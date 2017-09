Opel Insignia Grand Sport, tecnologia i eficiència es donen la mà

L’Insignia és un dels principals actius d’Opel, la marca alemanya que tot just fa uns mesos va deixar el grup General Motors (on portava gairebé un segle) per passar a formar part del grup gal PSA, que també inclou les marques Peugeot, Citroën i DS.

De fet, l’Insignia Grand Sport (aquesta generació incorpora aquest cognom) és el darrer cotxe fabricat íntegrament sota la direcció de General Motors, abans del seu traspàs al grup PSA. I val a dir que aquest és un cotxe que està realment ben fet: pot mirar als ulls de qualsevol rival del seu segment, quan no mostrant-se per davant en termes d’eficiència i tecnologia.

I és que aquest Insignia Grand Sport incorpora diversos “gadgets” tecnològics històricament associats a categoria “Premium” com ara “Head-up Display”, punt Wi-Fi, possibilitat de connectar fins a set dispositius electrònics, assistent de carril, detector d’objectes i vianants, avís de col·lisió amb frenada adaptativa o una actualització molt intuïtiva del navegador i el sistema d’infoentreteniment IntelliLink o detalls de qualitat con els seients de cuir perforat i els materials utilitzats en el disseny de l’interior, on predomina l’ús de pell, cuir, plàstics tous i altres materials agradables al tacte.

Aquest nou Insignia és més lleuger que la majoria dels seus rivals, tot i ser sensiblement més llarg i ample que els seus principals competidors o fins i tot que el seu predecessor. Amb un disseny dinàmic, sobri i estilitzat -caracteritzat pels llums LED o la caiguda del pilar C sobre el maleter- aquest Insignia Grand Sport dóna la sensació de ser més petit dels gairebé 5 metres de llarg i 1’8 d’ample que homologa la seva fitxa tècnica.

Pel que fa als interiors, Opel ha anat un parell de passes més enllà amb l’execució d’uns interiors ben aconseguits, ergonòmics i funcionals que conjuguen amb una qualitat percebuda prou elevada. Probablement encara no pot competir amb els materials utilitzats pel trio “premium” germànic -el preu final també ho justifica- però la posició de conducció i la disposició dels comandaments probablement té poc a envejar als grans referents del segment.

Aquest nou Insignia va més enllà en termes de qualitat, elegància i comoditat

Arribats a aquest punt voldria esmentar que els seients opcionals amb certificat AGR, pensats per reduir els problemes d’esquena, optimitzen la posició de la columna amb una subjecció lateral més pronunciada per recollir millor l’esquena, que si no arriba a ser incòmode sí que pot sorprendre a alguns conductors i fins i tot provocar algunes molèsties pels ocupants amb major massa corporal.

Més enllà d’aquest inconvenient, l’Insignia Grand Sport està pensat per oferir comoditat i confort als ocupants en trajectes llargs, gràcies a la qualitat del bastidor i del xassís -les suspensions absorbeixen les irregularitats del ferm amb facilitat, sobretot amb el mode “Tour” activat, i l’habitacle està ben insonoritzat i climatitzat (triple climatitzador, seients amb calefacció i ventilació...), reunint els condicionants per poder afrontar llargs desplaçaments sense cansar als seus ocupants.

Gràcies a les generoses dimensions de la carrosseria també ofereix espai suficient per les cames i deixant espai pel maleter de 490 litres, que si bé és suficient per un ús quotidià del cotxe, és una xifra inferior a la que homologa el seu predecessor o la major part de la competència.

Un motor poc refinat

Opel ofereix opcions de motorització dièsel i gasolina amb una forquilla de potències compresa entre els 110 i els 210 CV de potència, associats a sistemes de tracció davantera i caixes de canvis manuals i automàtics de 6 velocitats excepte les versions GSi amb tracció integral i caixes de canvi de vuit velocitats.

La nostra unitat de prova disposava del motor dièsel 1.6 CDTi de quatre cilindres que entrega una potència de 136 CV associat al canvi manual de 6 velocitats. I val a dir que aquest motor no m’ha acabat de convèncer ni per tacte (l’he trobat un pèl aspre, tosc i poc refinat) , ni per so (tot i el bon treball d’insonorització el motor és estranyament sorollós) ni per prestacions (l’entrega de potència és excessivament plana i li falta una mica de contundència), però tots aquests inconvenients –que probablement no siguin importants pels compradors d’aquest tipus de motor- es veuen compensats, en bona mesura, per uns consums reals que oscil·len entre els 5 i els 6 litres en cicle mixt, prou baixos per una berlina de cinc metres i més de tona i mitja de pes.

D'acord, aquest motor manté consums ajustats, però potser li falta caràcter i entrega de potència

Els 136 CV d’aquest motor personalment em semblen suficients per un ús intensiu en autopistes o carreteres ràpides homologant consums ajustats, però tot i seleccionar el mode “Sport” no m’acaba de convèncer el seu rendiment i la seva entrega de potència a l’hora d’avançar o incorporar-nos a l’autopista, per exemple.

Val a dir també que el mode esportiu del nou Insignia sembla haver evolucionat força respecte la generació anterior: la direcció esdevé més directa i comunicativa, i els amortidors presenten un tarat més rígid que fa guanyar estabilitat i aplom en el pas per corba. Fins i tot el motor sembla estirar amb una mica més d’energia i alegria que en el mode normal, però la gestió del canvi de marxes, molt adient per un ús convencional, esdevé una mica lent en les transicions a causa del recorregut de la palanca del canvi i la resposta del motor en la zona mitja-baixa del tacòmetre.

Per acabar, aquest Insignia Grand Sport -com qualsevol berlina del seu segment i gairebé 5 metres de llarg- tampoc s’acaba de trobar còmode als carrers estrets i espais reduïts de les grans ciutats. Aparcar-lo a la primera en els estrets espais de la ciutat no és una tasca senzilla, i l’avisador de proximitat esdevé un pèl intrusiu , poc realistai fins i tot molest.

Conclusió Si busqueu una berlina ben feta, còmode, amb les darreres tendències tecnològiques i amb un consum contingut el nou Insignia Grand Sport és una de les opcions més equilibrades del mercat. Això sí, si heu d’efectuar avançaments i incorporacions sovint, un convé optar per motors més potents que aquest.

Preus

Els preus de l’Insignia Grand Sport arrenquen en els 25.000 euros que costa la versió d’accés amb un motor gasolina de 140 CV i acabat Selective fins als 37.500 que costa la versió més potent i equipada de la gamma, la variant GSI de 260 CV i tracció integral.

La nostra unitat en concret, amb el nivell d’acabat Excellence i el motor 1.6 CDTi de 136 CV té un preu de 28.800 euros, però amb els extres opcionals que incorporava, com els fars LED Intellilux, la càmera de visió posterior o els seients davanters amb calefacció i refrigeració el preu final s’enfila fins els 32.000 euros, descomptes promocionals al marge.