics...) fan que aquest León Cupra ST 4Drive sigui realment fàcil i segur de conduir. El xassís gudeix d'una bona rigidesa torsional, i el bastidor és de prou qualitat per suportar sense cap problema la potència que eroga el motor benzina de quatre cilindres.

A més, la posada a punt d'aquest nou model amb tracció total és realment bona, ja que el cotxe es manté neutre i reacciona amb molta noblesa permetent un pas per corba realment alt. Si a aquesta facilitat al volant i comportament dòcil hi sumem l'excel·lent gestió del canvi automàtic de sis velocitats DSG el resultat que obtenim és el d'un cotxe molt eficaç i segur, realment senzill de conduir.

Seleccionant el mode “Confort” el León Cupra es mostra gairebé com un compacte amb carrosseria familiar a l'ús, tot i que la gestió del canvi en marxes curtes i la rigidesa de la suspensió a l'hora de superar sots, guals i altres obstacles urbans.

El mode esportiu o “Sport” es el que més equilibrat em va semblar, ja que permet alliberar l'ànima i l'essència del cotxe amb seguretat i control, sense arribar a esdevenir incòmode o radical. De fet aquest mode és el més adequat per circular amb agilitat per trams revirats o per realitzar avançaments i incorporacions a autopistes i autovies.

Amb aquest mode esportiu activat la nostra unitat de prova reaccionava amb immediatesa i velocitat, de forma molt efectiva i eficaç però sense acabar de transmetre tot el què passa al volant. I és que si el so dels Cupra ha millorat força respecte el model precedent, la direcció encara em segueix semblant una mica tova i poc comunicativa.

El mode “Cupra” allibera la potència d'aquest guerrer disfressat de familiar. El mode "Cupra" modifica la gestió de l'ESP -la permissivitat de l'electrònica-, endureix la direcció i la gestió de la caixa de canvis em va semblar molt adequada per passar una bona estona en un circuit, però potser fins i tot un pèl radical per un ús convencional. M'explico: cal tenir el cap ben assentat per saber on és el teu límit i per descomptat no és gens bona idea exprimir aquesta bèstia a la via pública, ja que en cap cas val la pena posar en cap mena de risc a la resta d'usuaris -bicicletes, runners, motoristes o altres conductors-. Per què insisteixo en aquest punt? Doncs perquè aquest Cupra és tan senzill de fer anar, noble en reaccions i embriagador que és possible superar de llarg els límits de velocitat establerts -i el que és més perillós- els límits propis sense adonar-nos.

Cal tenir dos dits de front per fer anar aquest cotxe: és tan segur i noble que ens fa oblidar els nostres propis límits embriagant-nos amb facilitat

Enfocat a un ús esportiu dins del circuit també podem optar per desconnectar els controls de tracció ESP i alliberar del tot l’ànima del Cupra. Dins de circuit el León Cupra ST 4Drive també pot arribar a complir amb nota, però potser aquest model de tall familiar, canvi automàtic i tracció integral (i per tant més pes) sigui el menys orientat a les tandes de tota la gamma Cupra.

Pel que fa als consums, entenent que no és un element decisiu en un model de 300 cavalls, tracció integral i 1.500 quilos de pes, vaig obtenir una mitjana de 12 litres als cent quilòmetres, tot i no haver exprimit el pedal a fons ni haver entrat a circuit. Si volem explotar els límits del cotxe és fàcil superar els 20 litres, i per contra no és senzill baixar dels 9 litres a velocitats legals per autopistes i autovies.

Conclusió Si busqueu un cotxe molt potent, amb espai i tracció integral, però discret i funcional per menys de 40.000 euros, no existeix cap millor opció al mercat que el nou León Cupra ST 4Drive, un cotxe capaç de fer baixar els fums a models i fabricants amb més renom internacional.

Preus

Els preus del León Cupra ST de 300 cavalls arrenquen en els 35.000 euros que costa la versió de tracció davantera i canvi manual i els 38.690 € de la versió equipada amb canvi DSG i tracció integral 4Drive. A més, el preu s'enfila fins els 45.730 euros de la nostra unitat, equipada amb el "Performance Pack", navegador "Seat System Plus", sistema de reconeixement de senyals, "Front Assist" i detector de vianants i seients esportius tipus bàquet.